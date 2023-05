MANDALAY RESOURCES CORPORATION REDOVISAR RESULTAT FÖR DET FÖRSTA KVARTALET 2023

TORONTO, 12 maj 2023 /PRNewswire/ -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "bolaget") (TSX: MND) (OTCQB: MNDJF) presenterar nu sin redovisning och sina operativa resultat för det kvartal som avslutades den 31 mars 2023.

Bolagets sammanfattade och konsoliderade delårsbokslut för det kvartal som avslutades den 31 mars 2023, tillsammans med dess förvaltningsberättelse och analys ("MD&A") för motsvarande period, finns tillgängliga under bolagets profil på www.sedar.com och på bolagets webbplats på www.mandalayresources.com . Alla dollarbelopp i detta pressmeddelande avser amerikanska dollar om inget annat anges.

Höjdpunkter för första kvartalet 2023:

Fortsatt stark finansiell ställning med 34,2 miljoner dollar i kontanter;

Genererade konsoliderade kvartalsintäkter på 42,2 miljoner dollar;

Konsoliderad kvartalsvis justerad EBITDA[1] på 12,9 miljoner dollar; och

Den konsoliderade nettovinsten för Q1 2023 var 0,6 miljoner dollar ( 0,01 dollar eller 0,01 C$ per aktie).

Frazer Bourchier Mandalays nya direktör, VD och koncernchef, kommenterade: "Mandalay levererade stabila finansiella resultat och bibehöll en god nettokassa under kvartalet och levererade sitt elfte lönsamma kvartal i rad. Guldpriset var starkt och dessa förutsättningar tyder på en god framtida utveckling. Resultat på Costerfield påverkades av mindre utvunnet ton malm och lägre kvalitet på malmen än planerat, främst på grund av icke-systemiska incidenter som påverkade kvartalet. Som en följd av utmaningar i försörjningskedjan försenades leveransen av utrustning för underjordisk gruvdrift, vilket ledde till lägre kvalitet och mindre utvunnet ton malm. Vi tar itu med dessa produktionsbrister med handlingsplaner som fokuserar på arbetskraft, förbättrad infrastruktur, tillgång till mobil utrustning och ökad definitionsborrning."

Nick Dwyer, finanschef för Mandalay, kommenterade: "Mandalay avslutade kvartalet i en stark finansiell ställning med 34,2 miljoner dollar i kassa och 23,5 miljoner dollar i totala räntebärande skulder, vilket ger oss en nettokassa på 10,7 miljoner dollar. Våra konsoliderade kontantkostnader1 och våra totala underhållskostnader1 per säljbara guldekvivalenter som producerades under Q1 2023 var 1 222 dollar respektive 1 596 dollar, vilket var en ökning från tidigare kvartal, främst på grund av lägre metallproduktion."

Bourchier sammanfattade: "Framöver kommer Mandalay att vara fritt från alla säkringsåtaganden efter andra kvartalet 2023, av vilka vi gjorde en utgift på 3,0 miljoner dollar under kvartalet. Säkringarna var ett krav i den tidigare, nu avslutade skuldfaciliteten. Dessutom kommer företaget att fortsätta att investera i prospektering för att förlänga gruvans livslängd i kända mineraliserade områden och för att hitta nya potentiella fyndigheter i närheten av gruvan. Ledningen är fortfarande mycket fokuserad på att förbättra de operativa processerna och kontrollerna för att kompensera för detta underskott under Q1 2023 för att uppnå prognoserna för 2023. Jag ser fram emot att ytterligare frigöra den betydande värdepotential som jag ser bakom båda tillgångarna under de kommande 12–24 månaderna."

