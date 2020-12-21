В Европе появился тест на COVID-19/грипп A,B/РСВ без экстракции, разработанный компанией Seegene

СЕУЛ (Южная Корея), 21 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- В четверг южнокорейская биотехнологическая компания Seegene Inc. (KQ096530), специализирующаяся на разработке средств молекулярной диагностики, заявила о том, что в Европе уже предлагается безэкстракционная система Allplex™ для тестирования на вирусы SARS-CoV-2/грипп типа A/грипп типа B/РСВ. Ранее в сентябре компания Seegene получила для этого продукта маркировку CE-IVD, а в октябре уже приступила к его реализации Европе.

Разработанная компанией Seegene тест-система Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV позволяет проводить анализ RT-PCR в режиме реального времени, способный одновременно обнаруживать и различать 8 целевых генов, включая Flu A, Flu B, RSV A/B и три различных целевых гена COVID-19 (ген S, ген RdRP и ген N). Это первый и единственный в мире тест, обладающий такими возможностями. Анализ также включает двойные цели для внутреннего контроля (эндогенного и экзогенного соответственно) в одной и той же реакционной трубке, что позволяет контролировать весь процесс испытания, а также обепечивает надлежащий отбор проб без ущерба для точности результатов испытаний.

В борьбе с пандемией COVID-19, недавно усугубившейся гриппом и обычным холодом, свойственным для зимнего сезона, функция бесэкстрактного анализа на наличие вирусов Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV приобретает важное значение. Возможность безэкстрактного применения позволяет лабораториям без экстракционного оборудования, ранее необходимого для молекулярной диагностики, тестировать образцы на предмет обнаружения COVID-19 в еще более короткие сроки для обеспечения большей оперативности возможного лечения. Такой технологический прогресс не только экономит время и затраты на тестирование новой коронавирусной инфекции, но и позволяет лабораториям проводить массовое тестирование, тогда как до этого даже само тестирование было бы невозможно.

Один из официальных представителей компании Seegene заявил, что «надеется на то, что бесэкстрактное применение тест-системы поможет ускорить борьбу с пандемией в Европе». Компания также добавила, что она «ожидает, что добавление новой функции позволит лабораторным исследователям более широко использовать тест-системы по всему миру». По данным Worldometer, только в ноябре число пациентов с пандемией COVID-19 достигло 17 148 406 человек, при этом лидерами роста стали США и Европа.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

SOURCE Seegene Inc.