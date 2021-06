Estados Unidos/Francia: un nuevo programa dedicado a la industria del entretenimiento

OPTE por trabajar en los Estados Unidos

Al final del curso, los estudiantes recibirán el grado de Master of Science de SKEMA y dos certificados de UCLA Extension: Digital Marketing Certificate y Business & Management of Entertainment Certificate.

Además, el curso da acceso a "OPT"(Capacitación Práctica Opcional), que consiste en un año de experiencia laboral profesional en los Estados Unidos después de obtener el certificado.

También se invita a todos los graduados de UCLA Extension a sumarse a la Asociación de Exalumnos de UCLA.

La UCLA se sitúa en el puesto número 13 del ranking de las mejores universidades del mundo (el ranking Best Global University, de U.S. News & World Report 2021) y es la universidad pública número uno de los Estados Unidos. Los mejores investigadores del mundo trabajan allí y su red de exalumnos incluye a diversos académicos, investigadores, atletas, actores y directores nominados a los premios Oscar, líderes del gobierno, etc.

