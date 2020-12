Le test de dépistage de la COVID-19, de la grippe A, de la grippe B et du VRS sans extraction de Seegene est maintenant disponible en Europe

SÉOUL, Corée du Sud, 9 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ096530), la compagnie biotechnologique de Corée du Sud, spécialisée dans le diagnostic moléculaire, a annoncé jeudi que la méthode sans extraction Allplex™ pour le test de dépistage du SARS-CoV-2, de la grippe A, de la grippe B et du virus respiratoire syncytial (VRS) est maintenant disponible en Europe. Ce produit de Seegene a obtenu le marquage CE-IVD en septembre 2020, suite auquel il a été disponible sur le marché Européen le mois suivant.

Le test Allplex™ de Seegene, pour le dépistage du SARS-CoV-2, de la grippe A, de la grippe B et du virus respiratoire syncytial (VRS) est un test RT-PCR en temps réel qui permet de détecter et de différencier simultanément huit gènes cibles, dont la grippe A, la grippe B, le VSR A ou B et trois gènes cibles différents de SARS CoV2 (gène S, gène RdRP et gène N), le seul et unique test à le faire dans le monde. Le test inclut également deux cibles différentes pour le contrôle interne (endogène et exogène, respectivement) dans le même tube de réaction, ce qui permet de vérifier l'ensemble du processus du test ainsi que de vérifier que l'échantillonnage a bien été complété, sans avoir à nuire à l'exactitude des résultats des tests.

La méthode sans extraction du test de dépistage du SARS-CoV-2, de la grippe A, de la grippe B et de VRS AllplexMC est essentielle pour combattre la pandémie de la COVID-19, récemment aggravée par la grippe et le rhume propagé durant la saison hivernale. La méthode sans extraction permet aux laboratoires sans équipement d'extraction, qui était auparavant une condition préalable aux tests de diagnostic moléculaire, de dépister des échantillons pour la détection de la COVID-19 dans un temps de traitement encore plus rapide. De tels progrès technologiques ont permis non seulement d'économiser du temps et de l'argent pour les tests de dépistage du coronavirus, mais permettent aussi aux laboratoires la possibilité de procéder à des tests massifs, alors qu'auparavant, cette forme de test n'aurait même pas été envisageable.

Un représentant de Seegene a déclaré qu'il « espère que la méthode sans extraction de ce test permettra de contrôler la pandémie en Europe ». La société a également ajouté qu'elle « prévoit que l'ajout de la nouvelle méthode permettra aux chercheurs en laboratoire d'intensifier l'utilisation des trousses de tests dans le monde entier». Selon Worldometer, le nombre de cas de COVID-19 a atteint 17 148 406 en novembre seulement avec les États-Unis et l'Europe qui ont dominé ce classement.

