В Сиане стартовала 3-я выставка Silk Road Expo, создающая новый формат для обоюдной открытости стран «Пояса и пути»

СИАНЬ (XI'AN), Китай, 15 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- 11 мая в столице северо-западной китайской провинции Шэнси городе Сиане открылась Третья Международная выставка «Шёлковый путь» и инвестиционно-торговый форум по вопросам сотрудничества между восточным и западным Китаем (Third Silk Road International Exposition and the Investment and Trade Forum for Cooperation between Eastern and Western China ("Silk Road Expo"). В мероприятии принимают участие инвесторы из 75 стран и регионов мира, включая Великобританию, Казахстан, Малайзию, Филиппины, Камбоджу, Иран, Южную Корею, Непал и Южную Африку, а почетными гостями на этот раз стали представители Великобритании и Малайзии.