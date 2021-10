Sichuan Ziyang : relier Chengdu et Chongqing, partager les possibilités de développement futur

De plus, Ziyang affiche une forte atmosphère humaine avec une longue histoire. Il y a environ 35 000 ans, les anciens habitants de Ziyang et de ses environs ont commencé l'histoire de la civilisation humaine du Sichuan. Aujourd'hui, plus de 100 000 anciennes sculptures sur pierre exquises d'Anyue datant de cette époque existent encore. Et il a été prouvé que le champ de gaz d'Anyue possède une réserve de 1 100 milliards de mètres cubes. Le citron d'Anyue représente 80 % de l'industrie nationale du citron, tant en termes d'échelle que de part de marché. Ziyang, ville natale du célèbre et respecté homme politique moderne Chen Yi, déploie de nombreux efforts pour devenir un site touristique national 5A. En outre, au-delà de sa réputation moderne de ville natale de Chen Yi, cette ville a l'honneur d'être le lieu d'origine du peuple Shu, ainsi que la ville des centenaires, des sculptures en pierre et des citrons.

En juin de cette année, l'aéroport international de Tianfu, situé à seulement 18 kilomètres de la principale zone urbaine de Ziyang, a été achevé et a ouvert ses portes. En outre, la construction d'un réseau de transport intégré tridimensionnel comprenant « 8 autoroutes, 11 chemins de fer et 16 voies rapides » a été accélérée. Ce réseau concrétise l'objectif de « doter chaque comté de 3 autoroutes et de 2 voies ferrées » et a déjà permis aux habitants de Ziyang d'arriver en 10 minutes à l'aéroport international de Tianfu, en 30 minutes à la principale zone urbaine de Chengdu et en une heure à la principale zone urbaine de Chongqing.

Il apparaît que ces dernières années, Ziyang a continué à renforcer ses échanges économiques et commerciaux avec la Corée du Sud, Singapour, l'Allemagne et d'autres pays. Elle a successivement signé des contrats et introduit 58 entreprises du Top 500 (entreprises du Fortune 500, entreprises chinoises du Top 500 et entreprises privées du Top 500 de Chine), ainsi que 98 projets de coopération en matière d'investissement. Parmi ces entreprises figurent 25 entreprises du « Global 500 », telles que les sociétés sud-coréennes Hyundai, Budweiser, Crown Holdings et la société allemande KaVo.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1664055/349c4747be25d69ee71100ee92282bc.jpg

SOURCE The Publicity Department of the Ziyang Municipal Party Committee