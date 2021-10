Цзыян -- мост между Чэнду и Чунцином для совместной реализации возможностей развития

Кроме того, Цзыян имеет свою яркую социальную атмосферу с долгой историей. Около 35 тысяч лет назад древний народ, живший на территории современного Цзыяна и вокруг нее, стал основоположником истории человеческой цивилизации Сычуаня. Со времен той эпохи до настоящего времени сохранилось более 100 тысяч изящных экспонатов, созданных древними мастерами резьбы по камню в Аньюэ. В уезде Аньюэ также имеется газовое месторождение с подтвержденным запасом в 1,1 трлн кубометров. Лимоны, произрастающие в Аньюэ, составляют 80% отечественного производства лимонов как по масштабу, так и по доле рынка. Город Цзыян, являющийся родиной известного и уважаемого современного политика Чэня И (Chen Yi), прилагает значительные усилия в стремлении стать общенациональной достопримечательностью уровня 5A. Кроме того, помимо своей нынешней известности в качестве родного города Чэня И, он удостоен чести быть местом происхождения народа Шу, а также городом долгожителей, резьбы по камню и лимонов.

В июне этого года был достроен и открыл свои двери международный аэропорт Тяньфу, расположенный всего в 18 километрах от главного городского района Цзыяна. Также ускорен процесс строительства трехмерной объединенной транспортной сети, включающей в себя «8 автомагистралей, 11 железнодорожных линий и 16 скоростных маршрутов». Эта сеть воплощает в себе концепцию «обеспечения каждого уезда тремя автомагистралями и двумя железными дорогами» и предполагает, что жители Цзыяна смогут добираться до международного аэропорта Тяньфу всего за 10 минут, до главного городского района Чэнду — за 30 минут, а до главного городского района Чунцина — за один час.

По имеющейся информации, в последние годы Цзыян продолжает укреплять свои торгово-экономические и торговые обмены с Южной Кореей, Сингапуром, Германией и другими странами. Компания успешно подписала контракты с 58 различными предприятиями, входящими в число 500 ведущих (из списка Fortune 500, а также 500 ведущих китайских предприятий и 500 ведущих частных предприятий Китая), и 98 проектов инвестиционного сотрудничества. В их число входят 25 компаний из списка Global 500, включая Hyundai (Южная Корея), Budweiser, Crown Holdings и KaVo (Германия).

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1664055/349c4747be25d69ee71100ee92282bc.jpg

SOURCE The Publicity Department of the Ziyang Municipal Party Committee