Sichuan Ziyang:Conectando Chengdu y Chongqing, compartiendo futuras oportunidades de desarrollo

Además, Ziyang tiene una fuerte atmósfera humana con una larga historia. Hace unos 35.000 años, los antiguos habitantes de la moderna Ziyang y sus alrededores comenzaron la historia de la civilización humana de Sichuan. En la actualidad, todavía existen más de 100.000 exquisitas tallas de piedra antiguas de Anyue de esta época. Y se ha demostrado que el campo de gas de Anyue tiene una reserva de 1,1 billones de metros cúbicos. El limón Anyue representa el 80% de la industria nacional del limón, tanto en escala como en mercado. Ziyang, como ciudad natal del famoso y respetado político moderno Chen Yi, está haciendo numerosos esfuerzos para convertirse en un lugar pintoresco nacional 5A. Además, más allá de esta aclamación moderna como ciudad natal de Chen Yi, esta ciudad tiene el honor de ser el lugar de origen del pueblo Shu, además de ser una ciudad de centenarios, tallados en piedra y limones.

En junio de este año, el Aeropuerto Internacional de Tianfu, a solo 18 kilómetros de la principal zona urbana de Ziyang, se completó y abrió sus puertas. Además, se ha acelerado la construcción de una red de transporte integrada tridimensional con "8 carreteras, 11 vías férreas y 16 vías rápidas". Esta red hace realidad la visión de "proporcionar a cada condado con 3 carreteras y 2 ferrocarriles", y ya ha significado que la gente de Ziyang solo tarda 10 minutos en llegar al aeropuerto internacional de Tianfu, 30 minutos en llegar a la principal zona urbana de Chengdu y un hora para viajar a la principal zona urbana de Chongqing.

Se informa que en los últimos años, Ziyang ha continuado fortaleciendo sus intercambios económicos y comerciales con Corea del Sur, Singapur, Alemania y otros países. Ha firmado contratos e introducido sucesivamente 58 empresas Top 500 diferentes (empresas Fortune 500, 500 empresas chinas principales y 500 empresas privadas principales de China), así como 98 proyectos de cooperación en materia de inversión. Esas empresas incluyen 25 empresas "Global 500", como la surcoreana Hyundai, Budweiser, Crown Holdings y la alemana KaVo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1664055/349c4747be25d69ee71100ee92282bc.jpg

SOURCE The Publicity Department of the Ziyang Municipal Party Committee