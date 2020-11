Volvo Trucks lance une gamme complète de véhicules électriques à partir de 2021 en Europe

Volvo Trucks effectue actuellement des tests des Volvo FH, Volvo FM et Volvo FMX électriques qui seront utilisés pour des opérations de transport régional et des chantiers urbains en Europe. Ces véhicules auront un poids total roulant (PTR) de 44 tonnes maximum. Selon la configuration des batteries, l'autonomie pourrait aller jusqu'à 300 km. Les ventes débuteront l'année prochaine et la production en série commencera en 2022. A partir de 2021, Volvo Trucks commercialisera en Europe une gamme complète de véhicules électriques à batterie destinée à la distribution, à la collecte d'ordures ménagères, au transport régional et aux chantiers urbains.



"En augmentant rapidement le nombre de camions électriques, nous voulons aider nos clients et les acheteurs de transport à atteindre leurs objectifs ambitieux en matière de développement durable. Nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts pour engager notre secteur vers un avenir durable", déclare Roger Alm, président de Volvo Trucks.



Volvo Trucks a commencé la production des Volvo FL Electric et Volvo FE Electric en 2019. Il s'agit de véhicules électriques destinés aux opérations de distribution urbaine ou de chantiers urbains et de collecte d'ordures ménagères, principalement en Europe. En Amérique du Nord, les ventes du Volvo VNR Electric, un véhicule de transport régional, débuteront le 3 décembre 2020.



Transition progressive vers des alternatives sans énergies fossiles



Des véhicules électriques utilisés pour les opérations exigeantes et lourdes sur de longues distances suivront au cours de cette décennie. Il s'agira de véhicules électriques à batterie et à pile à combustible présentant une plus grande autonomie. Volvo Trucks a l'intention de commencer à vendre des véhicules électriques alimentés par des piles à hydrogène au cours de la seconde moitié de cette décennie. L'objectif de Volvo Trucks est que l'ensemble de sa gamme de produits n'utilise plus d'énergies fossiles d'ici 2040.



"Pour réduire l'impact des transports sur le climat, nous devons passer rapidement des combustibles fossiles à des alternatives comme l'électricité. Mais les conditions nécessaires à ce changement, et par conséquent le rythme de la transition, varient considérablement selon les transporteurs et les marchés, en fonction de nombreuses variables telles que les incitations financières, l'accès aux infrastructures de recharge et le type d'opérations de transport", explique Roger Alm.



C'est la raison pour laquelle la plupart des entreprises de transport passeront à l'électrique par étapes. En pratique, nombre d'entre elles disposeront d'une flotte mixte de camions alimentés par différents carburants pendant une période transitoire.



"Nos châssis sont conçus de manière à ne pas dépendre de la chaîne cinématique utilisée. Nos clients peuvent choisir d'acheter plusieurs véhicules Volvo du même modèle, la seule différence étant que certains sont électriques et d'autres fonctionnent au gaz ou au Diesel. En ce qui concerne les caractéristiques des produits, telles que l'habitacle conducteur, la fiabilité et la sécurité, tous nos véhicules répondent aux mêmes normes strictes. Les conducteurs doivent se sentir à l'aise avec leurs véhicules et être en mesure de les conduire efficacement et en toute sécurité, quel que soit le carburant utilisé", déclare Roger Alm.



Du point de vue de Volvo Trucks, la transition vers des transports plus durables consiste principalement à faciliter autant que possible ce changement pour les transporteurs, afin qu'ils puissent commencer à s'adapter. Les solutions proposées doivent être sans énergies fossiles et permettre aux transporteurs d'atteindre les niveaux de rentabilité et de productivité nécessaires.



"Notre tâche principale est de faciliter la transition vers les véhicules électrifiés. Nous le faisons en proposant des solutions globales qui incluent la planification d'itinéraires, des véhicules adaptés à l'usage, l'équipement de recharge, le financement et des services. La sécurité à long terme que nous offrons à nos clients au travers de notre réseau mondial de Réparateurs Agréés et de nos Truck Centers sera plus importante que jamais ", déclare Roger Alm.

Lien vers les images haute résolution.

Lien vers des informations complémentaires concernant l'électromobilité sur la page Web mondiale de Volvo Trucks.



Pour plus d'informations, contactez :

Alexandra Chalus, Responsable Relations Presse Volvo Trucks France

Tél : +33 6 65 86 41 85

e-mail : [email protected]



Volvo Trucks propose des solutions complètes aux professionnels et aux clients ayant des exigences spécifiques. Volvo Trucks offre une gamme complète de camions mi-lourds à lourds. Le support client est sécurisé via un réseau mondial de concessionnaires avec 2 100 points de service dans plus de 130 pays. Les véhicules Volvo sont assemblés dans 14 pays. En 2019, environ 131 000 camions Volvo ont été livrés dans le monde entier. Volvo Trucks fait partie du Groupe Volvo, l'un des principaux fabricants de camions, d'autobus et d'équipements de construction au monde ainsi que des moteurs marins et industriels. Le Groupe fournit également des solutions complètes de financement et de service. Les valeurs fondamentales de Volvo Trucks sont la qualité, la sécurité et le respect de l'environnement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1326994/Volvo_Trucks_EV_Fleet.jpg

Related Links

https://www.volvotrucks.com/



SOURCE Volvo Trucks