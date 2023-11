Mandalay Resources Corporation tillhandahåller en prospekteringsuppdatering kring Shepherd och Brunswick Deeps upptäckt

TORONTO, 9 november 2023 /PRNewswire/ -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "företaget") (TSX: MND) (OTCQB: MNDJF) är glada över att kunna ge en uppdatering om borrningen vid sin Costerfield-verksamhet i Victoria, Australien. De har utarbetat en video för att ytterligare förklara informationen i denna publicering och den kan hittas på Mandalays hemsida eller genom att klicka här .

Höjdpunkter för nya borrningar:

Den södra förlängningsborrningen i Shepherd Southern definierar ny höggradig domän inklusive höjdpunkter med: 26,0 g/t guld och 39,9 % antimon över 1,39 m (ETW, uppskattad sann bredd, på 0,63 m ) i SQ020 4,9 g/t guld och 10,4 % antimon över 2,77 m (ETW på 1,74 m ) i SQ026

Ytterligare ådror inom Shepherd identifierade genom optimeringsborrning, inklusive: 797,0 g/t guld över 0,52 m (ETW 0,29 m ) i PD036 och 122,0 g/t guld över 0,55 m (ETW 0,52 m ) i KD957

Preliminär borrning under Brunswick-platsen samlar upp två parallella ådror med höjdpunkter med: 17,8 g/t guld över 1,87 m (ETW 1,62 m ) i BD357 och 16,4 g/t guld och 1,5 % antimon över 1,39 m (ETW på 1,12 m ) i BD354.



Observera: Ytterligare information om insamling, inklusive betydande insamlingar inom sammansatta intervall, finns i bilagan till denna publicering.

Frazer Bourchier, VD och koncernchef, kommenterade:

"Costerfields kontinuitet och livslängd är avgörande för Mandalay och vi har strategiskt fokuserat på borrning nära gruvor i de senaste prospekteringsaktiviteterna. Verksamheten står som en av de högsta guldgruvorna globalt1 och, i synnerhet, den näst högsta i Australien, endast överträffad av den närliggande Fostervillegruvan, som ligger cirka 30 km nordväst.

"De här senaste uppmuntrande resultaten täcker främst utfyllnads- och förlängningsborrningar relaterade till Shepherd-malmkroppen under Youle och upptäckten av högklassiga guldådror under den historiska Brunswick-platsen, 800 meter söder om Shepherd. Att ersätta reserver och odla denna mineraltillgång, med motsvarande högmarginal uns från både nära gruvan och regionala prospekteringsframgångar, förblir en högsta prioritet för Mandalay. Dessa resultat förstärker vår avsikt att bibehålla vår nuvarande sunda självfinansieringstakt på Costerfield."

Chris Davis, vice VD för prospektering och operativ geologi, fortsatte:

"Shepherd har visat sig vara ett nätverk av täckta subvertikala ådror, som sträcker sig från basen av den västerländska malmkroppen från Youle. Inledningsvis stod ytterligare prospektering av Shepherds djup och södra förlängning inför tillfälliga utmaningar på grund av åtkomstbegränsningar. Dessa begränsningar löstes när en dedikerad borrenhet utvecklades tidigare i år. Därefter har mycket av Shepherd-borrningen 2023 utförts från denna enhet, vilket resulterat i modellering av 12 ådror. I synnerhet ytterligare en betydande guld- och antimondomän av hög kvalitet har identifierats längs trenden söderut.

"Borrning nedanför Brunswick har gett positiva resultat, med två förekomster som avslöjar en ny domän som visar ett betydande guldförekomster. Detta område har stort intresse, eftersom den övre malmkroppen ligger väster om huvudkorridoren och uppvisar mineralisering liknande de övre delarna av Augusta, där halterna ökade på djupet. Ådror som observerades vid den inledande djupborrningen stöder ytterligare möjligheten till djupförökning till högre guldkvaliteter.

"Medan resultaten från den första kampanjen är uppmuntrande, har vi tillfälligt pausat borrprogrammet för step-out. Detta beslut ger oss tid att definiera förkastningsarkitekturen och uppdatera vår inriktningsmodell för den kommande fasen."

