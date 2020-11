Volvo Trucks lanserer et komplett utvalg av elektriske lastebiler i Europa fra 2021

Volvo Trucks kjører nå tester av de elektriske tunge Volvo FH-, Volvo FM- og Volvo FMX-lastebilene, som skal brukes til regional transport og anleggsarbeid i Europa. Disse lastebilene vil ha en vogntogvekt på opptil 44 tonn. Avhengig av batterikonfigurasjonen kan rekkevidden være opptil 300 km. Salget starter neste år, og volumproduksjonen starter i 2022. Dette betyr at fra 2021 og fremover vil Volvo Trucks selge et komplett utvalg av batterielektriske lastebiler i Europa for distribusjon, renovasjon, regional transport og anleggsarbeid i byer.



– Ved å øke antallet tunge elektriske lastebiler raskt, vil vi hjelpe kundene og transportkjøperne våre med å nå deres ambisiøse bærekraftsmål. Vi er fast bestemt på å fortsette å føre bransjen vår mot en bærekraftig fremtid, sier Roger Alm, administrerende direktør for Volvo Trucks.



Volvo Trucks startet produksjonen av Volvo FL Electric og Volvo FE Electric i 2019. Dette er elektriske lastebiler beregnet for bydistribusjon og renovasjon, primært i Europa. I Nord-Amerika vil salget av Volvo VNR Electric, en lastebil for regional transport, starte 3. desember 2020.

En gradvis overgang til fossilfrie alternative



Elektriske kjøretøy for krevende og tunge langtransportoperasjoner vil følge dette tiåret. Dette vil være batterielektriske lastebiler og elektriske lastebiler med brenselscelle med lengre rekkevidde. Volvo Trucks har som mål å begynne å selge elektriske lastebiler drevet av hydrogenbrenselceller i andre halvdel av dette tiåret. Volvo Trucks' mål er at hele modellutvalget skal være fossilfritt innen 2040.



– For å redusere transportens innvirkning på klimaet må vi foreta en rask overgang fra fossile brennstoffer til alternativer som elektrisitet. Men forholdene for å gjøre dette skiftet, og følgelig tempoet i overgangen, varierer betydelig blant forskjellige transportører og markeder, avhengig av mange variabler som økonomiske insentiver, tilgang til ladeinfrastruktur og type transportoperasjoner, forklarer Roger Alm.



Av denne grunn vil de fleste transportselskaper gå over til elektrisk drift trinnvis. I praksis vil mange av dem ha en blandet flåte med lastebiler drevet av forskjellige drivstoff i en overgangsperiode.



– Chassiset vårt er designet for å være uavhengig av drivlinjen som brukes. Kundene våre kan velge å kjøpe flere Volvo-lastebiler av samme modell, der den eneste forskjellen er at noen er elektriske og andre kjører på gass eller diesel. Når det gjelder produktegenskaper, som førermiljøet, pålitelighet og sikkerhet, oppfyller alle kjøretøyene våre samme høye standarder. Sjåførene skal føle seg hjemme i kjøretøyene sine og kunne betjene dem trygt og effektivt, uavhengig av hvilket drivstoff som brukes, sier Roger Alm.



Fra Volvo Trucks' perspektiv handler overgangen til mer bærekraftig transport i stor grad om å gjøre skiftet så smidig som mulig for transportoperatører, slik at de kan begynne å tilpasse seg. Løsningene som tilbys, må være fossilfrie og gjøre det mulig for transportører å oppnå de nødvendige lønnsomhets- og produktivitetsnivåene.



– Hovedoppgaven vår er å lette overgangen til elektriske kjøretøy. Vi gjør dette ved å tilby helhetlige løsninger som inkluderer ruteplanlegging, riktig spesifiserte kjøretøy, ladeutstyr, finansiering og tjenester. Den langsiktige sikkerheten som vi og vårt globale nettverk av forhandlere og serviceverksteder gir kundene våre, vil være viktigere enn noensinne, sier Roger Alm.



Kobling til bilder med høy oppløsning.

Kobling til mer informasjon om elektromobilitet på Volvo Trucks' globale nettside.



For mer informasjon, kontakt:

Bjørn-Inge Haugan

Direktør for kommunikasjon, salg og marked, Volvo Trucks

Tlf: +47 97 97 79 97

E-post: [email protected]



Volvo Trucks leverer komplette transportløsninger for profesjonelle og krevende kunder, og tilbyr et komplett utvalg av middelstunge til tunge lastebiler. Kundestøtten ivaretas av et globalt nettverk av forhandlere med 2100 servicepunkter i mer enn 130 land. Volvo-lastebiler monteres i 14 land over hele verden. I 2019 ble det solgt ca. 131 000 Volvo-lastebiler på verdensbasis. Volvo Trucks er en del av Volvo Group, som er en av verdens ledende produsenter av lastebiler, busser, anleggsmaskiner og motorer til maritimt og industrielt bruk. Volvo Group tilbyr også komplette løsninger innen finansielle tjenester. Alt Volvo Trucks gjør, er basert på kjerneverdiene kvalitet, sikkerhet og miljøhensyn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1326994/Volvo_Trucks_EV_Fleet.jpg

Related Links

https://www.volvotrucks.com



SOURCE Volvo Trucks