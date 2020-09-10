Сент-Китс и Невис занимает первое место в мире по оперативности предоставления гражданства за инвестиции согласно рейтингу CBI Index-2020

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The Government of St Kitts and Nevis

10 сент, 2020, 16:37 BST

БАСТЕР, Сент-Китс и Невис, 10 сентября 2020 г. /PRNewswire/ --  Федерация Сент-Китс и Невис предлагает одну из лучших в мире программ инвестиционного гражданства (CBI). Такой вывод следует из нового доклада, опубликованного журналом Professional Wealth Management, входящим в группу изданий Financial Times. Сент-Китс и Невис остается страной, предлагающей получение гражданства в кратчайшие сроки по одной из наиболее проверенных и привлекательных для семейных инвесторов программ CBI в мире, особенно в свете ее нового временного предложения. 

St Kitts and Nevis stood out in the 2020 CBI Index for its CBI Programme’s robust vetting procedures, convenient travel and residence requirements, and for offering a safe and reliable product.

В рейтинге CBI Index-2020 предлагаемая Федерацией программа CBI занимает либо раделяет первое место по оперативности и простоте процесса обработки заявок, надежности процедур проверки на благонадежность  на фоне беспрецедентного 36-летнего опыта реализации программы. Кроме того, она получила высшие оценки за отсутствие требований к  посещению и  проживанию в стране для получения гражданства.

В CBI Index обсуждается временное предложение, позволяющее прошедшим проверку семьям до четырех человек получить гражданство Сент-Китс и Невис, уплатив за это 150 000 вместо 195 000 долларов США посредством инвестирования в правительственный фонд. В докладе отмечается возросшее значение возможности получения инвесторами гражданства для членов своих семей. Сент-Китс и Невис позволяет будущим поколениям успешных заявителей наследовать гражданство.

Премьер-министр страны, почетный доктор Тимоти Харрис (Timothy Harris) прокомментировал это так: «Сент-Китс и Невис — это не только место, в котором инвесторы могут преуспевать, но и гостеприимная страна для их детей и внуков. Мы сделали наши улицы более безопасными и укрепили принцип верховенства закона. Мы непрерывно вкладываем средства в образование и здравоохранение. Наша экономика устойчива даже в условиях таких внешних потрясений, как глобальная пандемия».

Глава департамента «Гражданство за инвестиции» (CIU) Сент-Китс и Невис Лес Хан (Les Khan) заявил: «Мы продолжаем ориентироваться на то, что имеет наибольшее значение для инвесторов, обеспечивая при этом поддержание нашей марки «Платиновый стандарт». Наше временное предложение реализуется в тот момент, когда инвесторы придают значение безопасности своих семей в большей степени, чем когда-либо ранее. Именно поэтому мы решили временно предоставить им возможность включать в заявку на предоставление гражданства до трех членов своих семей без увеличения суммы взноса, установленной для одного заявителя».

В рамках ускоренной процедуры рассмотрения заявок инвесторы могут получить гражданство, включая выдачу паспорта, в течение 60 дней. Сначала заявители должны пройти многоступенчатую процедуру проверки на благонадежность. В связи с пандемией Covid-19 департаментом CIU введено в действие временное положение, согласно которому Уполномоченные агенты, через которых в обязательном порядке должны проходить все подаваемые заявки, могут передавать их в режиме онлайн. Однако впоследствии CIU прекратит выдачу одобрений без получения заявки на физическом носителе.

После успешного завершения данной процедуры лица, получившие «экономическое гражданство» Сент-Китс и Невис, могут жить, работать и учиться на территории этой страны. Кроме того, они могут совершать поездки без получения виз или с получением виз по прибытии почти в 160 стран мира, а также пользоваться всеми экономическими и социальными льготами как коренные граждане. Для получения более подробной информации о программе «Гражданство за инвестиции» в Сент-Китс и Невис посетите веб-сайт департамента CIU.

[email protected]www.ciu.gov.kn

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SOURCE The Government of St Kitts and Nevis