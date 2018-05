Vernee lance le V2 Pro, le téléphone robuste 5,99" tout écran le plus avancé, résistant à l'eau et à la poussière avec certification IP68

Recourant à l'une des technologies les plus avancées, vernee améliore la conception du téléphone dans son ensemble afin de lui conférer une meilleure étanchéité, et associe le tout-écran à la robustesse pour faire du vernee V2 Pro un appareil plus élégant et plus solide. Le vernee V2 Pro possède un écran de 5,99" FHD+ avec une résolution de 2160x1080. Grâce au verre Gorilla 2.5D de Corning, l'écran résiste aux rayures et aux chutes. Le ratio taille/écran se monte à 81,3%, permettant désormais à un téléphone robuste de fournir un environnement visuel plus large et plus attrayant.

Fabriqué avec un matériau de qualité militaire et doté d'une technologie de protection excellente ainsi que d'une structure totalement étanche, le vernee V2 Pro jouit également d'un agencement intérieur amélioré et a passé le test international d'étanchéité de niveau IP68. Il peut ainsi fonctionner pendant au moins 30 minutes en étant immergé dans l'eau à 1,5 mètre de profondeur. Le solide boîtier arrière avec conception unique à pois en relief offre une structure antisalissure et antidérapante exceptionnelle. Grâce à son armature en magnalium renforcée aux quatre coins par du TPU épais de qualité militaire, le vernee V2 Pro est un appareil solide et durable. Après environ 2000 tests de chute extrême sur les six faces, le vernee V2 Pro s'est révélé être un téléphone robuste résistant aux chutes quel que soit le côté sur lequel il retombe. Par ailleurs, le vernee V2 Pro ne mesure que 12 mm d'épaisseur. Avec son écran 2.5D incurvé de chaque côté, le V2 Pro est confortable en main. En comparaison avec un téléphone robuste traditionnel, il est plus élégant et à la mode, ce qui le démarque des autres téléphones robustes.

Ci-après une liste des autres caractéristiques principales du vernee V2 Pro

Helio P23 octa-core

Mémoire 6 Go RAM + 64 Go ROM

Deux caméras arrière 21MP+5MP

Deux cameras frontales 13MP+5MP

Capteur de distance, gyroscope et boussole

Technologie NFC

Android 8.1 avec système VOS optimisé

Capteur de fréquence cardiaque

Recharge rapide 6200 mAh 9V 2A

Réseau mondial 28 fréquences, 6 modes

Double système de navigation GLONASS+GPS