Costerfield fokus nära gruvan 2023

Under 2023 har prospektering nära gruvan fokuserat på två stora borrningskampanjer: förlängning av Shepherd-malmkroppen och testning av Brunswick-malmkroppen på djupet. För att fylla ut och förlänga den för närvarande minerade Shepherd-malmkroppen färdigställdes 49 prospekteringsborrningshål, huvudsakligen från en nyutvecklad prospekteringsenhet som sträckte sig söderut från botten av Youle-sluttningen. Vägen utformades speciellt för att möjliggöra bättre inriktning av Shepherd-ådersystemet söderut och på djupet än vad befintlig infrastruktur tillåter. Dessa resultat kompletterades ytterligare med 82 produktionsoptimeringshål som borrades från en mängd olika platser inom och nära Shepherd-ådrorna.

Shepherd-borrningen skedde samtidigt med Brunswick Deeps-programmet, inklusive 23 hål borrade från Brunswick – Youle-åtkomstvägen och basen av Brunswick-sluttningen i syfte att bygga en ny ekonomisk panel för förlängning av Costerfieldgruvan genom att testa under Brunswick-malmkroppen och gruvgångar.

Utvidgningar av Shepherd

Borrning under det senaste året har framgångsrikt utökat både 600- och 620-ådern (tidigare kallade Shepherd- respektive Suffolk-ådern) mot söder, vilket har lagt till cirka 100 m slaglängd till 620-ådern på grund av en uppgradering av malmkroppen som ses i SQ020 och SQ026 (figur 2). Uppdaterad modellering under kampanjen 2023 har löst upp Shepherd-systemet i 12 diskreta ådror. Dessa inkluderar de primära ådror, som slår ungefär NNE, samt en sekundär åder som ofta slår i ungefär 45 grader från de primära ådrorna. Interaktionen mellan dessa två uppsättningar sammanfaller ofta med ökad begåvning inom de primära ådrorna.

Dessutom har djupet fortsättningar av både 600- och 620-åder målsatts och avgränsats från 2023 års borrningskampanj. Dessa hål har bekräftat betydande guldanrikning på 600-strukturen (SQ001 – 0,74 m ETW @ 22,7 g/t guld och 3,9 % antimon). En fortsättning på den grunda, nordliga anrikningszonen i 620-ådern har identifierats under det gradkontrollerande stratigrafiska lagret "kvartsit" (särskiljande tjock sandstensbädd representerad av ett gult band på långa sektioner) från borrningen 2023, särskilt skärningen som erhölls i borrhål SQ029.

Förutom södra och djupförlängningspotential för Shepherd, indikerar borrningen ett steg västerut av guldbegåvning tvärs över de södra ådrorna, vilket motsvarar en uppenbar anrikning av stibnit i förhållande till huvuddelen av Shepherd. Detta bevisades av progressionen från 600 till 620 och nu indikerar initiala avlyssningar till 630 att progressionen fortsätter (figur 2). Framtida avgränsning av de västligaste ådrorna ger en möjlighet till ytterligare tillväxt eftersom systemet förblir öppet och oprövat västerut.

Brunswick Deeps-upptäckt

Mineralisering under den för närvarande definierade Brunswick-resursen förblir öppen på djupet. Borrningsprogram som genomförts under tidigare år indikerade fortsättningen av malmkroppen under en välutvecklad stapel av dragkraftsförkastningar som definierar basen för malmkroppen som bryts mellan 2018 och 2020. Ytterligare dragkraftsförkastning på djupet har identifierats från regional borrning inklusive fortsättningen av förkastningen i Youle i norr. I hela Costerfields mineraldistrikt har man insett att dessa lågvinklade förkastningar har varit aktiva i alla steg av malmbildningsprocessen och det är troligt att systemet fortsätter genom en västerländsk utveckling av förskjutningar till mineralsystemet.

Programmet som genomfördes 2023 var utformat för att testa denna hypotes med hål som skulle svepa under Brunswickgruvan och täcka den potentiella offset-positionen.

