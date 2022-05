Fisher Investments Europe Limited vinnare på 2022 CAMRADATA IQ Awards

Institutionell strategi får erkännande i kategorin Global Equity – Core All Cap

LONDON, Storbritannien, 31 maj 2022 /PRNewswire/ -- Fisher Investments Europe Limited – dotterbolag till USA-baserade Fisher Investments och del av samma koncern som Fisher Investments Norden – fick erkännande av den ledande leverantören av institutionella investeringsdata och -analyser CAMRADATA på 2022 CAMRADATA IQ Awards. CAMRADATA utsåg Fisher Investments strategi Institutional Global Total Return Focused till vinnare i kategorin Global Equity – Core All Cap (USD).

CAMRADATA tillhandahåller institutionella investerare data om och analyser av över 5 000 investeringsprodukter som erbjuds av över 700 kapitalförvaltare. På de årliga CAMRADATA IQ Awards belönas enastående kapitalförvaltare inom viktiga institutionella tillgångsklasser. Vinnarna avgörs baserat på fem kvantitativa datapunkter: informationskvot, träffprocent, vinster mot förluster, styrka under nedgångar, samt överavkastning.

Fisher Investments strategi Global Total Return Focused utnyttjar Fishers flexibla top-down-investeringsprocess och har som mål att leverera goda resultat samt exponering mot en global mix av aktier under en hel marknadscykel.

"Vi är stolta över att få det här erkännandet från CAMRADATA", säger Damian Ornani, vd för Fisher Investments. "Det här priset återspeglar Fisher Investments starka fokus på att samarbeta med våra institutionella kunder för att ta fram strategier som uppfyller deras finansiella mål."

"Vi är mycket hedrade över det här priset från CAMRADATA, i synnerhet med tanke på de rigorösa kriterier som används för att avgöra vinnarna", säger Justin Arbuckle, senior vice vd för Fisher Investments affärsenhet för institutionella investerare.

Om Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden är det handelsnamn som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl ("Fisher Investments Norden") och är en del av den globala Fisher-koncernen. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Mer information om Fisher Investments Norden finns på https://www.fisherinvestments.com/sv-se.

Om Fisher Investments

Fisher Investments är en oberoende, helt avgiftsbaserad investeringsrådgivare. Per 2022‑03‑31 förvaltar Fisher Investments och dess dotterbolag tillgångar på över 1 843 miljarder kronor globalt – över 1 454 miljarder kronor för privata investerare, över 365 miljarder kronor för institutionella investerare, och över 21 miljarder kronor för pensionsplaner för små och medelstora företag i USA. Fisher Investments har tre huvudsakliga affärsenheter: Private Client, Institutional och 401(k) Solutions, som betjänar en global kundbas med olika typer av investerare. Ken Fisher, grundare och exekutiv ordförande, skrev krönikan "Portfolio Strategy" i Forbes mellan 1984 och 2016, vilket gör honom till den krönikör som skrivit för tidskriften under längst oavbruten tid under hela dess historia. Under de senaste åren har Ken Fishers krönikor publicerats i tunga medier i nästan alla västeuropeiska länder, samt viktiga länder i Asien, och täcker fler länder och har större volymer än någon annan krönikör av något slag genom historien. Han har även skrivit elva böcker om finans och investering, varav fyra har legat på New York Times bästsäljarlista. Mer information om Fisher Investments finns på www.fisherinvestments.com.

