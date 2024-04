Mandalay Resources Corporation meddelar starka produktionsresultat och ökat likviditet under första kvartalet 2024

1.

Kvartalsvis produktion, uns guldekvivalent (" Guldekv. (uns)") beräknas genom att multiplicera de produktionskvantiteterna av guld ("Au"), antimon ("Sb") under perioden med respektive genomsnittliga marknadspriser för råvarorna under perioden, addera beloppen för att få ett "totalt innehållsvärde baserat på marknadspris" och sedan dividera det totala innehållsvärdet med det genomsnittliga marknadspriset på Au under perioden. Genomsnittliga Au-priser under perioderna beräknas som genomsnittet av de dagliga LME P. PM-fixarna under perioden, med priset under veckoslutsdagar och helgdagar räknat från den sista affärsdagen; genomsnittligt Sb-pris under perioden beräknas som genomsnittet av det dagliga genomsnittet av de högsta och lägsta priserna i Rotterdams lager för alla dagar under perioden, med priset under veckoslutsdagar och helgdagar räknat från den sista affärsdagen. Källan för Au-priset är www.transamine.com och Sb-priset är www.metalbulletin.com .