Programmet identifierade framgångsrikt två ådror – offset-ådror identifierade cirka 100 m i förhållande till den övre Brunswick-ådern och 60 m i förhållande till den för närvarande minerade nedre delen av Brunswick. Den första ådern (kallad Breccia-ådern) är kvartsbreccia med en gulddominerande mineraliseringsstil. Den är omgiven av genomgripande sericitförändringar och spårspridd pyrit. Höjdpunkter från denna åder inkluderar 1,39 m (ETW 1,12 m) vid 16,4 g/t guld och 1,5 % antimon i BC354 och 1,87 m (ETW 1,62 m) vid 17,8 g/t guld med endast spårantimon i BC357 (figur 5 och 6). Uppföljningsborrningar genomfördes också efter träffarna på BD354 och BD357. Dessa fann att Breccia-ådern var något kontinuerlig, slående i nordostlig riktning mot Youle och Shepherd.

Den andra ådern som hittades tycks vara den djupa fortsättningen av malmkroppen i Brunswick eftersom den delar många Brunswick-liknande egenskaper såsom en kraftigt avskuren fotvägg och välutvecklad stibnitmineralisering med mindre kvarts i förhållande till andra Costerfield-malmkroppar. Som sådan har detta kallats Brunswick Deeps "huvudåder". Huvudförekomster på denna åder inkluderar 0,22 m (ETW 0,18 m) vid 25,5 g/t guld och 0,23 % antimon i BD354, och 0,97 m (ETW 0,47 m) vid 11,5 g/t guld och 4,6 % antimon i BD356A. Denna åder upptar det avklippta gångjärnet på en nordslående antiklina som också sjunker försiktigt mot norr. Breccia-ådern tolkas för närvarande som att den trunkeras av huvudådern vid deras korsning, även om möjligheten kvarstår för identifiering av ytterligare upprepningar längs anslaget, eller förskjutna fortsättningar av Breccia-ådern för att testas i framtiden.

Några större step-outs genomfördes mot slutet av programmet, vilket visade åderkontinuitet i alla riktningar för huvudådern. Det visade också att Breccia-åderns kvaliteter verkar öka med närhet till huvudådern. Tolkning av borrhål som misslyckades med att fånga upp Breccia-strukturens övre del har avgränsat en tryckförkastning som verkar täcka ådern, vilket man tolkar som en representation av Youles värdförkastning. Denna förkastning är intimt relaterat till mineralisering vid Costerfield och tolkas ha haft en inverkan på malmbildande miljöer i alla större malmkroppar längs den centrala korridoren vid Costerfield.

Framåtfokus för prospektering nära gruva

Prospektering nära gruvan kommer att fortsätta att fokusera på Shepherd-området och omgivningarna, särskilt på den potentiella kopplingen mellan södra Shepherd och Brunswick på djupet. Tidig tolkning visar ett strejksamband mellan dessa ådersystem som motiverar ytterligare utredning. Det finns också ytterligare potential för Shepherd att fortsätta sina västliga steg mot söder och på djupet.

Borrning av regionala prospekt har ägt rum, och fortsätter, vid Costerfield under hela året, särskilt vid True Blue- och West Costerfield-prospekt. En uppdatering om dessa program kommer att tillhandahållas inom en snar framtid.

Borrning och analys

Alla diamantborrkärnor loggades och provtogs av Closterfields geologer. Alla prover skickades till On Site Laboratory Services (OSLS) i Bendigo, Victoria i Australien, för provberedning och eldprovsanalys avseende guld, och atomabsorptionsspektrometri (AAS) för antimon. Prover med grovkornigt synligt guld analyserades med en variant av eldprovsanalys, s.k. eldprovsanalys med screening. Denna metod används rutinmässigt för att minska potentiella problem förknippade med heterogeniteten för fördelningen av borrprover med grovkornigt guld. Processen innebär att alla grova heterogena guldkorn samlas in med screening på 75 µm efter att de krossats och pulveriserats, och att man därefter eldprovsanalyserar den återstående massan till förintning. Ett massviktat genomsnitt av provets guldhalt beräknas därefter utifrån provets fraktioner på +75 µm och -75 µm. Geologisk och metallurgisk personal på plats har genomfört en QA/QC-procedur som omfattar systematisk inlämning av standardreferensmaterial och obearbetat material i satser av borr- och ytprover för analys. Costerfield-specifikt referensmaterial som producerats utifrån Costerfield-malm har iordningställts och certifierats av Geostats Pty Ltd., ett konsultlaboratorium specialiserat på kvalitetskontroll. Se den tekniska rapporten från 30 mars 2020 med titeln "Costerfield Operation, Victoria, Australia NI 43-101 Report". Rapporten finns på SEDAR ( www.sedar.com ) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys.

