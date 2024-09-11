Vantage Markets представляет яркую видеокампанию для привлечения молодежи к Копи Трейдингу

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Vantage

11 сент, 2024, 01:17 GMT

ПОРТ-ВИЛА, Вануату, 11 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Ведущий мультиактивный брокер Vantage Markets (или «Vantage») представляет новую искрометную видеокампанию для популяризации копи трейдинга и привлечения к нему интереса молодого поколения трейдеров. Видеоролик «Join the Move, Mirror the Trade» проводит творческую параллель между легкостью копирования танцевальных движений и доступностью копи трейдинга.

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Vantage Markets Unveils Electrifying New Video Campaign to Ignite Copy Trading Excitement Among Young Traders
Vantage Markets Unveils Electrifying New Video Campaign to Ignite Copy Trading Excitement Among Young Traders

Эта новая видеокампания опирается на предыдущую кампанию Vantage «Reborn a Trader», прослеживающую эмоциональный путь становления трейдера из отправной точки (торговля в уличном киоске на углу) к высотам успеха. Кампания «Join the Move, Mirror the Trade» развивает эту тему, креативно демонстрируя легкость копирования танцевальных движений и проводя аналогию с начинающими трейдерами, которые хотят динамично начать свой путь в бизнесе, повторяя стратегии успешных инвесторов с помощью копи трейдинга. Видеоролик, в котором астронавт выступает в качестве аниматора (поставщика сигналов), показывающего танцевальные движения, привлекает игровой и современной атмосферой.

Система копи трейдинга Vantage ориентирована на технологичный, стремительный образ жизни сегодняшних молодых трейдеров. Благодаря интуитивно понятному и удобному интерфейсу приложение Vantage позволяет пользователям без особых усилий искать и копировать сделки самых успешных трейдеров.

Видеокампания также освещает новейшие функции приложения, включая расширенную мультивалютную поддержку, которая теперь позволяет трейдерам диверсифицировать свои портфели в таких валютах, как евро (EUR), гонконгские доллары (HKD), индийские рупии (INR), японские иены (JPY), центы (US Cent) и доллары США (USD). Компания Vantage также ввела поддержку нескольких типов счетов, позволяя трейдерам беспрепятственно копировать сделки со счетами разных типов, независимо от разницы валют. Это позволяет трейдерам выстраивать свою деятельность с любым поставщиком сигналов по своему выбору, исходя из индивидуальных предпочтений в области стилей и стратегий торговли. В дополнение к этим обновлениям размер минимального депозита, сниженный до 50$US, делает приложение идеальным инструментом для трейдеров любого уровня.

Марк Деспальер (Marc Despallieres), директор по стратегии и трейдингу Vantage Markets, говорит: «Мы с воодушевлением запустили эту новую видеокампанию, в которой в привлекательной форме представлены наши возможности копи трейдинга. Наша миссия — расширить горизонты следующего поколения трейдеров, показав, как наши удобные инструменты могут помочь в управлении своим финансовым будущим посредством копи трейдинга».

Просмотреть новый видеоролик можно здесь.

О компании Vantage

Vantage Markets  (или Vantage) — это мультиактивный брокер, предлагающий клиентам доступ к быстрому и мощному сервису для торговли контрактами на разницу цен (CFD-инструментами), включая Forex, сырьевые товары, индексы, акции, ETF и облигации.

Обладая более чем 14-летним опытом работы на рынке, Vantage выходит за рамки роли брокера, предоставляя трейдерам надежную торговую экосистему, отмеченное наградами мобильное приложение для трейдинга и удобную торговую платформу, которая позволяет клиентам максимально использовать благоприятные возможности для заключения сделок. Загрузите приложение Vantage в App Store или Google Play.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2486495/Image.jpg
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