A GAC Motor define o novo estilo de vida móvel com o lançamento da minivan GM6 na Auto China 2018

Sendo o mais recente membro da família GAC Motor, a minivan GM6, de porte médio a alto, foi projetada a partir de conceitos e tecnologias automotivas de ponta. Tem os motores 1.5L e 1.3T, com transmissão manual de cinco velocidades ou transmissão automática de seis velocidades. E o console central compacto tem design muito mais moderno e prático, quando comparado com os modelos atuais. Assim como o modelo GM8, lançado anteriormente, o GM6, que é voltado para a família e com preço mais baixo, reforçará as vantagens complementares da empresa no mercado global de minivans.

"A GAC Motor orgulha-se de poder lançar o nosso mais recente modelo, a minivan GM6, e mostrar nossas últimas conquistas na Auto China 2018", disse Yu Jun, presidente da GAC Motor. "O crescimento das vendas da GAC Motor foi capaz de superar a concorrência em desenvolvimento, devido à estratégia de foco em qualidade e capacidade de fabricação com ajuste de benchmarking. Nossa participação na Auto China 2018 é mais uma etapa da estratégia para expandir ainda mais nos mercados internacionais. Já em 2018, a GAC Motor expôs nas feiras NAIAS e NADA, o que nos ajudou a implementar de forma constante a nossa estratégia global".

A GAC Motor também exibirá seu "carro conceito" Enverge, pela primeira vez na China, na Auto China 2018, assim como seu sedã, sua SUV e os novos modelos de energia. A exibição da GAC Motor na Auto China 2018 já atraiu a atenção de mais de 30 distribuidores internacionais e convidados ilustres, que falaram muito bem da qualidade e do design superiores da marca.

Rod Alberts, diretor executivo do Salão Internacional do Automóvel da América do Norte, comentou que a GAC Motor, com seu design inovador e produtos de alta qualidade, mais uma vez trouxe ainda mais emoção ao mundo. À medida que a estratégia de marca global da GAC Motor avança, ele está ansioso para ver seus produtos automotivos de alto nível em cada vez mais mercados estrangeiros. Rod Alberts também convidou a GAC Motor para participar da próxima NAIAS, em Detroit, em janeiro de 2019.

Jean-Claude Girot, gerente executivo do Salão do Automóvel de Paris, também convidou formalmente a GAC Motor para demonstrar seu produto e sua capacidade de alto nível como marca líder do setor automotivo chinês à Europa e ao mundo em outubro de 2018.

A GAC Motor anunciou a criação de uma joint venture de fabricação de transmissão automática com a Aisin AW na coletiva de imprensa. Durante a Auto China 2018, a empresa também assinou acordos de cooperação estratégica com sete novos fornecedores. Aderindo a uma estratégia de desenvolvimento internacional que conecta todo mundo, a GAC Motor está formando alianças estratégicas, que integram recursos globais e criam uma cadeia de suprimentos mais competitiva.

No dia 26 de abril, a GAC Motor sediou a conferência de distribuidores internacionais de 2018, para discutir conjuntamente parcerias abertas, inclusivas e ganha-ganha, que ajudarão a marca a brilhar no cenário internacional.

O ano de 2018 marca o 10º aniversário da GAC Motor. Como parte do resultado do objetivo de desenvolvimento global, o centro de design avançado da empresa está em funcionamento em Los Angeles, após o estabelecimento do centro de P&D no Vale do Silício, enquanto a GAC Motor North American Sales Company e a GAC Motor International Company também serão estabelecidas no primeiro semestre de 2018.

A GAC Motor tem programação de expor no Salão do Automóvel de Paris, no Salão do Automóvel de Los Angeles e no Salão Internacional do Automóvel de Moscou no final deste ano.

"Sediada na China, com ampla visão do mundo, a GAC Motor aproveitará as oportunidades e se desenvolverá a partir de um recomeço, oferecendo veículos de alta qualidade e vida com melhor mobilidade aos consumidores", disse Yu.

Sobre a GAC Motor

Fundada em 2008, a Guangzhou Automobile Group Motor Co., Ltd. (a GAC Motor) é uma subsidiária do GAC Group, que ocupa o 238º lugar entre as empresas Fortune Global 500. A empresa desenvolve e fabrica veículos, motores, componentes e acessórios automotivos de qualidade superior. A GAC Motor se classificou em primeiro lugar dentre as marcas chinesas por cinco anos consecutivos, no Estudo de Qualidade Inicial (IQS) da JD Power Asia Pacific, demonstrando a estratégia centrada na qualidade da empresa, desde pesquisa e desenvolvimento (P&D) e fabricação até cadeia de suprimentos, além de vendas e serviços.

FONTE GAC Motor

