Соединенные Штаты -- Франция: новая программа, посвященная индустрии развлечений

Двойной набор навыков, пользующийся спросом среди кадровых агентств Программа направлена на развитие двойного набора навыков, востребованных в двух взаимодополняющих областях: цифровой маркетинг и управление в индустрии развлечений. Новые платформы для размещения видеоконтента, например Netflix, Amazon Prime, Disney и вся индустрия в целом, требуют больше и больше контента, одновременно растет потребность в его продвижении. Это создает новые возможности для студентов.

Практика по выбору в США

В конце курса студенты получают степень магистра наук Школы бизнеса SKEMA и два сертификата от университета UCLA Extension: Digital Marketing Certificate и Business & Management of Entertainment.

Помимо этого, при прохождении курса у студентов есть возможность пройти практику по выбору — год работы в США после получения сертификата.

Все выпускники UCLA Extension также приглашаются к участию в ассоциации выпускников Калифорнийского университета.

Калифорнийский университет занимает 13-е место врейтинге лучших международных университетов (US News & World Report 2021) и является одним из лучших публичных университетов в США. В университете работают лучшие ученые со всего мира, а среди его выпускников полно известных академиков, исследователей, спортсменов, номинированных на Оскар актеров и режиссеров, должностных лиц органов власти и т. д.

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Christine Cassabois (Кристин Кассабуа), [email protected]

SOURCE SKEMA Business School