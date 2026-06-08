Segway Powersports presenta la capacidad AT10 en Red Bull Erzbergrodeo 2026, una de las carreras todoterreno más duras del mundo

EISENERZ, Austria, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Segway Powersports participó recientemente en el 2026 Red Bull Erzbergrodeo en Erzberg, Austria, llevando su vehículo todo terreno AT10 999cc a una de las pruebas de resistencia todoterreno más exigentes del mundo. La compañía también se desempeñó como patrocinador principal del Segway Quad Challenge, la carrera de ATV dedicada al evento, lo que refuerza su compromiso con la comunidad de ATV al tiempo que crea un escenario de alto perfil para AT10.

Conocido por sus empinadas subidas, pistas rocosas y condiciones de carrera muy exigentes, Erzbergrodeo atrae a ciclistas de toda Europa y más allá, lo que lo convierte en un campo de pruebas respetado para la capacidad y durabilidad de los ATV.

En el evento, Segway Powersports puso al vehículo todoterreno AT10 999cc en un exigente entorno de carreras en el mundo real, destacando su equilibrio de potencia, control y durabilidad. Como el ATV más potente de la gama de Segway, el AT10 ofrece 97 caballos de fuerza, acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 120 km/h. Su gran distancia al suelo y su ángulo de escalada del 78 % permiten una conducción segura en terrenos empinados, irregulares y técnicos. Para los ciclistas que se enfrentan a entornos con mucho barro, también está disponible una versión de barro dedicada. AT10, que ya se ofrece en los mercados globales, ha recibido una fuerte respuesta de los clientes desde su lanzamiento.

La aparición de Erzbergrodeo sigue a la participación de Segway en Mint 400 a principios de este año, ampliamente considerado como el principal evento de carreras todoterreno de América del Norte. En Mint 400, el Segway Super Villain SX20T obtuvo el tercer lugar en el podio en la clase UTV Pro Stock Modified, lo que destaca su capacidad para competir tanto en carreras en el desierto de alta velocidad como en entornos de resistencia técnica.

Segway Powersports seguirá participando en eventos internacionales todoterreno para validar productos, recopilar información sobre el rendimiento en el mundo real y apoyar el desarrollo futuro de productos. A través de la participación continua en las carreras y la innovación de productos, Segway tiene como objetivo ofrecer un mayor rendimiento y experiencias de conducción para los ciclistas de todo el mundo, al tiempo que apoya el crecimiento de las carreras de todoterrenos y la cultura global todoterreno.

Acerca de Segway Powersports

Segway es líder mundial en micromovilidad, vehículos deportivos motorizados y robótica de consumo, y se destaca por su innovación y sus productos centrados en el usuario. Segway Powersports se centra específicamente en el diseño y la fabricación de vehículos de deportes motorizados de próxima generación, incluidos vehículos todo terreno (ATV) y vehículos paralelos (SxS) para aplicaciones tanto utilitarias como deportivas. Como empresa de alta tecnología, Segway Powersports integra una sólida cadena de suministro con capacidades de fabricación internas, gestionando el ciclo de vida completo de sus productos, desde I + D y producción hasta ventas y servicio posventa.

Para más información, visite https://powersports.segway.com.

FUENTE Segway Powersports