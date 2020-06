Value Xd cambia el rostro de la inversión con impacto con el lanzamiento de la plataforma Value Xd Impact

El doctor Armen Papazian, fundador y consejero delegado de Value Xd, afirmó : "Desde que se llevó a cabo el Paris Climate Agreement en 2016, se solicitó a los inversores de los UN Sustainable Development Goals la alineación de sus inversiones para con estos nuevos objetivos y finalidades. Es por ello que necesitan plataformas flexibles y eficientes para conseguirlo, y por este motivo hemos desarrollado un nuevo ecosistema analítico privado dedicado a la inversión con impacto. Ya es el momento para probar y recoger los efectos del cambio climático para las generaciones futuras, y Value Xd Impact puede desempeñar un papel integral".

Esta plataforma revolucionaria proporciona a los inversores módulos únicos que crean la capacidad para designar su impacto responsable. Value Xd Impact reinterpreta la cadena de valores analítica, lo que permite a los inversores transferir sus ESG y valores de sostenibilidad para maximizar su impacto y ayudarles a proporcionar sus responsabilidades. Al hacerlo así, crea una eficacia superior, transparencia y eficacia para los inversores.

Los datos son el material bruto de todos los proyectos analíticos; ecuaciones y algoritmos son las acciones analítica que se aplican a los datos, con rendimientos utilizados para tomar decisiones en los negocios y las finanzas. Pese a ello, en el software analítico lo más utilizado con las ecuaciones detrás del material bruto, creando una emisión de arquitectura fundamental. Las plataformas de Value Xd suponen un cambio en el juego, ya que las ecuaciones están por encima y frente al material bruto, como herramientas abstractas universales que se pueden aplicar y compartir a nivel global en todo momento. Además, las ecuaciones sobre la plataforma Value Xd siempre se escriben en idioma matemático, y no con abreviaturas de código inventado. Value Xd Impact supera los límites de una inversión con impacto sostenible y la lleva hasta el próximo nivel.

Alex Grigoryan, fundador y responsable de tecnología de Value Xd, comentó: "La tecnología que hemos desarrollado es única y sin precedentes. Por medio de un trabajo de códigos innovador, estamos transformando muchos de los elementos del modelado y presentación analítica, introduciendo un flujo y eficacia que anteriormente era tedioso, proporcionando una experiencia de usuario única que hace que la analítica sea más eficiente".

Value Xd Impact proporciona además al usuario un grupo diverso de herramientas pre-diseñadas y pre-montadas. A menudo se ofrecen por medio de una biblioteca de tipo Add-On, que es una biblioteca viva de modelos descargables y aplicables que dan servicio a fines analíticos específicos. Estas Add-Ons cubren una amplia variedad de temas y campos, siendo relevantes para los inversores y sus compañías de sociedad anticipada, incluyendo las convencionales y las herramientas de uso común, junto a otras más nuevas e integrales, como la optimización del valor del espacio y otros cálculos de emisiones y proyecciones.

Papazian concluyó: "La pandemia del Covid-19 ha desatado una fase intensa dentro del proceso en marcha de la transformación digital. Lo que hace que esta fase sea muy especial es que la profundización digital está acompañada de un cambio en el mantra, forzando a un cambio radical en la filosofía y la aproximación. Desde un mundo que a menudo se ve impulsado a competir, nos encontramos a nosotros mismos en un mundo predispuesto a colaborar".

"Es por ello que este cambio de actitud fue un requisito vital para la respuesta mundial de cara al cambio climático. En este nuevo capítulo, la tecnología se ha convertido en un conducto central de confianza, siendo una piedra angular para la creación de valor, capacidad de compartir e intercambio. Value Xd Impact se ha diseñado como ecosistema analítico de inversión para impacto sostenible, un universo que facilita y mejora la creación y capacidad de compartir la inteligencia analítica a escala mundial".

Acerca de Value Xd:

Value Xd Ltd es un proveedor de Reino Unido de plataforma de analítica basada en nube registrado y HQ-ed. Value Xd fue incluido recientemente en la lista como una de las Top 33 compañías de tecnología de tipo start-ups en Reino Unido según Tech Nation, estando clasificada en el puesto 14 dentro de la clasificación South West Tech Innovation de Business Cloud.

https://valuexd.com/