Finansiell sammanfattning för första kvartalet 2023

Följande tabell sammanfattar Bolagets konsoliderade finansiella resultat för de tre månader som avslutades den 31 mars 2023, 31 december 2022 och 31 mars 2022:



Tre månader avslutad 31 mars 2023 Tre månader avslutad 31 december 2022 Tre månader avslutad 31 mars 2022 $'000 $'000 $'000 Intäkter 42 179 41 381 54 154 Försäljningskostnad 26 606 19 972 21 716 Justerad EBITDA (1) 12 945 20 137 31 305 Inkomster från gruvdrift före avskrivningar och utarmning(1) 15 573 21 409 32 438 Justerad nettointäkt (1) 518 5 202 13 887 Konsoliderad nettointäkt 554 1 043 10 485 Kapitalutgifter 8 776 11 028 9 630 Totala tillgångar 279 413 282 224 324 600 Totala skulder 94 907 98 070 138 776 Justerad nettointäkt per aktie (1) 0,01 0,06 0,15 Koncernens nettointäkt per aktie 0,01 0,01 0,11









1. Resultat från gruvdrift före avskrivningar och utarmning, justerad EBITDA, justerad nettointäkt och justerad nettointäkt per aktie är inte standardiserade finansiella mått enligt IFRS och är kanske inte jämförbara med liknande finansiella mått som avslöjas av andra emittenter. Se "Icke-IFRS-mått" i slutet av detta pressmeddelande för ytterligare information.

Under första kvartalet 2023 genererade Mandalay konsoliderade intäkter på 42,2 miljoner dollar, vilket är 22 % lägre än 54,2 miljoner dollar under första kvartalet 2022. Intäktsminskningen berodde på lägre produktion med lägre metallkvaliteter vid båda anläggningarna. Bolagets realiserade guldpris under första kvartalet 2023 ökade med 2 % jämfört med första kvartalet 2022 och det realiserade priset på antimon minskade med 10 %. Jämfört med det första kvartalet 2023 sålde Mandalay 6 511 uns guldekvivalenter färre än under det första kvartalet 2022.

Den konsoliderade kontantkostnaden på 1 222 dollar per uns var högre under det första kvartalet 2023 jämfört med 831 dollar under det första kvartalet 2022. Kostnaden för försäljningar under första kvartalet 2023 jämfört med första kvartalet 2022 var 4,3 miljoner dollar högre vid Costerfield och 0,6 miljoner dollar högre vid Björkdal. De konsoliderade allmänna och administrativa kostnaderna var 1,5 miljoner dollar högre jämfört med föregående års kvartal.

Mandalay genererade ett justerat EBITDA på 12,9 miljoner dollar under det första kvartalet 2023, 59 % lägre än det justerade EBITDA på 31,3 miljoner dollar under det första kvartalet 2022, minskningen av det justerade EBITDA berodde på lägre intäkter under det aktuella kvartalet. Den justerade nettointäkten var 0,5 miljoner dollar under första kvartalet 2023, vilket exkluderar en orealiserad vinst på finansiella instrument på 0,1 miljoner dollar, jämfört med en justerad nettointäkt på 13,9 miljoner dollar under första kvartalet 2022.

Det konsoliderade nettoresultatet var 0,6 miljoner dollar för det första kvartalet 2023, jämfört med 10,5 miljoner dollar för det första kvartalet 2022. Mandalay avslutade det första kvartalet 2023 med 34,2 miljoner dollar i kontanter och likvida medel.

_____________________________________ 1 Justerad EBITDA, justerad nettointäkt, kontantkostnader och totala underhållskostnader är inte standardiserade finansiella mått enligt IFRS och är kanske inte jämförbara med liknande finansiella mått som offentliggörs av andra emittenter. Se "Icke-IFRS-mått" i slutet av detta pressmeddelande för ytterligare information.

Sammanfattning av verksamheten under första kvartalet

Tabellen nedan sammanfattar bolagets verksamhet, investeringsutgifter och operativa enhetskostnader för de tre månader som avslutades den 31 mars 2023, 31 december 2022 och 31 mars 2022:



