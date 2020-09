São Cristóvão e Névis classifica-se em 1º lugar como The World's Fastest Citizenship by Investment Programme (O Programa Mais Rápido de Cidadania por Investimento do Mundo), segundo o Índice CBI de 2020

No Índice CBI de 2020, o Programa CBI da Federação classificou-se em primeiro lugar, ou primeiro em conjunto, por oferecer processo rápido e simples, diligência prévia confiável, e com certeza, uma experiência inigualável de 36 anos. Ele também obteve notas altas por não solicitar que os candidatos viagem e residam por um período mínimo.

O Índice CBI discutiu a oferta por tempo limitado de São Cristóvão e Névis que permite que famílias avaliadas, de até quatro pessoas, obtenham a cidadania por US$ 150.000 em vez de US$ 195.000 por meio da opção de fundo. O relatório reconhece a importância crescente de os investidores poderem obter a cidadania também para suas famílias. São Cristóvão e Névis permite que gerações futuras de candidatos aprovados herdem a cidadania.

Prime Minister Dr the Hon. Timothy Harris comentou: "São Cristóvão e Névis não é apenas um lugar para investidores prosperarem, mas também um lar acolhedor para seus filhos e netos. Tornamos nossas ruas mais seguras e nosso Estado de Direito mais forte. Continuamos a investir em educação e em cuidados de saúde. Nossa economia é resiliente mesmo quando enfrenta choques externos como uma pandemia global."

Les Khan, o CEO da Unidade de Cidadania por Investimento (CIU) de São Cristóvão e Névis, disse: "Continuamos a focar no que mais importa para os investidores, enquanto garantimos a manutenção da nossa marca "Padrão Platinum". Nossa oferta por tempo limitado chega em uma época em que os investidores valorizam mais do que nunca a segurança e a proteção da família. É por isso que decidimos permitir que eles adicionem até três membros de suas famílias pelo mesmo valor de contribuição de um só requerente."

Com o recurso do Processo de Solicitação Acelerado, os investidores podem obter a cidadania — e seus passaportes, um processo separado para o CBI — em 60 dias. Os candidatos devem primeiro se submeter a um processo de diligência prévia de múltiplos níveis. O CIU introduziu uma disposição temporária, criada no contexto da Covid-19, pela qual Pessoas Autorizadas — que são obrigadas a se candidatar através desta disposição — podem apresentar solicitações on-line. Contudo, o CIU não emitirá uma aprovação sem o recebimento da solicitação física em uma data posterior.

Assim que conseguem, os cidadãos econômicos têm o direito de viver, trabalhar e estudar em São Cristóvão e Névis. Eles também podem viajar sem visto ou com um visto na chegada para quase 160 países e territórios e desfrutar todos os benefícios econômicos e sociais como cidadãos nativos. Para saber mais sobre o Programa de Cidadania por Investimento de São Cristóvão e Névis, consulte o website do CIU.

FONTE The Government of St Kitts and Nevis

