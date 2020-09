El Programa de Ciudadanía por Inversión de St Kitts and Nevis, el más rápido del mundo

-El Programa de Ciudadanía por Inversión de St Kitts and Nevis es el más rápido del mundo, según el Índice CBI 2020

BASSETERRE, Saint Kitts and Nevis, 8 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- La Federación de St Kitts and Nevis ofrece uno de los mejores programas de ciudadanía por inversión (CBI, por sus siglas en inglés) del mundo. Según un nuevo informe emitido por la revista Professional Wealth Management, una publicación del Financial Times. St Kitts and Nevis sigue siendo el país con el plazo para la ciudadanía más rápido, que ofrece uno de los programas CBI más seguros y llamativos para las familias, particularmente en vista de su nueva oferta por tiempo limitada.