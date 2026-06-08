Segway Powersports демонстрирует возможности AT10 на Red Bull Erzbergrodeo 2026, одной из самых сложных внедорожных гонок в мире

АЙЗЕНЭРЦ, Австрия, 8 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Недавно компания Segway Powersports приняла участие в гонке Red Bull Erzbergrodeo 2026 года в Эрцберге (Австрия), представив свой вездеход AT10 999cc на одном из самых сложных соревнований по выносливости на бездорожье в мире. Компания также выступила титульным спонсором Segway Quad Challenge, специальной гонки на квадроциклах, укрепив свою приверженность сообществу квадроциклов и привлекая внимание к AT10.

Erzbergrodeo, известный своими крутыми подъемами, скалистыми трассами и очень сложными условиями гонки, привлекает гонщиков со всей Европы и за ее пределами, что делает его уважаемым полигоном для проверки возможностей и долговечности квадроциклов.

На этом мероприятии компания Segway Powersports поместила вездеход AT10 999cc в требовательную реальную гоночную среду, подчеркнув баланс мощности, контроля и долговечности. Являясь самым мощным квадроциклом в линейке Segway, AT10 выдает 97 лошадиных сил, разгоняясь с 0 до 100 км/ч за 7,5 секунды и развивая максимальную скорость 120 км/ч. Его высокий дорожный просвет и 78% угол восхождения поддерживают уверенную езду по крутой, неровной и технической местности. Для водителей, сталкивающихся с тяжелыми условиями грязи, также доступна специальная версия Mud Version. Уже предлагаемый на мировых рынках, AT10 получил позитивные отклики клиентов с момента его запуска.

Появление Erzbergrodeo последовало за участием Segway в Mint 400 в начале этого года, которое считается главным внедорожным гоночным событием в Северной Америке. На Mint 400 Segway Super Villain SX20T занял третье место в классе UTV Pro Stock Modified, подчеркнув свою способность конкурировать как в высокоскоростных гонках в пустыне, так и в технических условиях выносливости.

Segway Powersports продолжит участвовать в международных внедорожных мероприятиях для проверки продуктов, сбора реальной информации о производительности и поддержки разработки будущих продуктов. Благодаря постоянному участию в гонках и инновационным продуктам Segway стремится обеспечить более высокую производительность и опыт езды для гонщиков по всему миру, поддерживая рост гонок на квадроциклах и глобальной культуры езды по бездорожью.

О компании Segway Powersports

Segway — мировой лидер в области микромобильности, автомотоспорта и потребительской робототехники, известный своими инновационными и ориентированными на пользователя продуктами. Segway Powersports специализируется на разработке и производстве транспорта для автомотоспорта следующего поколения, включая вездеходы (ATV) и мотовездеходы (SxS) как для коммунальных, так и для спортивных применений. Будучи высокотехнологичным предприятием, Segway Powersports объединяет сильную цепочку поставок с собственными производственными возможностями, управляя полным жизненным циклом своей продукции, от НИОКР и производства до продаж и послепродажного обслуживания.

Для получения дополнительной информации посетите сайт: https://powersports.segway.com.