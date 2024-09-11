Vantage Markets представляет яркую видеокампанию для привлечения молодежи к Копи Трейдингу

ПОРТ-ВИЛА, Вануату, 11 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Ведущий мультиактивный брокер Vantage Markets (или «Vantage») представляет новую искрометную видеокампанию для популяризации копи трейдинга и привлечения к нему интереса молодого поколения трейдеров. Видеоролик «Join the Move, Mirror the Trade» проводит творческую параллель между легкостью копирования танцевальных движений и доступностью копи трейдинга.

Vantage Markets Unveils Electrifying New Video Campaign to Ignite Copy Trading Excitement Among Young Traders

Эта новая видеокампания опирается на предыдущую кампанию Vantage «Reborn a Trader», прослеживающую эмоциональный путь становления трейдера из отправной точки (торговля в уличном киоске на углу) к высотам успеха. Кампания «Join the Move, Mirror the Trade» развивает эту тему, креативно демонстрируя легкость копирования танцевальных движений и проводя аналогию с начинающими трейдерами, которые хотят динамично начать свой путь в бизнесе, повторяя стратегии успешных инвесторов с помощью копи трейдинга. Видеоролик, в котором астронавт выступает в качестве аниматора (поставщика сигналов), показывающего танцевальные движения, привлекает игровой и современной атмосферой.

Система копи трейдинга Vantage ориентирована на технологичный, стремительный образ жизни сегодняшних молодых трейдеров. Благодаря интуитивно понятному и удобному интерфейсу приложение Vantage позволяет пользователям без особых усилий искать и копировать сделки самых успешных трейдеров.

Видеокампания также освещает новейшие функции приложения, включая расширенную мультивалютную поддержку, которая теперь позволяет трейдерам диверсифицировать свои портфели в таких валютах, как евро (EUR), гонконгские доллары (HKD), индийские рупии (INR), японские иены (JPY), центы (US Cent) и доллары США (USD). Компания Vantage также ввела поддержку нескольких типов счетов, позволяя трейдерам беспрепятственно копировать сделки со счетами разных типов, независимо от разницы валют. Это позволяет трейдерам выстраивать свою деятельность с любым поставщиком сигналов по своему выбору, исходя из индивидуальных предпочтений в области стилей и стратегий торговли. В дополнение к этим обновлениям размер минимального депозита, сниженный до 50$US, делает приложение идеальным инструментом для трейдеров любого уровня.

Марк Деспальер (Marc Despallieres), директор по стратегии и трейдингу Vantage Markets, говорит: «Мы с воодушевлением запустили эту новую видеокампанию, в которой в привлекательной форме представлены наши возможности копи трейдинга. Наша миссия — расширить горизонты следующего поколения трейдеров, показав, как наши удобные инструменты могут помочь в управлении своим финансовым будущим посредством копи трейдинга».

Просмотреть новый видеоролик можно здесь.

О компании Vantage

Vantage Markets (или Vantage) — это мультиактивный брокер, предлагающий клиентам доступ к быстрому и мощному сервису для торговли контрактами на разницу цен (CFD-инструментами), включая Forex, сырьевые товары, индексы, акции, ETF и облигации.

Обладая более чем 14-летним опытом работы на рынке, Vantage выходит за рамки роли брокера, предоставляя трейдерам надежную торговую экосистему, отмеченное наградами мобильное приложение для трейдинга и удобную торговую платформу, которая позволяет клиентам максимально использовать благоприятные возможности для заключения сделок. Загрузите приложение Vantage в App Store или Google Play.

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