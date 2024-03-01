THINKCAR запускает революционный автомобильный диагностический планшет ThinkTool Master X2

ОНТАРИО, штат Калифорния, 1 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания THINKCAR, ведущий поставщик автомобильных диагностических решений, рада представить свою последнюю инновацию - ThinkTool Master X2. Этот современный планшет с сенсорным экраном и диагональю 10,1 дюйма на базе Android, являясь преемником Master X, обладает мощным функционалом и расширенными возможностями. Master X2 предназначен для удовлетворения разнообразных потребностей автомобильных профессионалов во всем мире.

Поскольку Master X2 – это обновленная версия Master X, его новой основной характеристикой является технология удаленной видеодиагностики. Эта новаторская функция позволяет профессионалам автомобильной отрасли обращаться к квалифицированным специалистам в режиме онлайн. По одному щелчку мыши пользователи получают доступ к диагностике на местах уровня производителей оригинального оборудования и к удаленной диагностике, в рамках которой получают экспертную помощь в режиме реального времени с поддержкой различных приложений.

В дополнение к Bluetooth и проводной связи обновленный Master X2 поддерживает связь с диагностическими разъемами по Wi-Fi, чтобы обеспечить более быструю диагностику в сложных условиях технического обслуживания автомобиля.

По сравнению с Master X, еще одной новой функцией Master X2 является встроенный модуль TPMS. Модуль TPMS устраняет необходимость в дополнительных инструментах и позволяет активировать, программировать и перенастраивать датчики TPMS, упрощая процесс обслуживания TPMS.

Он оснащен надежной памятью 128 ГБ и THINKLINK VCI, поддерживающей передовые протоколы связи, включая J2534, DoIP, D-PDU и CAN FD. Это обеспечивает бесперебойную связь с широким спектром транспортных средств и позволяет проводить точную и всестороннюю диагностику.

Благодаря обширному охвату транспортных средств – более 300 моделей – Master X2 поддерживает более 160 легковых автомобилей, более 150 коммерческих автомобилей / большегрузных автомобилей (опционально) и более 100 электромобилей (опционально). Эта универсальность гарантирует, что автомобильные специалисты могут уверенно диагностировать и обслуживать широкий спектр транспортных средств, повышая их эффективность и производительность.

Master X2 также предлагает 41 функцию сброса технического обслуживания, обеспечивая всестороннюю поддержку при техническом обслуживании автомобиля. От базовых задач по техническому обслуживанию до расширенной диагностики системы – Master X2 позволяет профессионалам автомобильной отрасли предоставлять своим клиентам исключительный сервис.

Более того, Master X2 предоставляет мощные возможности онлайн-программирования для более чем 14 марок транспортных средств, точные калибровки ADAS с помощью оборудования THINKCAR ADAS и 2 года бесплатных обновлений программного обеспечения для пассажиров.

«Мы с гордостью представляем THINKTOOL Master X2, революционный продукт в области автомобильной диагностики», - сказал Шилон (Chilon), менеджер по диагностическому оборудованию в THINKCAR. «Благодаря своим передовым функциям, бесперебойной связи и исключительной производительности Master X2 позволяет специалистам автомобильной отрасли оказывать качественные услуги по диагностике и техническому обслуживанию, в конечном итоге повышая удовлетворенность клиентов».

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.thinkcar.com.

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/2346121/Thinkcar_Thinktool_Master_X2___S10_Pro_Remote___In_Depth_Honest_Review___Best_Scan_Tool_2024.mp4