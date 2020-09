Xinhua Silk Road: Weltweit fortschrittlicher Axialkompressor AV140 von Shaangu schließt Testlauf ab

PEKING, 9. Sept. 2020 /PRNewswire/ -- Die großformatige Axialkompressoreinheit AV140, eine innovative Entwicklung von Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd., hat am 1. September erfolgreich ihren ersten Testlauf im Werk absolviert, bei dem jeder Leistungsindex das international fortschrittliche Niveau erreichte.