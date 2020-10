Spielwarenmesse Лето 2021: назначены сроки проведения

Нюрнберг, Германия, 27 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Представители отрасли игрушек с нетерпением ждали эту новость и эту дату: следующая ярмарка Spielwarenmesse пройдет в выставочном комплексе Нюрнберга с 20 по 24 июля 2021 года. В связи с продолжающейся пандемией организаторам, Spielwarenmesse eG, пришлось впервые за всю историю сдвинуть сроки и перенести ярмарку с января на лето. Теперь начинается подготовка к Spielwarenmesse Лето 2021.

«Мы с нашей командой очень рады, что наконец снова устраиваем офлайн-мероприятие, в котором так нуждается рынок. В этом нет никаких сомнений», - отмечает Эрнст Кик, председатель правления Spielwarenmesse eG, и добавляет: «Концепция проведения, конечно, будет отличаться от традиционно зимних мероприятий и в то же время будет отвечать запросам участников и посетителей в связи с изменившимися датами». Так, уже сами новые сроки проведения ярмарки со вторника по субботу учитывают пожелания многих ритейлеров и закупщиков о дополнительном рабочем дне ярмарки. Что касается программы выставки, то представители отрасли поддерживают организаторов в стремлении предоставить полезную информацию о товарах и широкий выбор новинок производства. Товары для периода Рождества играют не менее важную роль, чем перспективы отрасли в наступающем финансовом году.

Подробности и детали концепции Spielwarenmesse eG сообщит в течение предстоящего месяца. В качестве дополнительной услуги на сайте www.spielwarenmesse.de и в приложении Spielwarenmesse можно в любое время ознакомиться с имеющимися и постоянно пополняющимися данными о всей отрасли игрушек.

Spielwarenmesse eG

Spielwarenmesse eG – организатор ярмарок и поставщик маркетинговых услуг для индустрии игрушек и других рынков потребительских товаров. Компания из Нюрнберга организует крупнейшую в мире выставку игрушек Spielwarenmesse® в Нюрнберге, выставки Kids India в Мумбаи и Insights-X в Нюрнберге. Ассортимент услуг, предоставляемых компанией, также включает международную выставочную программу World of Toys by Spielwarenmesse eG, которая позволяет производителям принимать участие в выставках в Азии и России. Компания Spielwarenmesse eG управляет всемирной сетью представителей более чем в 90 странах.

Она также имеет несколько дочерних компаний, в том числе Spielwarenmesse Shanghai Co., Ltd., ответственную за работу в КНР; Spielwarenmesse India Pvt. Ltd., охватывающую индийский рынок. Компания владеет контрольным пакетом акций в российской выставочной фирме Grand Expo, которая организует выставку Kids Russia в Москве. Отделение Die roten Reiter GmbH со штаб-квартирой в Нюрнберге работает в качестве коммуникационного агентства в индустрии потребительских товаров и промышленности. Полная информация о компании Spielwarenmesse eG находится в Интернете по адресу www.spielwarenmesse-eg.com.

Spielwarenmesse®

Компания по организации выставок и оказанию маркетинговых услуг Spielwarenmesse eG проводит Spielwarenmesse®, ведущую международную выставку в отрасли игрушек, хобби и досуга. Эта специализированная торговая выставка является обширной платформой для общения и размещения заказов около 2.800 немецких и международных производителей. Благодаря демонстрируемым на выставке новинкам и широкому спектру участников выставки, около 65.000 специалистов по розничной торговле и закупкам из свыше 130 стран получают ежегодный доступ к ценной информации, необходимой для их ориентации на рынке. Название Spielwarenmesse® является защищенным словесным товарным знаком в Германии с 2013 года.

Сроки проведения ярмарки: Spielwarenmesse® вторник – суббота, 20 – 24 июля 2021 года.

