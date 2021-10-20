Цзыян -- мост между Чэнду и Чунцином для совместной реализации возможностей развития

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The Publicity Department of the Ziyang Municipal Party Committee

20 окт, 2021, 20:50 BST

ЦЗЫЯН, Китай, 20 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- 19-20 октября 2021 года в Цзыяне прошел второй Саммит сотрудничества торговых палат экономического кольца Чэнду-Чунцин, организованный Цзыянским муниципальным комитетом Партии.

Город Цзыян, расположенный в центре провинции Сычуань, соединяет два города, имеющих статус национального центра: Чэнду и Чунцин. Этот город, расположенный в середине экономического кольца Чэнду-Чунцин, является важной частью экономического района, включающего в себя мегаполис Чэнду и его пригороды.

Ziyang Cityscapes Provided by the Publicity Department of the Ziyang Municipal Party Committee
Ziyang Cityscapes Provided by the Publicity Department of the Ziyang Municipal Party Committee

Кроме того, Цзыян имеет свою яркую социальную атмосферу с долгой историей. Около 35 тысяч лет назад древний народ, живший на территории современного Цзыяна и вокруг нее, стал основоположником истории человеческой цивилизации Сычуаня. Со времен той эпохи до настоящего времени сохранилось более 100 тысяч изящных экспонатов, созданных древними мастерами резьбы по камню в Аньюэ. В уезде Аньюэ также имеется газовое месторождение с подтвержденным запасом в 1,1 трлн кубометров. Лимоны, произрастающие в Аньюэ, составляют 80% отечественного производства лимонов как по масштабу, так и по доле рынка. Город Цзыян, являющийся родиной известного и уважаемого современного политика Чэня И (Chen Yi), прилагает значительные усилия в стремлении стать общенациональной достопримечательностью уровня 5A. Кроме того, помимо своей нынешней известности в качестве родного города Чэня И, он удостоен чести быть местом происхождения народа Шу, а также городом долгожителей, резьбы по камню и лимонов.

В июне этого года был достроен и открыл свои двери международный аэропорт Тяньфу, расположенный всего в 18 километрах от главного городского района Цзыяна. Также ускорен процесс строительства трехмерной объединенной транспортной сети, включающей в себя «8 автомагистралей, 11 железнодорожных линий и 16 скоростных маршрутов». Эта сеть воплощает в себе концепцию «обеспечения каждого уезда тремя автомагистралями и двумя железными дорогами» и предполагает, что жители Цзыяна смогут добираться до международного аэропорта Тяньфу всего за 10 минут, до главного городского района Чэнду — за 30 минут, а до главного городского района Чунцина — за один час.

По имеющейся информации, в последние годы Цзыян продолжает укреплять свои торгово-экономические и торговые обмены с Южной Кореей, Сингапуром, Германией и другими странами. Компания успешно подписала контракты с 58 различными предприятиями, входящими в число 500 ведущих (из списка Fortune 500, а также 500 ведущих китайских предприятий и 500 ведущих частных предприятий Китая), и 98 проектов инвестиционного сотрудничества. В их число входят 25 компаний из списка Global 500, включая Hyundai (Южная Корея), Budweiser, Crown Holdings и KaVo (Германия).

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1664055/349c4747be25d69ee71100ee92282bc.jpg

SOURCE The Publicity Department of the Ziyang Municipal Party Committee

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