Mandalay Resources Corporation meddelar att man har lämnat in ett årligt informationsformulär och en uppdaterad teknisk rapport enligt NI 43-101 för sin verksamhet i Björkdal

TORONTO, 3 april, 2023 /PRNewswire/ -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "bolaget") (TSX: MND) (OTCQB: MNDJF) meddelar att det har lämnat in sitt årliga informationsformulär för det år som slutade den 31 december 2022. Det årliga informationsformuläret finns tillgängligt under bolagets profil på www.sedar.com och på bolagets webbplats på www.mandalayresources.com .

Mandalay har också lämnat in en uppdaterad teknisk rapport enligt National Instrument 43-101 ("NI 43-101") som dokumenterar det senaste arbetet vid guldgruvan Björkdal i Sverige. Den tekniska rapporten finns tillgänglig under företagets profil på www.sedar.com och på företagets webbplats på www.mandalayresources.com .

Den tekniska rapporten för Björkdal med titeln "Technical Report on the Björkdal Gold Mine, Sweden" ("Björkdals tekniska rapport") utarbetades av SLR Consulting (Canada) Ltd. och mineralresursuppskattningarna för Björkdal och Norrberget utfördes under överinseende av Reno Pressacco, M.Sc.(A), P.Geo., biträdande huvudgeolog, anställd av SLR och oberoende av Mandalay. Han är behörig person enligt NI 43-101. Mineralreservbedömningen utfördes under överinseende av Rick Taylor, CP, MAusIMM, Principal Mining Engineer, anställd av SLR och oberoende av Mandalay. Han är behörig person enligt NI 43-101.

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag som är verksamt inom naturresurser och har produktionstillgångar i Australien (Costerfield guld-antimongruva) och Sverige (Björkdalsgruvan), med projekt i Chile och Kanada som är under nedläggning eller utveckling. Bolaget fokuserar på ökad produktion och minskade kostnader för att generera signifikant positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att arbeta på ett säkert och hållbart sätt, samtidigt som bolaget utvecklar en hög nivå av samhälls- och medarbetarengagemang.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieinnehavare genom vinstgivande drift och fortsatt regionalt prospekteringsprogram i både Costerfield- och Björkdalsgruvan. För närvarande är bolagets huvudmål att fortsätta bryta de högkvalitativa Youle- och Shepherd-ådrorna vid Costerfield, som förväntas fortsätta att leverera högkvalitativ malm till bearbetningsanläggningen, samtidigt som mineralreserverna utökas. I Björkdal kommer Bolaget att sträva efter att öka produktionen från Aurora-zonen och andra områden med högre halter under de kommande åren för att maximera vinstmarginalerna i gruvan.

Dominic Duffy, VD och koncernchef; Edison Nguyen, direktör, Business Valuations and IR, Kontakt: 647.260.1566

