Власти Чанчуня приобщают местных жителей к спорту и здоровому образу жизни

Чанчунь расположен на северо-востоке Китая. Благодаря обширным ресурсам для зимних видов спорта и комфортной среде для жизни, столица Гирина является одним из двух китайских городов, давших миру множество чемпионов Летних и Зимних олимпийских игр. Департамент по вопросам спорта при Муниципальном правительстве Чанчуня непрерывно изучает новые пути для продвижения спорта в массы. Хороших результатов в этой сфере удалось достичь после оптимизации регионального законодательства и увеличения инвестиций в спорт. Согласно официальным сообщениям, 70% ежегодного дохода города направляется на повышение уровня жизни людей, и преимущества такого подхода дают о себе знать все чаще.

В Чанчуне расположены первые в Китае базы автомобилестроения и киноиндустрии. Город также является колыбелью для отраслей производства железнодорожного транспорта, оптоэлектронных технологий, прикладной химии, биологических продуктов и т.д. В настоящий момент, провинциальная столица уверенно приобретает статус регионального центра Северо-Восточной Азии и стремится всеми силами вдохнуть новую жизнь в индустриальный сектор северо-востока Китая. В этом году экономика Чанчуня продолжает демонстрировать тенденцию к стабильному и быстрому росту. Общий размер ВВП в первом квартале 2018-го составил 118,13 млрд. юаней, что на 7% больше, чем годом ранее. А по скорости роста данного показателя город опережает страну в целом на 0,2 процентных пункта.

За последние годы власти Чанчуня приложили не мало усилий для популяризации спорта среди населения посредством программы «Здоровый Чанчунь - спорт превыше всего». Результатом стало значительное повышение уровня просвещенности местных жителей в вопросах физкультуры, а также общего качества их жизни. По данным статистики, 51% населения города активно занимается спортом. Найти спортплощадку в Чанчуне можно на расстоянии 8 минут ходьбы от любой точки города. В микрорайонах мегаполиса имеются специальные спортивные менеджеры. Власти города зарезервировали большой участок земли для строительства спортивных объектов национального значения. Местные жители могут бронировать места на объектах спорта и находить партнеров для занятий физкультурой через сеть Интернет. ВОЗ назвала местную программу действий "Чанчуньской моделью", представляющей полезный практический пример превращения "спортивного потенциала" в "спортивную мощь".

Вот уже десять лет подряд Чанчунь лидирует в рейтинге самых счастливых городов Китая. Его даже называют «самым человечным городом Поднебесной». Вот уже 16 лет здесь проводится международный фестиваль лыжного кросса Vasaloppet - знаменитый «снежный марафон». В прошлом году с большим успехом в Чанчуне прошел городской марафон, впечатливший бегунов роскошными пейзажами, гостеприимством, комфортной средой для жизни и цивилизованным энтузиазмом жителей города. На этот раз места в 30-тысячном Международном марафоне были полностью забронированы всего за 5 дней.

ИСТОЧНИК Changchun Municipal Government