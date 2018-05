La Chine lance sa première fusée conçue par une entreprise privée

Avec le lancement de la fusée « Chongqing Liangjiang Star », développée par OneSpace Technology, une société privée basée à Pékin, c'est la première fois qu'une fusée non produite par l'État a réussi à entrer en orbite. La fusée fait neuf mètres de long pour un poids de 7 200 kilos. Elle a atteint une altitude maximale de 38,742 kilomètres et une vitesse de pointe de plus de 5,7 fois la vitesse du son pendant son vol inaugural qui a parcouru 273 kilomètres en 306 secondes.

Le vol a non seulement permis de tester les fonctions des fusées de série X mais il a aussi impliqué des tâches de recherche scientifiques telles que la vérification de réduction de traînée aérodynamique et la réduction de chaleur des jambes élastiques pneumatiques, ce qui aidera à fournir un support technique pour la conception de futurs produits. Il a également aidé à vérifier certaines conditions de test comme l'altitude maximale (40 km) et le nombre de Mach (4-6). La réussite du vol a prouvé l'efficacité de la coopération entre des institutions d'éducation supérieure et des entreprises, comme l'a expliqué Shu Chang, fondateur et PDG de OneSpace.

Les fusées OS-X sont des plateformes de transport en vol spécifiquement conçues pour le test de technologies aérospatiales. Elles aideront à combler le retard dans le secteur de test d'aviation chinois et fera la promotion des pratiques et applications de technologies aérospatiales avancées.

OneSpace Technology a établi une branche dans la nouvelle zone de Chongqing Liangjiang qui se centre sur la production et le montage tandis que le siège de Pékin se centre sur la recherche et le développement.

Le développement réussi de la fusée OneSpace a relevé le niveau de la compétitivité industrielle aérospatiale de la nouvelle zone. La nouvelle zone de Chongqing Liangjiang a développé un groupement industriel complet avec une présence dans les secteurs de l'aviation générale, de l'aviation de transport et de l'aérospatiale. La nouvelle zone bénéficiera des développements universitaire et industriel pour promouvoir la croissance du secteur, selon les déclarations du Comité de gestion de la nouvelle zone de Chongqing Liangjiang.

La nouvelle zone de Chongqing Liangjiang est la troisième nouvelle zone nationale directement approuvée par le Conseil d'État après la nouvelle zone de Pudong à Shanghai et la nouvelle zone de Binhai à Tianjin. Il s'agit également de la première nouvelle zone ouverte nationale en Chine continentale.

