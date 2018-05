Vernee lança V2 Pro, o telefone robusto de tela completa de 5,99" mais avançado, resistente à água e à poeira, com classificação IP68

A Vernee utiliza uma das tecnologias mais avançadas para aprimorar o design do aparelho, para que seja mais resistente à água, e combina a tela completa com um telefone robusto para que o vernee V2 Pro seja mais bonito e mais resistente. O vernee V2 Pro utiliza uma tela completa FHD+ de 5,99", com um display de 2160x1080. Com vidro Corning Gorilla 2.5D, ele é resistente a quedas e a arranhões. A relação tela-aparelho é de até 81,3%. De agora em diante, o telefone robusto também pode ter uma experiência visual mais ampla e mais atraente.

Com material de nível militar, excelente tecnologia de tratamento de vedação e estrutura à prova d'água por todos os lados, o vernee V2 Pro aprimorou seu design interior e passou no teste da classificação IP68 à prova d'água. Ele pode ficar submerso 1,5 metro e funcionar por, pelo menos, 30 minutos. A capa traseira resistente com design exclusivo de "pontinhos" oferece uma incrível capacidade antissujeira e antiderrapante. Graças à estrutura central de magnésio com material TPU de nível militar nos quatro cantos, o vernee V2 Pro é sólido e durável. Após quase 2.000 testes extremos de queda em 6 lados, o vernee V2 Pro provou ser um telefone robusto resistente a quedas em 360 graus. Além disso, o vernee V2 Pro tem apenas 12mm de espessura. Com o design curvo duplo do 2.5D, o V2 Pro é confortável de segurar. Comparado aos telefones robustos tradicionais, ele é mais bonito e mais moderno. Realmente se destaca entre os telefones robustos.

Outras configurações importantes do vernee V2 Pro:

Helio P23 Octa-core

Memória: 6GB RAM + 64GB ROM

Duas câmeras traseiras de 21MP+5MP

Duas câmeras dianteiras de 13MP+5MP

Sensor de distância com giroscópio e bússola

Tecnologia NFC

Android 8.1 com sistema VOS otimizado

Sensor de frequência cardíaca

Carregamento rápido de 6200mAh 9V 2A

Rede global de 6 modos e 28 bandas

Dois sistemas de navegação: GLONASS+GPS

Acesse o site oficial da vernee: www.vernee.cc

Assista ao vídeo em 3D do V2 Pro aqui: https://www.youtube.com/watch?v=OzCA7zsduTQ

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/696889/vernee_V2_Pro.jpg

