Promoção de esportes por Changchun forma uma população com estilo de vida saudável

Changchun situa-se no nordeste da China. Devido à sua grande quantidade de gelo e neve e ambiente habitável, é uma das duas cidades da China com tradição de campeões de Jogos Olímpicos de Inverno e Verão. O departamento de esportes de Changchun sempre procurou maneiras de promover esportes de massas com atividades competitivas. Foram obtidos bons resultados após leis governamentais e maior investimento. Diz-se que 70% da receita anual de Changchun é utilizado para promover a saúde das pessoas e que o benefício está aumentando.

Changchun tem a primeira base da indústria automotiva e base de produção de filmes da China. É também o berço de veículos ferroviários, tecnologia optoeletrônica, química aplicada, produtos biológicos e assim por diante. Atualmente, Changchun está se tornando uma cidade central regional do nordeste da Ásia que acelera a revitalização do nordeste da China. Este ano, a economia de Changchun continuou a ter um desenvolvimento constante e rápido. O valor total do PIB da cidade no primeiro trimestre foi de 118,13 bilhões de ienes, mais 7% do mesmo período, e a taxa de crescimento foi de 0,2 por cento a mais do que todo o país.

Nos últimos anos, Changchun fez uma campanha para promover esportes entre seus habitantes que é chamada de "Changchun Saudável, Esportes em Primeiro Lugar". Como resultado, a noção de fitness, qualidade física e qualidade de vida de seus habitantes melhorou significativamente. De acordo com as estatísticas, a população esportista da cidade é de mais de 51%. Qualquer pessoa em qualquer lugar de Changchun pode encontrar um local para se exercitar cerca de 8 minutos a pé. Existem gestores de esportes especiais na comunidade. O governo reservou uma grande área para o plano de construção de centros nacionais. O público pode reservar instalações esportivas e encontrar parceiros de fitness através da rede. A prática de atividade esportiva em Changchun é chamada de "O modelo de Changchun" pela OMS, que fornece prática útil e de referência para o trabalho de transformação da China de "Força Esportiva" a "Gigante Esportivo".

Changchun é classificada há dez anos consecutivos como a cidade mais feliz da China e é também conhecida como "a cidade mais humana da China". O festival internacional de esqui de fundo de Vasaloppet, conhecido como "maratona na neve", foi realizado na cidade há 16 anos. E a maratona da cidade realizada com êxito pela primeira vez no ano passado impressionou os corredores com a bela paisagem natural, o ambiente humano favorável e o entusiasmo civilizado dos cidadãos de Changchun. Este ano, mais de 30.000 cotas da Maratona Internacional de Changchun foram vendidas em 5 dias.

