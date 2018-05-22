Китай осуществил запуск первой ракеты, созданной частной компанией

Запуск ракеты «Chongqing Liangjiang Star», разработанная частной пекинской фирмы OneSpace Technology, - первое в истории негосударственное китайское космическое судно, успешно вышедшее на орбиту Земли. Ракета девятиметровой длины весит 7 200 килограммов. Максимальная высота подъема в ходе первого полета составила 38,742 км, а максимальная скорость в 5,7 раз превысила скорость звука. За 306 секунд ракета пролетела 273 километра.

В ходе полета не только тестировались функции ракеты серии Х, но и проводился ряд научно-исследовательских задач, включая подтверждение уменьшения лобового сопротивления и тепловыделения стоек с пневматической амортизации. Результаты испытаний помогут обеспечить техническую поддержку для будущей разработки продуктов. Испытания также позволили подтвердить некоторые тестовые условия, включая максимальную высоту полета (40 км) и число Маха (4-6). Как отметил основатель и главный исполнительный директор OneSpace Шу Чан (Shu Chang), успех полета, в свою очередь, доказал эффективность сотрудничества между вузами и компаниями.

Ракеты OS-X представляют собой летающие платформы, предназначенные для тестирования аэрокосмических технологий. Они помогают заполнить пробел в китайской индустрии летных испытаний и способствуют расширенному прикладному внедрению современных аэрокосмических технологий.

Компания OneSpace Technology основала в новом районе Лянцзян г. Чунцин собственный филиал, специализирующийся на производстве и сборке агрегатов, а деятельность штаб-квартиры предприятия в Пекине ориентирована на научно-исследовательские и проектно-конструкторские изыскания.

Успешная разработка ракеты OneSpace позволила вывести промышленную конкурентоспособность нового района в аэрокосмической отрасли на новый уровень. Руководству нового района Лянцзян г. Чунцин удалось развить комплексный промышленный кластер с ориентацией на общегражданскую, транспортную авиацию и аэрокосмические технологии. По словам Управляющего комитета р-на Лянцзян, местные власти будут использовать преимущества научных достижений и промышленных разработок с целью развития данного сектора.

Новый район Лянцзян является третей национальной промышленной базой, одобренной непосредственно Госсовета КНР. До этого такими базами были только Новый район Пудун в Шанхае и Новый район Биньхай в Тяньцзине. Лянцзян также является первой национальной зоной открытости, расположенной не на морском побережье.

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ИСТОЧНИК Chongqing Liangjiang New Area Management Committee