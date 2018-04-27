GAC Motor определяет новый стиль мобильности, впервые представляя свой минивэн GM6 входе Auto China 2018

Новейшее пополнение в семействе GAC Motor, - минивэн GM6 средне-высокого сегмента, - разработан с учетом самых передовых концепций и автомобильных технологий. Новинка оснащается двигателями 1.5L и 1.3T в сочетании с пятиступечатой механической и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Тонкая центральная консоль отличается повышенной современностью и практичностью в сравнении с существующими моделями. Вместе с недавно представленной GM8 новая модель GM6, ориентированная, в первую очередь, на удовлетворение нужд больших семей, невзирая на свою сниженную стоимость, позволит укрепить конкурентные преимущества компании на международном рынке минивэнов.

«Компания GAC Motor рада представить свою новейшую разработку - минивэн GM6, - и продемонстрировать наши последние достижения на Auto China 2018, - отметил президент предприятия Юй Цзюнь (Yu Jun). - Рост продаж продукции GAC Motor позволил нам значительно опередить конкуренцию в разработческой сфере. Это стало возможным благодаря нашей стратегии, ориентированной на качество, и поистине эталонному производственному потенциалу. Участие в Auto China 2018 является очередным шагом в стратегии дальнейшего расширения нашего присутствия на международных рынках. С начала 2018 года прошло не так много времени, однако GAC Motor уже успела представить свою продукцию на NAIAS и NADA, что помогло нам в стабильной реализации нашей глобальной стратегии»

В ходе Auto China 2018 также состоялся китайский дебют нового концепт-кара от GAC Motor - Enverge. Кроме того, на выставке представлен и фирменный седан, и внедорожник и модели на альтернативных источниках энергии. Экспозиция GAC Motor на Auto China 2018 уже привлекла внимание более чем 30 международных дилеров и почетных гостей, которые дали высокую оценку качеству и дизайну продукции нашего бренда.

Исполнительный директор Североамериканского международного автосалона Роб Альбертс (Rob Alberts) отметил, что GAC Motor в очередной раз удалось впечатлить весь мир своими инновационными дизайнерскими разработками и высококачественными продуктами. По его словам, он с нетерпением ждет возможности увидеть автомобили мирового класса на все большем числе зарубежных рынков по мере реализации глобальной бренд-стратегии GAC Motor. Г-н Альбертс также пригласил GAC Motor принять участие в следующем автосалоне NAIAS, который состоится в Детройте в январе 2019 года.

Жан-Клод Жиро (Jean-Claude Girot), исполнительный директор Парижского автосалона, также официально пригласил компанию представить Европе и всему миру свою первоклассную продукцию и потенциал в качестве передового бренда китайской автоиндустрии. Напомним, что данное мероприятие запланировано на октябрь 2018 года.

В ходе своей пресс-конференции GAC Motor сообщила о создании совместного предприятия по производству автоматических трансмиссий совместно с Aisin AW. Выставка Auto China 2018 также послужила своеобразной платформой для подписания соглашений о стратегическом партнерстве между компанией и семью новыми поставщиками. Следуя стратегии международного развития, предполагающей всеобщее единение, GAC Motor создает стратегические альянсы, интегрирующие глобальные ресурсы и создающие более конкурентоспособную цепочку поставок.

26 апреля этого года GAC Motor провела свою Международную дистрибьюторскую конференцию-2018 с целью совместного обсуждения открытых, инклюзивных и взаимовыгодных партнерств, способных обеспечить бренду процветание на мировой арене.

В 2018 году компания GAC Motor отмечает свое десятилетие. Основываясь на результатах своего стремления к глобальному развитию, компания уже ввела в строй свой проектно-конструкторский центр в Лос-Анджелесе. Это произошло недолго после создания центра НИОКР в Кремниевой долине. А в первом квартале 2018 года компания также учредила собственное североамериканское маркетинговое подразделение и GAC Motor International Company.

Позже в этом году GAC Motor планирует представить свою продукцию на Парижском автосалоне, а также на аналогичных мероприятиях в Лос-Анджелесе и Москве.

«Наша компания базируется в Китае, но отличается весьма широким кругозором, что обеспечивает GAC Motor возможности для реализации новых начинаний, создания автомобилей мирового качества и обеспечения повышенной мобильности потребителям», - добавил г-н Юй.

О компании GAC Motor

Основанная в 2008 году Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) является дочерним предприятием корпорации GAC Group, занимающей 238-е место в рейтинге Fortune Global 500. Компания разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары премиум-качества. По данным отчёта о результатах исследования качества продукции China Initial Quality Study SM (IQS), проведённого J.D. Power Asia Pacific, компания занимает первое место среди всех китайских брендов, что демонстрирует успех корпоративной стратегии, ориентированной на высокое качество инновационного НИОКР, производства, поставок, маркетинга и послепродажного обслуживания.

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Сьюки Вонг (Suki Wong)

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/683529/Yu_Jun.jpg

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