Behörig person:

Chris Davis, vice vd för operativ geologi och prospektering på Mandalay Resources, är Chartered Professional of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), samt medlem av Australian Institute of Geoscientists (MAIG) och en kvalificerad person enligt definitionen i NI 43-101. Han har granskat och godkänt den tekniska och vetenskapliga informationen i detta pressmeddelande.

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt baserat resursföretag med produktionstillgångar i Australien (Costerfield-guld-antimongruvan) och Sverige (Björkdal-guldgruvan). Bolaget fokuserar på att öka sin produktion och minska kostnaderna för att generera ett betydande positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att bedriva en säker och miljömässigt ansvarsfull verksamhet och samtidigt utveckla en hög nivå av engagemang i samhället och bland de anställda.

Mandalays mål är att skapa aktieägarvärde genom lönsam drift och fortsatta regionala prospekteringsprogram i både Costerfield- och Björkdalsgruvorna. För närvarande är Bolagets huvudmål att fortsätta bryta den högkvalitativa Youle-ådran vid Costerfield, att ta de djupare Shepherd-ådrorna i produktion, som båda förväntas fortsätta att leverera högkvalitativ malm till bearbetningsanläggningen, och att utöka Youles mineralreserver. I Björkdal kommer bolaget att sträva efter att öka produktionen från Aurora-zonen och andra områden med högre halter under de kommande åren för att maximera vinstmarginalerna i gruvan.

