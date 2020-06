Value Xd в корне меняет взгляды на устойчивое инвестирование благодаря запуску платформы Value Xd Impact

Основатель и генеральный директор компании Value Xd д-р Армен Папазян (Armen Papazian): «Заключение Парижского соглашения по климату в 2016 году и разработка концепции целей устойчивого развития ООН обязывает инвесторов осуществлять свою деятельность в соответствии с этими новыми целями и задачами. Для этого им требуются гибкие и эффективные платформы, поэтому мы разработали частную аналитическую экосистему, позволяющую инвестировать в развитие. Сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы остановить последствия изменения климата для будущих поколений, и Value Xd Impact может сыграть в этом ключевую роль».

Эта инновационная платформа предлагает инвесторам уникальные модули, позволяющие им осуществлять свою деятельность с учетом экологически ответственного подхода. Value Xd Impact переосмысливает аналитическую цепочку ценностей, позволяя инвесторам перенести свои ценности в области ОСОК и устойчивого развития в аналитические инструменты с целью обеспечения максимальных результатов их применения и содействия в выполнении их функций. Таким образом, это решение повышает эффективность и прозрачность инвестиционной деятельности.

Исходным материалом во всех аналитических проектах являются данные. Уравнения и алгоритмы представляют собой аналитические действия в отношении данных, по результатам которых принимаются решения делового и финансового характера. Однако в наиболее часто используемых аналитических программах за таким «исходным материалом» стоят уравнения, что создает главную архитектурную проблему. Платформы Value Xd меняют правила игры, поскольку уравнения располагаются над и перед «исходным материалом» в качестве универсальных абстрактных инструментов, которые могут применяться и распространяться в мировом масштабе в любой момент времени. Более того, уравнения на платформе Value Xd составлены на математическом языке, а не с помощью кода шифратора. Value Xd Impact ломает границы привычного и выводит ответственное устойчивое инвестирование на новый уровень.

Основатель и технический директор компании Value Xd Алекс Григорян (Alex Grigoryan): «Мы разработали уникальную и непревзойденную технологию. Наше инновационное кодирование изменило многие элементы аналитического моделирования и презентации. Нам удалось избавиться от громоздких вычислений и обеспечить уникальный пользовательский опыт, повышающий эффективность аналитических инструментов».

Кроме того, Value Xd Impact предлагает пользователю набор предварительно разработанных и установленных инструментов. Они представлены в дополнительной «живой» библиотеке, включающей в себя загружаемые модели, предназначенные для конкретных аналитических целей. Эти дополнения охватывают широкий спектр тем и областей, актуальных для инвесторов и их компаний, включая стандартные и широко используемые инструменты, а также другие новые и более комплексные, включая оптимизацию космических параметров, калькуляторы выбросов и проекторы.

В заключение А. Папазян отмечает: «Пандемия Covid-19 значительно ускорила уже начавшийся процесс цифровой трансформации. Особенность этой фазы заключается в том, что интенсивная цифровизация сопровождается изменением мировоззрения, что приводит к радикальным изменениям принципов и подходов. Наш мир трансформируется, и на смену желанию конкурировать приходит стремление к сотрудничеству.

Конечно, такая смена подходов была одним из важнейших требований в плане глобального реагирования на изменение климата. В этот новый период систематизированный технический опыт стал центром доверия и фундаментом для создания и обмена ценностями. Value Xd Impact — это аналитическая экосистема для инвестирования в устойчивое развитие, вселенная, способствующая созданию и обмену аналитическими данными в глобальном масштабе».

О компании Value Xd:

Value Xd Ltd — провайдер облачных аналитических платформ, зарегистрированный и распложенный в Великобритании. Недавно компания Value Xd вошла в число 33 ведущих стартапов технологического сектора Великобритании по версии Tech Nation и заняла 14-е место в рейтинге самых инновационных компаний Юго-Западного региона по версии Business Cloud.

