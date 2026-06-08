A Segway Powersports apresenta a capacidade AT10 no Red Bull Erzbergrodeo 2026, uma das corridas off-road mais difíceis do mundo

EISENERZ, Áustria, 8 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Segway Powersports participou recentemente do Red Bull Erzbergrodeo 2026 em Erzberg, Áustria, levando seu veículo todo-terreno AT10 999cc a um dos eventos de resistência off-road mais exigentes do mundo. A empresa também atuou como patrocinadora principal do Segway Quad Challenge, a corrida de quadriciclo dedicada ao evento, reforçando seu compromisso com a comunidade de quadriciclos e criando um palco de alto nível para o AT10.

Conhecido por suas subidas íngremes, pistas rochosas e condições de corrida altamente exigentes, o Erzbergrodeo atrai pilotos de toda a Europa e além, tornando-se um campo de provas respeitado pela capacidade e durabilidade do ATV.

No evento, a Segway Powersports colocou o veículo todo-o-terreno AT10 999cc em um ambiente de corrida exigente no mundo real, destacando seu equilíbrio de potência, controle e durabilidade. Como o ATV mais poderoso da linha da Segway, o AT10 oferece 97 cavalos de potência, acelera de 0 a 100 km/h em 7,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 120 km/h. Sua alta distância ao solo e ângulo de escalada de 78% apoiam a condução confiante em terrenos íngremes, irregulares e técnicos. Para pilotos que enfrentam ambientes de lama pesada, uma versão de lama dedicada também está disponível. Já oferecido em mercados globais, o AT10 recebeu forte resposta dos clientes desde seu lançamento.

A aparição no Erzbergrodeo segue a participação da Segway no Mint 400 no início deste ano, amplamente considerado como o principal evento de corrida off-road da América do Norte. No Mint 400, o Segway Super Villain SX20T conquistou o terceiro lugar no pódio na classe UTV Pro Stock Modified, destacando sua capacidade de competir em corridas no deserto em alta velocidade e em ambientes de resistência técnica.

A Segway Powersports continuará participando de eventos internacionais off-road para validar produtos, coletar insights de desempenho do mundo real e apoiar o desenvolvimento futuro de produtos. Por meio da participação contínua em corridas e da inovação de produtos, a Segway visa oferecer desempenho e experiências de pilotagem mais fortes para pilotos em todo o mundo, ao mesmo tempo em que apoia o crescimento das corridas de quadriciclos e da cultura off-road global.

Sobre a Segway Powersports

A Segway é líder global em micromobilidade, powersports e robótica de consumo, conhecida por sua inovação e produtos focados no usuário. A Segway Powersports concentra-se especificamente no design e fabricação de veículos powerports de última geração, incluindo veículos todo-o-terreno (ATVs) e veículos side-by-side (SxS) para aplicações utilitárias e esportivas. Como uma empresa de alta tecnologia, a Segway Powersports integra uma forte cadeia de suprimentos com recursos de fabricação interna, gerenciando todo o ciclo de vida de seus produtos, desde P&D e produção até vendas e serviços pós-venda.

Para mais informações, visite https://powersports.segway.com.

FONTE Segway Powersports