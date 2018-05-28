Vernee представляет V2 Pro - современный и сверхнадежный телефон с экраном 5,99" и рейтингом влаго- и пылестойкости IP68

В Vernee используется одна из самых современных технологий для оптимизации общего дизайна корпуса телефона с обеспечением дополнительной влагозащиты. Эта модель сочетает в себе широкий экран с высочайшей надежностью, дабы сделать vernee V2 Pro красивее и прочнее. Новинка оснащена полноформатным экраном 5,99" FHD+ с дисплеем 2160x1080. Стекло Corning Gorilla 2.5D обеспечивает телефону защиту от царапин и капель воды. Соотношение габаритов экрана к корпусу смартфона составляет 81,3%. Разработчики vernee доказали, что защищенные телефоны также могут иметь широкий дисплей и более привлекательные визуальные характеристики.

Изготовленный из материалов оборонного сектора с использованием технологии уплотнения пленки и полностью влагозащищенный, vernee V2 Pro отличается обновленным внутренним дизайном и успешно прошел тестирование на степень влагонепроницаемости IP68. Гаджет способен в течение как минимум 30 минут функционировать под водой на глубине 1,5 м. Прочная задняя крышка корпуса с уникальным дизайном «в крапинку» превосходно защищает от выскальзывания устройства из рук. Промежуточная рамка из магналия с использованием утолщенного материала TPU в четырех углах делает vernee V2 Pro прочным и износостойким. По результатам почти 2 000 испытаний на экстремальное падение с 6 сторон новинка доказала свое право называться телефоном со стопроцентной защитой от падений. И при всем этом толщина корпуса vernee V2 Pro - всего 12 мм. Благодаря дизайну с двумя изгибами 2.5D, V2 Pro комфортно лежит в руке. По сравнению с традиционными защищенными телефонами, он отличается привлекательностью и стильностью. Новая модель выгодно выделяется среди аналогов.

Вот лишь некоторые из основных характеристик vernee V2 Pro

Восьмиядерный процессор Helio P23

6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ ПЗУ

Две задних камеры 21 МП+5 МП

Две фронтальных камеры 13 МП+5 МП

Гироскоп с датчиком расстояния и компас

Технология NFC

Android 8.1 с оптимизированной системой VOS

Датчик частоты сердечных сокращений

Аккумулятор 6200 мАч с экспресс-зарядкой 9 В 2 A

6-режимная 28-полосная глобальная сеть

Система навигации GLONASS+GPS

Больше информации можно найти на официальном веб-сайте vernee www.vernee.cc

Ознакомиться с промороликом V2 Pro 3D можно здесь: https://www.youtube.com/watch?v=OzCA7zsduTQ

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/696317/vernee_V2_Pro.jpg

ИСТОЧНИК Vernee

Сопутствующие ссылки

http://www.vernee.cc

