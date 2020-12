Teste COVID-19/FluA, B/RSV da Seegene com recurso livre de extração agora disponível na Europa

SEUL, Coreia do Sul, 14 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc. (KQ096530), uma empresa de biotecnologia da Coreia do Sul especializada em diagnóstico molecular, declarou na quinta-feira que a aplicação livre de extração de Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay já está disponível na Europa. Anteriormente, em setembro, a Seegene tinha obtido o selo de conformidade (CE-IVD marking) para este produto com as vendas iniciando em outubro na Europa.

O Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay da Seegene é um ensaio RT-PCR em tempo real que pode detectar e diferenciar simultaneamente 8 genes alvo, incluindo Flu A, Flu B, RSV A/B e três genes alvo diferentes de COVID-19 (gene S, gene RdRP e gene N), o primeiro e único teste a fazê-lo no mundo. O Ensaio também inclui alvos duplos para controle interno (endógeno e exógeno respectivamente) no mesmo tubo de reação, permitindo a verificação de todo o processo de teste, bem como a amostragem adequada sem comprometer a precisão dos resultados do teste.

A aplicação do recurso livre de extração no ensaio Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV é essencial para combater a pandemia de COVID-19, recentemente agravada com as gripes e os resfriados comuns no inverno. A disponibilidade de aplicação livre de extração permite que laboratórios sem equipamento de extração, antes um pré-requisito para testes de diagnóstico molecular, testem amostras para detecção de COVID-19 em um tempo de resposta ainda mais curto (turnaround time, TAT). Esse avanço tecnológico não apenas economiza tempo e custo nos testes do novo Coronavírus, mas permite que os laboratórios realizem testes massivos, ao passo que antes o próprio teste nem mesmo teria sido possível.

Um funcionário da Seegene declarou que "espera que a aplicação do ensaio livre de extração ajude a agilizar o controle da pandemia na Europa". A empresa também acrescentou que "ela antecipa que a adição do novo recurso permitirá que os pesquisadores de laboratório usem os kits de teste de forma mais ampla em todo o mundo". De acordo com o Worldometer, o número de pacientes com COVID-19 no mundo atingiu um total de 17.148.406 somente em novembro, com os EUA e a Europa liderando o gráfico.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

FONTE Seegene Inc.

SOURCE Seegene Inc.