Fisher Investments UK med på listan UK's Best Workplaces™ for Women 2021

LONDON, 13 juli, 2021 /PRNewswire/ -- Fisher Investments UK – det brittiska dotterbolaget till Fisher Investments och en del av Fisher Investments-koncernen, där bland annat Fisher Investments Norden ingår – är med på listan Best Workplaces™ for Women 2021. Fisher Investments UK hamnade på 36:e plats i kategorin Stora organisationer, i sällskap med företag som Salesforce, Hilton, Accenture, SC Johnson och Stryker. Fisher Investments UK är även med på den övergripande listan 2021 UK Best Workplaces™.

Fisher Investments' vd Damian Ornani säger: "Vi är stolta över att stå med på listan UK's Best Workplaces™ for Women 2021. Det här erkännandet är ett kvitto på allt det arbete vi lägger ner på att bygga livslånga karriärer, och rekrytera, behålla och utveckla medarbetare från alla bakgrunder. Vi anser att detta arbete gör att vi kan erbjuda en bättre kundupplevelse och fortsätta hjälpa fler kunder att nå sina investeringsmål."

Great Place to Work®, en global auktoritet inom arbetsplatskultur, genomför anonyma enkätundersökningar på arbetsplatser för att ta reda på hur arbetsgivaren främjar en positiv arbetsmiljö för arbetstagarna. Fisher Investments UK kvalificerade sig för listan UK's Best Workplaces™ for Women 2021 baserat på resultatet av dessa enkätundersökningar.

Carrianne Coffey, direktör och styrelseordförande för Fisher Investments UK och senior vice vd för Fisher Investments' privatkundsverksamhet utanför USA säger: "Vi är mycket glada över att våra medarbetare säger att de känner sig uppskattade och stöttade. Sådana här erkännanden är viktiga för mig som kvinna och ledare för vår privatkundsverksamhet internationellt. Jag hoppas att det inspirerar fler kvinnor till att överväga en karriär i kapitalförvaltningsbranschen." Hon lägger till: "Vårt företag kommer alltid att verka för att ge alla medarbetare möjlighet att växa och bygga givande, livslånga karriärer. De här positiva medarbetarupplevelserna är det som i slutändan gör det möjligt för oss att ge service i världsklass till våra kunder globalt."

Om Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden är det handelsnamn som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl ("Fisher Investments Norden") och är en del av den globala Fisher-koncernen. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Mer information om Fisher Investments Norden finns på https://www.fisherinvestments.com/sv-se.

Om Fisher Investments

Fisher Investments är en oberoende, helt avgiftsbaserad investeringsrådgivare. Per 2021-06-30 förvaltar Fisher Investments och dess dotterbolag tillgångar på över 1 610 miljarder kronor globalt – över 1 234 miljarder kronor för privata investerare, över 358 miljarder kronor för institutionella investerare, och över 16 miljarder kronor för pensionsplaner för små och medelstora företag i USA. Fisher Investments har fyra huvudsakliga affärsenheter: US Private Client, Institutional, Private Client International och 401(k) Solutions, som betjänar en global kundbas med olika typer av investerare. Alla strategier erbjuds eller säljs inte i alla länder. Ken Fisher, grundare och exekutiv ordförande, skrev krönikan "Portfolio Strategy" i Forbes mellan 1984 och 2016, vilket gör honom till den krönikör som skrivit för tidskriften under längst oavbruten tid under hela dess historia. Under de senaste åren har Ken Fishers krönikor publicerats i tunga medier i nästan alla västeuropeiska länder, samt viktiga länder i Asien, och täcker fler länder och har större volymer än någon annan krönikör av något slag genom historien. Han har även skrivit elva böcker om finans och investering, varav fyra har legat på New York Times bästsäljarlista. Mer information om Fisher Investments finns på www.fisherinvestments.com.

Om Great Place to Work® Awards

Fisher Investments och dess koncernbolag betalar en deltagaravgift till Great Place to Work®, som täcker kostnaden för att hantera enkäten bland de anställda samt analysen och leveransen av enkätresultaten. Mer information om Great Places to Work ® UK finns här: http://www.greatplacetowork.co.uk/.