Tre månader avslutad 31 mars 2023 Tre månader avslutad 31 december 2022 Tre månader avslutad 31 mars 2022 $'000 $'000 $'000 Costerfield Producerat guld (oz) 7 368 12 085 12 197 Producerat antimon (t) 544 504 683 Producerade guldekvivalenter (oz) 11 017 15 427 17 247 Kontantkostnad(1) per producerad oz guldekvivalenter 921 608 576 Totala underhållskostnader (1) per producerad oz guldekvivalenter ($) 1 101 800 775 Kapitalutveckling 865 678 746 Inköp av fastigheter, anläggningar och utrustning 508 1 584 1 812 Aktiverad prospektering 2 151 1 747 1 687 Björkdal Producerat guld (oz) 8 969 10 256 12 384 Kontantkostnad(1) per producerad oz guld 1 592 1 362 1 186 Totala underhållskostnader(1) per producerad oz guld 1 902 1 774 1 491 Kapitalutveckling 1 809 2 570 2 460 Inköp av fastigheter, anläggningar och utrustning 2 583 3 335 1 890 Aktiverad prospektering 794 1 114 755 Konsoliderad Producerade guldekvivalenter (oz) 19 986 25 683 29 631 Kontantkostnad(1) per producerad oz guldekvivalenter 1 222 909 831 Totala underhållskostnader (1) per producerad oz guldekvivalenter ($) 1 596 1 246 1 110 Kapitalutveckling 2 674 3 248 3 206 Inköp av fastigheter, anläggningar och utrustning 3 091 4 919 3 702 Aktiverad prospektering (2) 3 011 2 861 2 722





1. Kontantkostnad och all-in underhållskostnad är inte standardiserade finansiella mått enligt IFRS och är möjligen inte jämförbara med liknande finansiella mått som avslöjas av andra emittenter. Se "Icke-IFRS-mått" i slutet av detta pressmeddelande för ytterligare information. 2. Inkluderar aktiverad prospektering avseende andra icke-kärntillgångar.

Costerfield guld-antimongruva, Victoria, Australien

Costerfield producerade 7 368 uns guld och 544 ton antimon för 11 017 guldekvivalenter uns under första kvartalet 2023. Kontant- och totala underhållskostnader vid Costerfield på 921 dollar/oz respektive 1 101 dollar/oz, jämfört med kontant- och totala underhållskostnader på 576 dollar/oz respektive 775 dollar/oz under första kvartalet 2022.

Costerfield hade ännu ett bra kvartal med 23,3 miljoner dollar i intäkter och 11,5 miljoner dollar i justerad EBITDA. Under första kvartalet 2023 var halterna i genomsnitt 7,7 g/t guld och 2,6 % antimon, vilket var lägre än förväntat eftersom de bearbetade halterna påverkades negativt av en större volym lagermaterial med lägre halter som krävdes för att komplettera de lägre volymerna av bruten malm. De lägre utvinningstonnen var främst ett resultat av en högre personalomsättning än vanligt under de senaste kvartalen, mindre tillgång till utrustning än planerat på grund av en trasig lastmaskin och ett strömavbrott som ledde till förlorade produktionsdagar.

Björkdals guldgruva, Skellefteå, Sverige

Björkdal producerade 8 969 uns guld under det första kvartalet 2023 med kontant- och underhållskostnader på 1 592 USD/oz respektive 1 902 USD/oz, jämfört med kontant- och underhållskostnader på 1 186 USD/oz respektive 1 491 USD/oz under det första kvartalet 2022.

Björkdal genererade konsekventa produktions- och försäljningssiffror med 18,9 miljoner dollar och 4,1 miljoner dollar i intäkter respektive justerad EBITDA under Q1 2023. Produktionen var lägre än väntat eftersom de utvunna tonnen påverkades negativt av bristen på lastbilar och brist på arbetskraft. Jämfört med samma period förra året minskade den malm som bröts under jord med cirka 24 %. Detta ledde till lägre bearbetade huvudhalter för kvartalet på 1,05 g/t guld på grund av behovet av att använda en större volym av ytlagret på 0,6 g/t guld i blandningen genom bruket. Med de operativa åtgärder som Mandalay vidtar för att förbättra produktionen från och med det första kvartalet förväntas enhetskostnaderna vid båda anläggningarna minska jämfört med det första kvartalet.

