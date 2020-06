Value Xd change la face de l'investissement à impact avec le lancement de la plateforme Value Xd Impact

Le Dr Armen Papazian, fondateur et Chief Executive de Value Xd, a déclaré : « Depuis l'accord de Paris sur le climat en 2016 et la conception des Objectifs de développement durable des Nations unies, les investisseurs doivent aligner leurs investissements sur ces nouveaux objectifs et cibles. Ainsi, ils ont besoin de plateformes flexibles et efficaces pour y parvenir, c'est pourquoi nous avons développé un écosystème analytique privé dédié à l'investissement à impact. Le moment est maintenant venu d'essayer d'endiguer les effets du changement climatique pour les générations futures, et Value Xd Impact peut jouer un rôle essentiel. »

Cette plateforme révolutionnaire fournit aux investisseurs des modules uniques qui créent la possibilité de concevoir leur impact de manière responsable. Value Xd Impact réinterprète la chaîne de valeur analytique, permettant aux investisseurs de transférer leurs valeurs d'ESG et de durabilité vers des outils analytiques afin de maximiser leur impact, et les aidant à s'acquitter de leurs responsabilités. Ce faisant, elle crée une efficience, une transparence et une efficacité accrues pour les investisseurs.

Les données sont la matière première de tous les projets analytiques ; les équations et les algorithmes sont les actions analytiques appliquées aux données, les résultats étant ensuite utilisés pour prendre des décisions en affaires et en finances. Cependant, dans les logiciels d'analyse les plus couramment utilisés, les équations se situent derrière la matière première, créant un problème architectural fondamental. Les plateformes de Value Xd changent la donne car les équations reposent au-dessus et devant la matière première, en tant qu'outils abstraits universels pouvant être appliqués et partagés à l'échelle mondiale à tout moment. En outre, les équations sur la plateforme Value Xd sont toujours écrites en langage mathématique, et non en abréviations inventées par les codeurs. Value Xd Impact franchit les limites de l'investissement à impact responsable et durable et l'élève au niveau supérieur.

Alex Grigoryan, fondateur et Chief Technology Officer de Value Xd, a déclaré : « La technologie que nous avons développée est unique et inégalée. Grâce à un travail de codage innovant, nous avons transformé de nombreux éléments de la modélisation et de la présentation analytiques, en introduisant de la fluidité et de l'efficience là où il n'y avait que de la difficulté, et en offrant une expérience utilisateur unique rendant les analyses plus efficaces. »

Value Xd Impact fournit également à l'utilisateur un ensemble varié d'outils préconçus et pré-assemblés. Ceux-ci sont proposés par le biais de la bibliothèque d'extensions, une bibliothèque vivante de modèles téléchargeables et applicables répondant à un objectif analytique spécifique. Ces extensions couvrent une large variété de sujets et de domaines, pertinents pour les investisseurs et leurs sociétés bénéficiaires, comprenant des outils conventionnels et couramment utilisés ainsi que d'autres nouveaux et plus holistiques, tels que des instruments d'optimisation de la valeur de l'espace et des projecteurs et calculateurs d'émissions.

M. Papazian conclut : « La pandémie de Covid-19 a déclenché une étape intense dans le processus déjà en cours de transformation numérique. Ce qui rend cette phase très spéciale, c'est que cet approfondissement numérique s'accompagne d'un changement de mantra, forçant un changement radical de philosophie et d'approche. Après avoir vécu dans un monde souvent poussé à la concurrence, nous nous trouvons maintenant dans un monde désireux de collaborer.

« En effet, ce changement d'attitude était une exigence critique dans notre réponse mondiale au changement climatique. Dans ce nouveau chapitre, la technologie est devenue un vecteur central de confiance et une pierre angulaire pour la création, le partage et l'échange de valeur. Value Xd Impact est conçu comme un écosystème analytique pour l'investissement à impact durable, un univers qui facilite et améliore la création et le partage d'informations analytiques à l'échelle mondiale. »

Cliquez ici pour une visite virtuelle de Value Xd Impact

À propos de Value Xd :

Value Xd Ltd est un fournisseur de plateformes d'analyse basées sur le cloud enregistré et dont le siège social est basé au Royaume-Uni.Value Xd a récemment été classée parmi les 33 meilleures start-ups technologiques du Royaume-Uni par Tech Nation et est 14e dans le classement South West Tech Innovation de Business Cloud.

