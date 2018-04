GAC Motor définit un nouveau style de vie mobile avec le lancement du monospace GM6 sur le Salon automobile chinois 2018

Dernier arrivé dans la famille GAC Motor, le monospace GM6, qui se situe entre le milieu de gamme et le haut de gamme, est créé sur la base de concepts et de technologies automobiles de pointe. Il dispose de moteurs 1,5 litre et 1,3 tonne, couplés à des boîtes de vitesses manuelles à cinq rapports ou automatiques à six rapports. Et la mince console centrale présente un design beaucoup plus moderne et pratique que celui des modèles actuels. Aux côtés du modèle GM8 déjà commercialisé, le GM6 familial, vendu à un prix plus bas, va consolider les autres avantages de l'entreprise sur le marché mondial des monospaces.

« GAC Motor est heureux de pouvoir dévoiler son dernier modèle, le monospace GM6, et de présenter ses dernières réalisations sur le salon Auto China 2018 », a déclaré Yu Jun, président de GAC Motor. « L'augmentation des ventes de GAC Motor nous a permis de devancer la concurrence en termes de développement grâce à notre stratégie de 'qualité avant tout' et à nos capacités de fabrication qui sert désormais de référence. Notre participation au salon Auto China 2018 est donc une nouvelle étape dans notre stratégie d'expansion sur les marchés internationaux. En 2018, GAC Motor a déjà exposé sur le NAIAS - Salon international de l'automobile d'Amérique du Nord - et sur celui de la NADA - Association nationale des concessionnaires automobiles. Cela nous a aidés à mettre en œuvre sans relâche notre stratégie mondiale. »

GAC Motor expose également sa voiture-concept Enverge pour la première fois en Chine, sur le salon Auto China 2018, ainsi que la berline qui porte sa griffe, son SUV et ses modèles alimentés par les énergies nouvelles. Le stand de GAC Motor sur Auto China 2018 a déjà attiré l'attention de plus de 30 concessionnaires internationaux et invités de marque, qui ont loué les mérites de la grande qualité et du design dont la marque est synonyme.

Rod Alberts, directeur exécutif du Salon international de l'automobile d'Amérique du Nord, a déclaré que GAC Motor a une fois de plus suscité, grâce à son design novateur et ses produits de grande qualité, un fort engouement du monde entier. Au fur et à mesure que la stratégie de marque mondiale de GAC Motor progresse, le constructeur attend avec impatience de voir ses produits automobiles de premier plan sur un nombre croissant de marchés étrangers. M. Alberts a également invité GAC Motor à participer au prochain NAIAS, qui aura lieu à Detroit en janvier 2019.

Jean-Claude Girot, directeur exécutif du Salon de l'automobile de Paris, a lui aussi officiellement convié GAC Motor à présenter, en Europe et aux yeux du monde, le produit à la pointe de l'industrie de GAC Motor et les capacités de la marque phare de l'industrie automobile chinoise, au mois d'octobre 2018.

Lors de la conférence de presse, GAC Motor a annoncé la création d'une co-entreprise avec Aisin AW, destinée à fabriquer des boîtes automatiques. Lors du salon Auto China 2018, l'entreprise a aussi signé des accords de collaboration stratégique avec sept nouveaux fournisseurs. En adoptant une stratégie de développement internationale qui relie toutes les personnes, GAC Motor construit des alliances stratégiques qui intègrent les ressources mondiales et créent une chaîne d'approvisionnement plus compétitive.

Le 26 avril, GAC Motor a organisé sa conférence internationale des concessionnaires 2018 pour débattre conjointement de partenariats ouverts et gagnants-gagnants qui incluent toutes les parties et aideront la marque à briller sur la scène internationale.

2018 marque le 10e anniversaire de GAC Motor. Dans le cadre du prolongement de son objectif de développement à l'échelle planétaire, le centre de conception avancée de l'entreprise est désormais opérationnel à Los Angeles, suite à la création de son centre de R & D dans la Silicon Valley, tandis que GAC Motor North American Sales Company et GAC Motor International Company seront également fondés dans le courant du premier semestre 2018.

GAC Motor devrait exposer au Salon de l'automobile de Paris, au Salon de l'automobile de Los Angeles et au Salon international de l'automobile de Moscou, dans le courant de cette année.

« Basé en Chine tout en ayant les phares braqués sur le reste du monde, GAC Motor saisira les opportunités et se développera à partir d'un nouveau départ, en offrant des véhicules de qualité supérieure et un style de vie plus mobile aux consommateurs », a déclaré M. Yu.

À propos de GAC Motor

Fondé en 2008, Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) est une filiale de GAC Group qui occupe la 238e place parmi les 500 entreprises du palmarès Fortune Global. L'entreprise conçoit et fabrique des véhicules de première qualité, ainsi que des moteurs, des composants et des accessoires automobiles. Depuis cinq années consécutives, GAC Motor se classe au plus haut niveau parmi toutes les marques chinoises dans la région Asie-Pacifique, selon une étude réalisée par J.D. Power sur la qualité initiale en Chine (China Initial Quality Study SM - IQS). Ce classement met en évidence la stratégie de l'entreprise, centrée sur la qualité, depuis la recherche et le développement (R & D) novateurs jusqu'à la fabrication, en passant par la chaîne d'approvisionnement, les ventes et les services.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

Facebook : https://www.facebook.com/GACMotor

Instagram : https://www.instagram.com/gac_motor

Twitter : https://www.twitter.com/gac_motor

Contact avec les médias :

Sukie Wong

+86-186-8058-2829

GACMotor@126.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/683527/GAC_Motor.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/683529/Yu_Jun.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/683528/GAC_Motor_and_Aisin_AW.jpg

SOURCE GAC Motor