Lupin, Nunavut, Kanada

Utgifterna för vård och underhåll hos Lupin var mindre än 0,1 miljoner dollar under det första kvartalet 2023, vilket var detsamma som under det första kvartalet 2022. Återvinningsutgifterna vid Lupin var 0,1 miljoner dollar under första kvartalet 2023 jämfört med 2,7 miljoner dollar under första kvartalet 2022. Lupin håller för närvarande på att slutföra stängnings- och återställningsaktiviteter som huvudsakligen finansieras av progressiva säkerhetsminskningar som innehas av Crown Indigenous Relations and Northern Affairs Canada.

La Quebrada, Chile

Inget arbete utfördes på utvecklingsfastigheten La Quebrada under första kvartalet 2023.

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt naturresursföretag med produktion i Australien (Costerfield-guld-antimongruvan) och Sverige (Björkdal-guldgruvan). Bolaget fokuserar på ökad produktion och minskade kostnader för att generera signifikant positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att bedriva en säker och miljömässigt ansvarsfull verksamhet och samtidigt utveckla en hög nivå av engagemang i samhället och bland medarbetarna.

Mandalays mål är att skapa aktieägarvärde genom lönsam drift och fortsatta regionala utforskningsprogram i både Costerfield- och Björkdalsgruvorna. För närvarande är Bolagets huvudmål att fortsätta bryta den högkvalitativa Youle-ådran vid Costerfield, att ta de djupare Shepherd-ådrorna i produktion, som båda förväntas fortsätta att leverera högkvalitativ malm till bearbetningsanläggningen, och att utöka Youles mineralreserver. I Björkdal kommer Bolaget att sträva efter att öka produktionen från Aurora-zonen och andra områden med högre halter under de kommande åren för att maximera vinstmarginalerna i gruvan.

Framåtblickande utlåtande

Detta pressmeddelande innehåller "framåtblickande uttalanden" i den mening som avses i tillämplig värdepapperslagstiftning, inklusive uttalanden om företagets förväntade resultat under 2023. Läsare uppmanas att inte förlita sig för mycket på framåtblickande uttalanden. De faktiska resultaten och utvecklingen kan skilja sig väsentligt från dem som avses i dessa uttalanden, bland annat beroende på förändringar i råvarupriserna och allmänna marknads- och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista över de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att de faktiska resultaten och utvecklingen skiljer sig från dem som förutses i de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande finns under rubriken "Riskfaktorer" i Mandalays årliga informationsformulär daterat den 31 mars 2023, som finns tillgänglig under Mandalays profil på www.sedar.com. Dessutom finns det ingen garanti för att eventuella resurser som upptäcks som ett resultat av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Även om Mandalay har försökt kartlägga viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från dem som beskrivs i framåtblickande uttalanden, kan det finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, uppskattat eller avsett. Det finns ingen garanti för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från dem som förutses i sådana uttalanden. Följaktligen bör läsaren inte förlita sig på framåtblickande uttalanden i onödan.

Icke-IFRS-mått

Detta pressmeddelande kan innehålla referenser till intäkter från gruvdrift före avskrivningar och utarmning, justerad EBITDA, justerad nettovinst, fritt kassaflöde, kassakostnad per producerat uns av säljbara guldekvivalenter och all-in underhållskostnader som alla är icke-IFRS-mått och därför inte har standardiserade betydelser enligt IFRS. Därför kan dessa mått möjligen inte vara jämförbara med liknande mått som presenteras av andra emittenter.

Ledningen använder justerad EBITDA och fritt kassaflöde som mått på operativa resultat för att underlätta bedömning av företagets förmåga att generera likviditet genom operativt kassaflöde, för att finansiera framtida behov av rörelsekapital och för att finansiera framtida kapitalutgifter, samt för att underlätta jämförelser av finansiella resultat från period till period på en konsekvent basis. Ledningen använder justerade nettointäkt för att underlätta förståelsen av Bolagets finansiella resultat före påverkan av engångsposter eller speciella poster. Bolaget anser att dessa mått är användbara för och används av investerare och andra användare av Bolagets finansiella rapporter för att utvärdera Bolagets operativa och kontanta resultat eftersom de möjliggör analys av dess finansiella resultat utan att ta hänsyn till särskilda, icke-kontanta och andra icke-kärnposter, som kan variera kraftigt från företag till företag och mellan period till period.

