Estados Unidos/França: um novo programa dedicado ao setor de entretenimento

PARIS, 3 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A SKEMA está lançando um novo programa com a renomada universidade americana UCLA Extension para atender aos desafios de transformação e expansão no setor de entretenimento (filmes, plataformas de streaming, televisão, shows, etc.). A partir do início do período em setembro de 2021, as duas instituições oferecerão o novo programa de "Marketing Digital e Negócios e Gestão de Entretenimento", especificamente elaborado para o ano de especialização do programa de mestrado em Gestão da SKEMA.