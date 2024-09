Vantage Markets Luncurkan Video Promosi Terbaru agar Trader Muda Tertarik Mencoba Fitur "Copy Trading"

Video promosi terbaru ini melanjutkan kesuksesan program "Reborn a Trader" yang mengangkat kisah perjalanan trader dari awal hingga akhir, berkaitan dengan traders of the streets. Video "Join the Move, Mirror the Trade" merupakan kelanjutan dari narasi tersebut. Melalui materi video ini, Vantage secara kreatif menampilkan kemudahan meniru gerakan dance, seperti trader baru yang ingin memasuki dunia trading dengan meniru strategi investor yang telah sukses lewat fitur copy trading. Dengan astronaut yang melambangkan sosok signal provider yang telah berpengalaman, materi video ini mengajak audiens lewat sentuhan menarik dan modern.

Vantage Copy Trading menarik minat trader muda yang melek teknologi dan menjalani gaya hidup yang serba cepat. Hadir dengan interface intuitif, serta mudah digunakan, Vantage App membantu pengguna mencari dan meniru pola trading yang dijalankan sosok trader sukses.

Promosi video ini juga menampilkan fitur-fitur terbaru Vantage App, termasuk dukungan mata uang yang lebih lengkap sehingga trader dapat mendiversifikasikan portofolio dalam berbagai mata uang, seperti EUR, HKD, INR, JPY, US Cents, dan USD. Vantage pun menghadirkan fitur multi-account yang mempermudah trader melakukan copy trading pada tipe akun yang berbeda, terlepas dari perbedaan mata uang. Berkat fitur ini, trader dapat meniru setiap signal provider pilihannya berdasarkan gaya dan strategi trading. Selain fitur-fitur baru tersebut, nilai deposit minimum kini juga lebih rendah, yakni 50 USD, sehingga Vantage App ideal untuk trader dari segala tingkat kemampuan.

Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer, Vantage Markets, mengatakan, "Kami gembira meluncurkan materi video promosi terbaru yang menampilkan fitur copy trading secara menarik. Kami ingin mendukung trader generasi muda dengan menghadirkan perangkat kami yang mudah digunakan untuk mengelola masa depan finansial lewat copy trading."

Video promosi terbaru Vantage tersedia di tautan ini.

Tentang Vantage

Vantage Markets (atau Vantage) adalah broker multiaset yang menawarkan akses layanan canggih dan cepat untuk trading produk Contracts for Difference (CFD) pada Forex, Komoditas, Indeks, Saham, ETF, dan Obligasi.

Berpengalaman lebih dari 14 tahun, peran Vantage lebih dari sekadar broker. Vantage menyediakan ekosistem trading aset yang tepercaya, aplikasi mobile trading yang memenangkan penghargaan, serta platform trading yang mudah dipakai agar klien bisa menangkap peluang trading aset. Unduh Vantage App di App Store atau Google Play.

PERINGATAN TENTANG RISIKO : Aktivitas trading CFD sangat berisiko. Nilai kerugian bisa melebihi nilai investasi awal Anda.

