Сент-Китс и Невис занимает первое место в мире по оперативности предоставления гражданства за инвестиции согласно рейтингу CBI Index-2020

В CBI Index обсуждается временное предложение, позволяющее прошедшим проверку семьям до четырех человек получить гражданство Сент-Китс и Невис, уплатив за это 150 000 вместо 195 000 долларов США посредством инвестирования в правительственный фонд. В докладе отмечается возросшее значение возможности получения инвесторами гражданства для членов своих семей. Сент-Китс и Невис позволяет будущим поколениям успешных заявителей наследовать гражданство.

Премьер-министр страны, почетный доктор Тимоти Харрис (Timothy Harris) прокомментировал это так: «Сент-Китс и Невис — это не только место, в котором инвесторы могут преуспевать, но и гостеприимная страна для их детей и внуков. Мы сделали наши улицы более безопасными и укрепили принцип верховенства закона. Мы непрерывно вкладываем средства в образование и здравоохранение. Наша экономика устойчива даже в условиях таких внешних потрясений, как глобальная пандемия».

Глава департамента «Гражданство за инвестиции» (CIU) Сент-Китс и Невис Лес Хан (Les Khan) заявил: «Мы продолжаем ориентироваться на то, что имеет наибольшее значение для инвесторов, обеспечивая при этом поддержание нашей марки «Платиновый стандарт». Наше временное предложение реализуется в тот момент, когда инвесторы придают значение безопасности своих семей в большей степени, чем когда-либо ранее. Именно поэтому мы решили временно предоставить им возможность включать в заявку на предоставление гражданства до трех членов своих семей без увеличения суммы взноса, установленной для одного заявителя».

В рамках ускоренной процедуры рассмотрения заявок инвесторы могут получить гражданство, включая выдачу паспорта, в течение 60 дней. Сначала заявители должны пройти многоступенчатую процедуру проверки на благонадежность. В связи с пандемией Covid-19 департаментом CIU введено в действие временное положение, согласно которому Уполномоченные агенты, через которых в обязательном порядке должны проходить все подаваемые заявки, могут передавать их в режиме онлайн. Однако впоследствии CIU прекратит выдачу одобрений без получения заявки на физическом носителе.

После успешного завершения данной процедуры лица, получившие «экономическое гражданство» Сент-Китс и Невис, могут жить, работать и учиться на территории этой страны. Кроме того, они могут совершать поездки без получения виз или с получением виз по прибытии почти в 160 стран мира, а также пользоваться всеми экономическими и социальными льготами как коренные граждане. Для получения более подробной информации о программе «Гражданство за инвестиции» в Сент-Китс и Невис посетите веб-сайт департамента CIU.

