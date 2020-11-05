Volvo Trucks выпустит в 2021-м году полную линейку электрогрузовиков для европейских рынков

В настоящее время Volvo Trucks проводит испытания электрических тяжелых грузовых автомобилей Volvo FH, Volvo FM и Volvo FMX, которые будут использоваться для региональных перевозок и городских строительных работ в Европе с разрешенной полной массой до 44 тонн. В зависимости от конфигурации аккумуляторной батареи запас хода может составлять до 300 км.

Продажи в Европе полной линейки аккумуляторных электрогрузовых автомобилей для городских развозных операций, вывоза мусора, региональных перевозок и строительных работ городского цикла начнутся в следующем году, а массовое производство стартует в 2022-м году.



«За счет быстрого роста количества тяжелых электрических грузовых автомобилей мы хотим помочь нашим клиентам достичь устойчивого развития их бизнеса. Мы полны решимости продолжать двигать нашу отрасль в направлении экологически безопасного будущего", – отмечает Президент Volvo Trucks Рогер Альм.



Напомним, что в прошлом году компания Volvo Trucks начала производство электрогрузовиков более легкой гаммы Volvo FL Electric и Volvo FE Electric для нужд европейских клиентов в сегментах городской дистрибуции и вывоза мусора. В Северной Америке старт продаж Volvo VNR Electric для региональных перевозок намечен на 3-е декабря 2020-го года.



Постепенный переход к альтернативным видам топлива



Электромобили на аккумуляторах и топливных элементах с увеличенным запасом хода для тяжелых условий эксплуатации и дальнемагистральных перевозок будут доступны уже в этом десятилетии. Volvo Trucks планирует начать продажи этого вида техники во второй половине 20-х годов. Главной же целью является полный отказ от двигателей, работающих на ископаемых видах топлива, к 2040-му году.



«Чтобы уменьшить влияние транспорта на климат, нам необходимо быстро перейти от ископаемых видов топлива к альтернативным, например, к электричеству. Однако условия для такого перехода и темпы его реализации существенно отличаются для разных видов перевозок и рынков, поскольку зависят от многочисленных факторов, таких как наличие государственных стимулирующих программ, доступности инфраструктуры станций подзарядки и типа транспортных операций», – поясняет Рогер Альм.



Поэтому большинство транспортных компаний станут переходить на использование электроавтомобилей поэтапно. На практике у многих из них в переходный период будет эксплуатироваться смешанный парк грузовых автомобилей, работающих на разных видах топлива.



«Наше шасси спроектировано таким образом, чтобы оно не зависело от используемого силового привода. Клиенты компании могут купить несколько грузовиков Volvo одной модели, отличающихся только тем, что одни из них будут работать на электричестве, а другие – на газе или дизеле. Что касается характеристик продукции, таких как рабочее место водителя, надежность и безопасность в эксплуатации, то в этом все наши автомобили будут соответствовать одним и тем же высоким стандартам Volvo. У водителей должно сложиться ощущение, что автомобили им знакомы и привычны в повседневной работе вне зависимости от типа силовой линии», – отмечает Рогер Альм.



С точки зрения Volvo Trucks, поэтапный переход к экологичному транспорту позволит клиентам компании более плавно адаптироваться к изменениям на рынке грузовой техники и отрасли в целом. К обозначенным ранее срокам предлагаемые решения должны исключить использование ископаемого топлива и позволить перевозчикам достичь необходимого уровня прибыльности и производительности на электрогрузовой технике.



«Наша первоочередная задача – облегчить переход на электрические транспортные средства. Для этого мы предлагаем нашим клиентам комплексные решения, которые включают в себя оценку планирования маршрутов доставки, правильный подбор характеристик транспортных средств, наличие зарядного оборудования, финансирование и иные сопутствующие услуги. И, конечно же, мы сконцентрируемся на долгосрочной поддержке наших клиентов со стороны сети фирменных сервисных станций Volvo», – заключает Рогер Альм.



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Volvo Trucks Россия

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Volvo Trucks является поставщиком комплексных транспортных решений для профессиональных и требовательных клиентов, предлагая широкий ассортимент средних и тяжелых грузовых автомобилей. Поддержка клиентов осуществляется за счет широкой сети торговых представителей и 2100 сервисных станций в более чем 130 странах мира. В 14 странах располагаются заводы по сборке грузовиков Volvo. В 2019 году во всем мире было продано более 131 000 грузовиков Volvo. Компания Volvo Trucks является частью группы компаний Volvo, одного из ведущих мировых производителей грузовых автомобилей, автобусов, строительного оборудования, а также систем приводов для промышленного применения и морского транспорта. Группа компаний Volvo также предлагает решения в области финансовых услуг и технического обслуживания. Главные ценности Volvo Trucks, которые определяют ее деятельность — это качество, безопасность и защита окружающей среды.

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