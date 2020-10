Spielwarenmesse 2021 Summer Edition : La date est fixée

NUREMBERG, Allemagne, 27 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Tous les acteurs de l'industrie du jouet attendent cette date avec impatience :

La prochaine édition du Spielwarenmesse aura lieu du 20 au 24 juillet 2021 au parc des expositions de Nuremberg. En raison de la poursuite de la pandémie de Covid-19 et pour la première fois depuis sa création, Spielwarenmesse eG, organisateur de l'événement, a dû reporter la date initiale de janvier à l'été. Cela marque le début des préparatifs de l'édition de l'été 2021 du Spielwarenmesse.

Ernst Kick, président du conseil d'administration de Spielwarenmesse eG déclare :

« Mon équipe et moi-même nous réjouissons vivement d'accueillir de nouveau un salon en présentiel, ce qui est attendu avec impatience par le marché. Les signaux en ce sens sont clairs. » Il révèle par ailleurs : « Le concept se démarquera bien sûr de l'événement en hiver et se concentrera sur les besoins des exposants et des visiteurs à la nouvelle période. » Avec les nouvelles dates, le salon, qui dure dorénavant du mardi au samedi, répond également au souhait de nombreux distributeurs et acheteurs d'y participer en semaine. En termes de contenu, l'industrie soutient l'intention des organisateurs de présenter une offre significative d'informations et de nouveautés du secteur. Le salon sera l'occasion de préparer la période de Noël ainsi que de proposer des perspectives pour le prochain exercice.

Spielwarenmesse eG fournira des détails sur le concept du salon dans les mois à venir. Le site internet www.spielwarenmesse.de et l'application Spielwarenmesse proposent tout au long de l'année des informations sur l'industrie du jouet et sont continuellement développés en tant que service et dispositif d'accompagnement à l'expérience physique de la foire.

Spielwarenmesse eG

La Spielwarenmesse eG est l'organisatrice du salon et prestataire de services marketing pour l'industrie du jouet et d'autres marchés de biens de consommation. L'entreprise basée à Nuremberg organise la Spielwarenmesse® à Nuremberg, le plus grand salon du jouet au monde, ainsi que Kids India à Mumbai et Insights-X à Nuremberg. L'offre de services de la coopérative comprend également des campagnes dans le domaine de l'industrie du jouet et le programme international de foires World of Toys by Spielwarenmesse eG, qui réunit des fabricants qui participent conjointement à des foires commerciales en Asie et en Russie. Spielwarenmesse eG est représentée mondialement dans plus de 90 pays grâce à des représentants locaux. En outre, les filiales Spielwarenmesse Shanghai Co, Ltd. et Spielwarenmesse India Pvt. Ltd. sont respectivement responsables de la République populaire de Chine et de l'Inde. La coopérative détient une participation majoritaire dans Grand Expo, la société de gestion de foires commerciales qui organise Kids Russia à Moscou. La filiale Die roten Reiter GmbH, basée à Nuremberg, agit en tant qu'agence de communication pour l'industrie des biens de consommation et d'investissement. Le profil complet de l'entreprise Spielwarenmesse eG est disponible sur Internet à l'adresse suivante : www.spielwarenmesse-eg.com.

Spielwarenmesse®

Spielwarenmesse eG organise le salon Spielwarenmesse®, salon international du jouet,

des hobbys et des loisirs. Le salon est une plateforme de communication et d'affaires pour

2800 entreprises nationales et internationales. L'occasion pour environ 65.000 acheteurs

et représentants du commerce spécialisé de plus de 130 pays de découvrir les nouveautés et d'acquérir une vue d'ensemble de la branche. Spielwarenmesse® est depuis 2013 une marque déposée en Allemagne.

Dates du salon : Spielwarenmesse® du mardi 20 au samedi 24 juillet 2021

