Xinhua Silk Road: инновационный осевой компрессор AV140 от компании Shaangu прошел пусковые испытания

Инновационная компрессорная установка от компании Shaangu имеет широкую сферу применения в различных промышленных процессах, в том числе на высотных испытательных станциях авиационных двигателей, в сверхбольших доменных печах, при каталитическом крекинге, в системах пневмосепарации, на фармацевтическом производстве, при изготовлении азотной и серной кислоты, дальнемагистральной транспортировке газа, в компрессионных энергоаккумуляторах и т.д. Производительность компрессора достигает передовых международных показателей с пропускной способностью на уровне 20 000 - 25 000 м³ / мин. и коэффициентом сжатия в 8-9. Инновационный высокопроизводительный профиль лопасти компрессора и полая ось гарантируют стабильную и эффективную работу всей установки.

Компания Shaangu Group, как один из крупнейших в мире производителей осевых компрессоров и генерирующего оборудования с рекуперацией энергии промышленных процессов, располагает обширным научно-технологическим потенциалом и международной платформой аккумулирования инновационных ресурсов, в состав которой входят Научно-исследовательский институт энергетики и автоматизации Shaangu Energy, рабочая станция экспертов-академиков Shaangu, постдокторантура, Европейский центр НИОКР Shaangu, центр научно-технологических исследований Shaangu в Брно, а также центр инноваций в области распределенного производства энергии.

На сегодняшний день шесть технологических разработок компании были удостоены Национальной премии за научно-технический прогресс. Всего в коллекции Shaangu свыше 200 национальных наград.

Ссылка на первоисточник: https://en.imsilkroad.com/p/316028.html

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1251020/World_s_advanced_axial_compressor_AV140_developed_by_Shaangu_completes_test_run.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road