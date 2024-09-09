Vantage Markets推出全新視頻宣傳活動點燃年輕交易者的跟單交易熱情

Vantage 跟單交易旨在迎合當今年輕交易者精通技術、快節奏的生活方式。憑藉直觀的用戶界面和友好的用戶體驗，Vantage 應用程式使用戶能夠輕鬆搜索和複製績效最佳交易者的交易。

視頻宣傳活動還重點介紹了該應用程式的最新功能，包括擴大了多幣種支持，現在交易者可以使用歐元、港幣、印度盧比、日元、美分和美元等幣種分散投資組合。Vantage 還引入了多帳戶類型支援，允許交易者在不同帳戶類型之間無縫跟單交易，而不受貨幣差異的影響。這樣，交易者就可以根據自己偏好的交易風格和策略，任意選擇信號提供商來調整自己的交易活動。除這些更新外，該應用程式還把最低存款額降低為 50 美元，使其成為所有級別交易者的理想工具。

Vantage Markets 首席策略和交易官 Marc Despallieres 表示：「我們很高興推出這一新的廣告短片，以引人入勝的方式突出我們的跟單交易功能。我們的使命是向下一代交易者展示我們的用戶友好工具如何透過複製交易來協助他們管理財務未來，從而賦予下一代交易者權力。」

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關於 Vantage

Vantage Markets（又稱「Vantage」）是一家多元資產經紀商，為客戶提供靈活而強大的差價合約 (CFD) 產品交易服務，包括外匯、商品、指數、股票、ETF 和債券。

憑借超過14年的市場經驗，Vantage 超越了經紀商的角色，它還提供值得信賴的交易生態系統、屢獲殊榮的移動交易應用程式以及用戶友好型交易平台，使客戶能夠隨時把握交易機會。可在 App Store 或 Google Play 上下載 Vantage 應用程式。

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風險警告：差價合約交易存在重大風險。您的損失可能會超過您的初始投資。

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