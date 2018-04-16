Мультзональный VRF-кондиционер GMV6 от Gree произвёл настоящий фурор на Кантонской ярмарке

В ходе презентации на Кантонской ярмарке г-н Цзюнь Оуян (Ouyang Jun), заместитель генерального директора Gree Overseas Sales Company, рассказал, что благодаря уникальной комбинации технологий искусственного интеллекта GMV6 обладает сразу несколькими функциями, включая снижение энергопотребления в режиме ожидания, самоадаптацию положения, самодиагностику и т.д.

Низкое потребление электроэнергии в режиме ожидания, экономичность и экологичность

За исключением периодов функционирования, кондиционер воздуха в большинстве времени находится в режиме ожидания. Однако для обеспечения надёжности запуска компрессора традиционным мультизональным VRF-кондиционерам необходимо поддерживать теплотворную производительность при помощи электрической нагревательной ленты во избежание попадания жидкого хладагента в систему, что может негативно повлиять на смазку. Поэтому подобные устройства потребляют больше электроэнергии в режиме ожидания - в среднем около 40 Вт.

Благодаря инновационной технологии G-WFC от Gree, основанной на алгоритме прогнозирования погоды и стратегии упреждающего управления передачи хладагента компрессором, модель GMV6 способна предвидеть тенденции будущих изменений погоды и температурного режима и в интеллектуальном режиме управлять работой ленты нагрева компрессионного масла, что позволяет на 80% сокращать время запуска электрообогрева. Потребление электроэнергии внешним блоком в режиме ожидания составляет всего 1 Вт.

Самоадаптация к месту расположения, «умный» кондиционер

Опыт пользовательского взаимодействия с новым прибором зачастую варьируется в зависимости от региона его использования. Встроенные в традиционные кондиционеры фиксированные программы не способны удовлетворять разнообразные потребности потребителей в различных уголках земного шара - особенно в критических ситуациях. Однако GMV6 успешно решает основные проблемы.

При поддержке технологии самостоятельной адаптации к региону использования GMV6 может при помощи GPS оценивать высоту расположения устройства над уровнем моря и прогнозировать параметры, сочетая показатели атмосферного давления с автоматически контролируемым воздушным потоком, обеспечивая наилучший опыт пользовательского взаимодействия и наиболее эффективный режим работы устройства.

Что же касается типичной для кондиционеров проблемы медленного размораживания в районах, расположенных на большой высоте над уровнем моря, модель GMV6 способна обеспечивать оптимальную рабочую частоту компрессора в условиях колебания температуры и влажности, разрабатывать различные алгоритмы режимов размораживания, адаптируясь к климату, и тем самым осуществляя интеллектуальную самонастройку параметров размораживания и гарантируя потребителям максимальный комфорт.

Самодиагностика как превентивная мера

Традиционным кондиционерам сложно предугадывать скрытые проблемы и заблаговременно устранять ошибки. При помощи технологий прогнозирования и самодиагностики, мультизональный VRF-кондиционер Gree способна своевременно определять рабочее состояние устройства, выполнять анализ базовых параметров компрессора, изучать существующие операционные параметры и данные об обработке ошибок, устанавливать соответствующую взаимосвязь между эксплуатационными характеристиками агрегата и возникающими ошибками с последующей диагностикой и прогнозированием ошибок.

Выражая своё удовлетворение этим умным устройством, помогающим экономить энергию, г-н Хамед, заместитель главного исполняющего директора Basic Electronics Co., Ltd. - эксклюзивного дистрибьютора Gree на Ближнем Востоке, отметил: «Все мы стремимся с диверсификации и интеллектуальности энергетической информации. Я очень рад видеть, как Gree делится своими поистине революционными наработками в сфере ИИ со всем миром!».

На фоне происходящего сегодня процесса глобализации каждая отрасль промышленности развивается в скоординированном формате, а быстрое развитие производственной индустрии обещает обеспечить комфортное существование всем людям на земле. Презентация мультизонального VRF-кондиционера Gree на Кантонской ярмарке позволяет компании поделиться своими технологическими достижениями в области ИИ для сферы кондиционирования воздуха со всем миром.

ИСТОЧНИК Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai