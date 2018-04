Unidade AI Multi VRF GMV6 da Gree, um grande sucesso na Feira de Cantão

Durante a promoção na Feira de Cantão, o Sr. Ouyang Jun, Vice-Gerente Geral da Gree Overseas Sales Company disse que, através da profunda combinação com a tecnologia AI (inteligência artificial), a GMV6 tem várias funções tais como baixo consumo de energia em estado de espera, autoadaptação do posicionamento, autodiagnóstico e muito mais.

Baixo consumo de energia em estado de espera, poupança de energia e ecológico

Em geral, quando não está em operação, o ar condicionado fica em estado de espera a maior parte do tempo. Para manter a confiabilidade do início de operação do compressor, entretanto, as unidades multi VRF tradicionais precisam manter a capacidade de aquecimento com cinto de aquecimento elétrico para evitar a entrada de refrigerante líquido, o que poderia afetar o lubrificante. Portanto, as unidades precisam gerar consumo adicional de energia no estado de espera, a qual é em média de 40 W.

Com a inovadora tecnologia G-WFC da Gree, baseada na previsão do tempo e no controle de alimentação direta da transferência do refrigerante do compressor, a GMV6 é capaz de prever antecipadamente a tendência futura da variação do tempo e da temperatura, controlar ainda mais o cinto de aquecimento da temperatura do óleo do compressor de forma inteligente, o que pode reduzir o tempo do início da operação para aquecimento elétrico em 80%. O consumo de energia no estado de espera para unidades externas é tão baixo quanto 1 W.

Autoadaptação a diferentes locais, um ar condicionado "mais inteligente"

Em regiões e locais diferentes, a experiência de usuário dos consumidores para a mesma unidade nem sempre é a mesma. Os programas incorporados fixos das unidades tradicionais não conseguem atender as demandas diversificadas em regiões com altas necessidades emergenciais sob ambientes complicados. Desta vez, a GMV6 enfrenta com sucesso as principais dificuldades.

Com o suporte de tecnologias autoadaptáveis aos diferentes locais, a GMV6 pode avaliar a altitude da unidade através de GPS e prever os parâmetros combinando a pressão atmosférica e controlando automaticamente o fluxo de ar, assegurando a melhor experiência de usuário e também a operação eficiente.

Quanto ao problema de degelo lento do ar condicionado em regiões de alta latitude no modo de aquecimento, a GMV6 pode obter a frequência ideal de operação para compressão sob condições de temperaturas e umidades diferentes, formular diversos modos de degelo com recursos climáticos, realizando, desta forma, autoajuste do parâmetro e modo inteligente e personalizado de degelo, proporcionando uma experiência mais confortável para os consumidores.

Autodiagnóstico como medida preventiva

É difícil para as unidades de ar condicionado tradicionais prever quaisquer problemas ocultos e eliminar os erros antecipadamente. Com tecnologia de autoprevisão e autodiagnóstico, a unidade AI Multi VRF da Gree consegue realizar detecção oportuna para a condição de aplicação da unidade, realizar análise dos principais parâmetros do compressor, continuar a aprender os parâmetros já existentes do compressor e manutenção dos dados dos erros, estabelecer a relação correspondente entre os recursos operacionais da unidade e os erros e, depois, realizar o diagnóstico e a previsão para o erro.

Expressando sua admiração em relação a esta unidade inteligente, a qual ajuda a poupar bastante energia, o CEO interino Eng. Hamed da Basic Electronics Co., Ltd., a representante exclusiva da Gree no Oriente Médio, disse, durante o evento de promoção, "a diversificação e a inteligência da informação sobre a energia é o que esperamos. Estou muito feliz de ver que a Gree está compartilhando a altamente esperada revolução da inteligência artificial com o mundo".

No âmbito da globalização, todos os campos estão se desenvolvendo com esforços coordenados e o rápido desenvolvimento da indústria de fabricação irá fornecer uma vida magnífica para as pessoas de todo o mundo. A promoção da unidade AI Multi VRF da Gree na Feira de Cantão compartilha ainda mais a conquista tecnológica da inteligência artificial no campo da climatização com todo o mundo.

FONTE Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai

SOURCE Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai