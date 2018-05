China lança primeiro foguete desenvolvido por empresa privada

O lançamento do foguete "Chongqing Liangjiang Star", desenvolvido pela OneSpace Technology, uma empresa privada com sede em Pequim, marca a primeira vez que um foguete chinês não estadual entrou em órbita com sucesso. O foguete tem nove metros de comprimento e pesa 7.200 quilogramas. Alcançou uma altitude máxima de 38,742 quilômetros e uma velocidade máxima de mais de 5,7 vezes a velocidade do som durante o voo inaugural, que percorreu 273 quilômetros e durou 306 segundos.

Além de testar as funções dos foguetes série X, o voo concluiu algumas tarefas de pesquisas científicas, como verificar a redução do arrasto e a redução de calor na suspensão pneumática, o que ajudará a fornecer suporte técnico para futuros designs de produto. Isso também ajudou a verificar algumas condições de teste, como a altura máxima (40 km) e número de Mach (4-6). Enquanto isso, o sucesso do voo provou a eficácia da colaboração entre instituições de ensino superior e empresas, de acordo com Shu Chang, fundadora e diretora geral da OneSpace.

Os foguetes OS-X são plataformas de transporte em voo desenvolvidas especialmente para testes de tecnologias aeroespaciais. Eles ajudarão a preencher a lacuna do setor de testes de aviação na China e promoverão práticas e aplicações de tecnologias aeroespaciais avançadas.

A OneSpace Technology estabeleceu uma filial na nova área de Chongqing Liangjiang, com foco na produção e montagem, enquanto a sede em Pequim foca em pesquisa e desenvolvimento.

O desenvolvimento bem-sucedido do foguete OneSpace elevou a competitividade industrial aeroespacial da nova área a um novo nível. A nova área de Chongqing Liangjiang criou uma grande concentração industrial com presença nos setores de aviação em geral, aviação para transporte e aeroespacial. A nova área aproveitará os pontos fortes de membros acadêmicos e o desenvolvimento industrial para promover o crescimento do setor, de acordo com o Chongqing Liangjiang New Area Management Committee.

A nova área de Chongqing Liangjiang é a terceira nova área nacional aprovada diretamente pelo conselho estadual, depois da nova área de Pudong de Xangai e a nova área de Binhai de Tianjin. Também é a primeira nova área nacional aberta do interior da China.

Para obter mais informações, acesse: http://english.liangjiang.gov.cn/

FONTE Chongqing Liangjiang New Area Management Committee

SOURCE Chongqing Liangjiang New Area Management Committee