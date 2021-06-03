Соединенные Штаты -- Франция: новая программа, посвященная индустрии развлечений
03 июн, 2021, 09:06 BST
ПАРИЖ, 3 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Совместно с престижным американским университетом, подразделением Калифорнийского университета UCLA Extension, Школа бизнеса SKEMA запускает новую программу для содействия трансформации и развитию в индустрии развлечений (фильмы, стриминговые платформы, телевидение, концерты и т. д.). С начала семестра в сентябре 2021 года оба учреждения вводят новую программу «Цифровой маркетинг, бизнес и управление в индустрии развлечений», разработанную для года специализации магистерской программы SKEMA в области управления.
Двойной набор навыков, пользующийся спросом среди кадровых агентств
Программа направлена на развитие двойного набора навыков, востребованных в двух взаимодополняющих областях: цифровой маркетинг и управление в индустрии развлечений. Новые платформы для размещения видеоконтента, например Netflix, Amazon Prime, Disney и вся индустрия в целом, требуют больше и больше контента, одновременно растет потребность в его продвижении. Это создает новые возможности для студентов.
Практика по выбору в США
В конце курса студенты получают степень магистра наук Школы бизнеса SKEMA и два сертификата от университета UCLA Extension: Digital Marketing Certificate и Business & Management of Entertainment.
Помимо этого, при прохождении курса у студентов есть возможность пройти практику по выбору — год работы в США после получения сертификата.
Все выпускники UCLA Extension также приглашаются к участию в ассоциации выпускников Калифорнийского университета.
Калифорнийский университет занимает 13-е место врейтинге лучших международных университетов (US News & World Report 2021) и является одним из лучших публичных университетов в США. В университете работают лучшие ученые со всего мира, а среди его выпускников полно известных академиков, исследователей, спортсменов, номинированных на Оскар актеров и режиссеров, должностных лиц органов власти и т. д.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1524550/Hollywood_letters.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1524551/SKEMA_Business_School_Logo.jpg
Christine Cassabois (Кристин Кассабуа), [email protected]
SOURCE SKEMA Business School
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