Bolaget definierar justerad EBITDA som intäkter från gruvdrift, netto efter administrationskostnader, och före räntor, skatter, icke-kontanta avgifter/(intäkter), koncerninterna avgifter och finansieringskostnader. Bolaget definierar justerade nettointäkt som nettoresultat före särskilda poster. Särskilda poster är intäkts- och kostnadsposter som presenteras separat på grund av sin karaktär och i vissa fall förväntade sällsynta händelser som ger upphov till dem. En avstämning mellan justerad EBITDA och justerade nettointäkt, å ena sidan, och koncernens nettoresultat, å andra sidan, ingår i MD&A.

Bolaget definierar fritt kassaflöde som ett mått på Bolagets förmåga att generera och hantera likviditet. Det beräknas med utgångspunkt från nettokassaflödet från den löpande verksamheten (enligt IFRS) och sedan subtraheras investeringar och leasingbetalningar. Se avsnitt 1.2 i MD&A för en avstämning mellan fritt kassaflöde och nettokassaflöden från driftsaktiviteter.

För Costerfield beräknas producerade uns av säljbara guldekvivalenter genom att addera till säljbara producerade uns av guld, de säljbara antimonton som produceras gånger det genomsnittliga antimonpriset under perioden dividerat med det genomsnittliga guldpriset under perioden. Den totala kontantdriftskostnaden förknippad med produktionen av dessa säljbara ekvivalent uns producerade under perioden divideras sedan med de säljbara uns av guldekvivalenter som producerats för att ge kontantkostnaden per producerat säljbart ekvivalent uns. Kontantkostnaden exkluderar royaltykostnader. De totala underhållskostnaderna för området inkluderar totala kontanta driftskostnader, underhållskapital för gruvdrift, royaltykostnader, ackumulering och utarmning. Underhållskapital återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande nivå på verksamheten. Anläggningens totala underhållskostnad per uns säljbar guldekvivalent under en period är lika med den totala underhållskostnaden dividerad med de säljbara guldekvivalenterna som producerats under perioden.

För Björkdal divideras sedan den totala kontanta driftskostnaden för produktion av säljbara uns av guld producerade under perioden med de säljbara uns av guld som producerats för att ge kontantkostnaden per producerat säljbart uns av guld. Kontantkostnaden exkluderar royaltykostnader. De totala kostnaderna för anläggningen inkluderar totala kontanta driftskostnader, royaltykostnader, ackumulering, nedbrytning, avskrivning och amortering. De totala underhållskostnaderna för området inkluderar totala kontanta driftskostnader, underhållskapital för gruvdrift, royaltykostnader, ackumulering och utarmning. Underhållskapital återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande nivå på verksamheten. Anläggningens totala underhållskostnad per uns säljbar guldekvivalent under en period är lika med den totala underhållskostnaden dividerad med de säljbara guldekvivalenterna som producerats under perioden.

För Bolaget som helhet beräknas kontantkostnaden per säljbart uns av guldekvivalenter genom att summera uns av guldekvivalenter som produceras av varje anläggning och dividera summan med summan av kontanta driftskostnader på anläggningarna. Koncernens kassakostnad exkluderar royalty och allmänna och administrativa kostnader på företagsnivå. Denna definition uppdaterades under tredje kvartalet 2020 för att utesluta allmänna företagskostnader och administrativa företagskostnader för att bättre anpassa sig till industristandarden. Den totala underhållskostnaden per säljbart uns guldekvivalenter under perioden är lika med summan av kontantkostnaderna i samband med produktionen av uns guldekvivalenter vid alla verksamhetsställen under perioden plus företagets allmänna omkostnader under perioden plus underhållskapital för gruvdrift, royaltykostnader, ackumulering, utarmning, avskrivning och amortering, dividerat med det totala antalet säljbara uns guldekvivalenter som producerats under perioden. En avstämning mellan kostnad för försäljning och kontantkostnader, och även kontantkostnad till all-in underhållskostnader ingår i MD&A.

