Xinhua Silk Road: Le compresseur axial le plus élaboré au monde, l'AV140 mis au point par Shaangu, réussit l'essai de fonctionnement

Le groupe compresseur, développé de manière indépendante par Shaangu, est largement utilisé dans de nombreux procédés industriels tels que les postes d'essai de moteurs aéronautiques à haute altitude, les hauts fourneaux de très grande taille, le craquage catalytique, les grandes unités de séparation d'air, la pharmacie, l'acide nitrique, l'acide sulfurique, le transport de gaz sur de longues distances et le stockage d'énergie par air comprimé. La performance de fonctionnement du compresseur a atteint le niveau de pointe à l'échelle mondiale, avec un débit de 20 000 à 25 000 m³/min et un taux de compression entre 8 et 9. Son nouveau profil de pale innovant à haut rendement et son arbre creux assurent un fonctionnement plus fiable et efficace de l'ensemble.

Comptant parmi les fournisseurs de services et équipementiers spécialisés dans les compresseurs axiaux et la récupération d'énergie industrielle les plus importants au monde, Shaangu Group, en intégrant ses ressources mondiales, a établi ses connaissances scientifiques et technologiques et sa plateforme internationale d'innovation en matière de ressources comprenant Shaangu Energy Power & Automation Engineering Research Institute, Shaangu Academician Expert Workstation, Post-doctoral Research Station, Shaangu Europe R&D Center, Shaangu Brno R&D Center et Shaangu Distributed Energy Technology and Equipment Innovation Center.

À l'heure actuelle, six réalisations techniques de Shaangu ont reçu le Prix national du progrès scientifique et technologique. De plus, Shaangu a remporté plus de 200 prix nationaux.