Bilaga

Tabell 1. Borrningskompositer

BORR- HÅL-ID FRÅN (M) TILL (M) BORR- BREDD (M) SANN BREDD (M) AU KLASS (G/T) SB KLASS (%) AU (G/T) ÖVER MIN. 1,8 M GRUVDRIFT BREDD ÅDERNS NAMN BD349 347,90 349,79 1,89 0,36 4,38 LLD 0,88 Brunswick Breccia-ådern BD354 387,56 388,95 1,39 1,12 16,39 1,53 12,02 Brunswick Breccia-ådern BD355 373,57 376,55 2,98 2,11 1,83 1,14 4,70 Brunswick Breccia-ådern BD356A 396,96 397,13 0,17 0,13 16,50 0,01 1,19 Brunswick Breccia-ådern BD357 410,53 412,40 1,87 1,62 17,80 0,09 16,17 Brunswick Breccia-ådern BD359A 440,43 440,62 0,19 0,15 26,30 1,50 2,43 Brunswick Breccia-ådern BD360 414,26 416,29 1,40 0,97 0,21 LLD 0,11 Brunswick Breccia-ådern BD361 423,26 424,28 1,02 0,85 3,15 LLD 1,49 Brunswick Breccia-ådern BD362 404,94 405,73 0,79 0,68 1,97 LLD 0,74 Brunswick Breccia-ådern BD363 414,85 415,44 0,59 0,45 5,37 LLD 1,34 Brunswick Breccia-ådern BD364 405,07 406,93 1,86 1,32 4,19 LLD 3,06 Brunswick Breccia-ådern BD365W1 456,85 457,15 0,30 0,23 0,86 LLD 0,11 Brunswick Breccia-ådern BD367 398,74 399,81 1,07 0,76 0,38 LLD 0,16 Brunswick Breccia-ådern BD368 439,25 440,38 1,13 0,40 0,15 LLD 0,03 Brunswick Breccia-ådern BD348 375,21 381,21 6,00 4,91 0,59 0,01 0,61 Brunswick-huvudådern BD349 417,58 417,68 0,10 0,08 6,63 0,07 0,30 Brunswick-huvudådern BD350 231,10 232,45 1,35 0,95 8,31 0,56 4,95 Brunswick-huvudådern BD351 243,00 245,00 2,00 1,68 0,31 LLD 0,29 Brunswick-huvudådern BD352 498,00 501,00 3,00 2,12 0,06 LLD 0,07 Brunswick-huvudådern BD353A 402,00 402,83 0,83 0,62 0,01 LLD 0,00 Brunswick-huvudådern BD354 453,73 453,95 0,22 0,18 25,50 0,23 2,59 Brunswick-huvudådern BD355 474,00 474,29 0,29 0,19 0,03 LLD 0,00 Brunswick-huvudådern BD356A 442,78 443,75 0,97 0,47 11,49 4,60 5,29 Brunswick-huvudådern BD358A 456,55 456,99 0,44 0,23 0,46 4,03 1,04 Brunswick-huvudådern BD359 510,95 512,94 1,99 1,31 LLD LLD 0,00 Brunswick-huvudådern BD363 464,71 464,95 0,24 0,17 0,03 LLD 0,00 Brunswick-huvudådern BD364 489,30 490,26 0,96 0,74 0,04 LLD 0,02 Brunswick-huvudådern BD366 229,91 236,00 5,46 2,73 3,77 0,01 5,75 Brunswick-huvudådern BD368 448,52 448,99 0,47 0,42 3,66 1,62 1,58 Brunswick-huvudådern BD369 267,94 268,05 0,11 0,07 1,02 0,02 0,04 Brunswick-huvudådern BD349 274,61 274,92 0,31 0,25 1,81 LLD 0,25 Brunswick mindre åder BD349 412,50 413,00 0,50 0,40 1,12 LLD 0,25 Brunswick mindre åder BD351 193,59 193,86 0,27 0,10 1,98 LLD 0,11 Brunswick mindre åder BD351 247,65 247,76 0,11 0,10 2,76 LLD 0,15 Brunswick mindre åder BD351 259,82 260,82 1,00 0,91 1,52 0,02 0,79 Brunswick mindre åder BD351 287,30 287,45 0,15 0,14 1,75 0,02 0,14 Brunswick mindre åder BD363 481,00 481,54 0,54 0,29 1,38 0,01 0,23 Brunswick mindre åder BD369 224,47 225,27 0,80 0,51 1,45 LLD 0,41 Brunswick mindre åder BC341 336,13 336,40 0,27 0,13 60,80 LLD 4,30 Shepherd 600 KD936 4,18 5,02 0,84 0,40 0,69 0,01 0,16 Shepherd 600 KD942 12,19 12,44 0,25 0,23 4,08 9,81 2,98 Shepherd 600 KD945 36,05 36,18 0,13 0,12 2,95 7,52 1,15 Shepherd 600 KD946 43,84 43,97 0,13 0,11 0,00 LLD 0,00 Shepherd 600 KD947 42,69 43,32 0,63 0,38 0,01 LLD 0,00 Shepherd 600 KD948 43,85 45,00 1,15 0,90 20,50 0,08 10,28 Shepherd 600 KD949 61,08 61,22 0,14 0,07 0,45 LLD 0,02 Shepherd 600 KD950 70,22 70,76 0,54 0,28 2,57 LLD 0,41 Shepherd 600 KD952 6,73 7,13 0,40 0,28 4,03 LLD 0,62 Shepherd 600 KD953 13,26 13,59 0,33 0,17 2,20 0,01 0,21 Shepherd 600 KD964 80,30 80,50 0,20 0,04 0,50 LLD 0,01 Shepherd 600 KD976 2,39 2,49 0,10 0,10 325,00 13,70 18,54 Shepherd 600 KD977 2,39 2,59 0,20 0,12 313,00 48,90 28,00 Shepherd 600 KD980 58,15 58,45 0,30 0,18 64,30 0,02 6,48 Shepherd 600 KD996 8,82 8,92 0,10 0,09 0,84 0,03 0,05 Shepherd 600 PD038 19,11 19,26 0,15 0,14 9,84 LLD 0,78 Shepherd 600 PD074 58,62 58,79 0,17 0,11 2,00 0,01 0,12 Shepherd 600 SQ001 306,83 307,82 0,99 0,74 22,74 3,90 12,42 Shepherd 600 SQ002 288,24 288,40 0,16 0,12 20,70 LLD 1,41 Shepherd 600 SQ003 338,08 338,29 0,21 0,14 2,06 LLD 0,16 Shepherd 600 SQ005 256,56 256,66 0,10 0,08 1,32 LLD 0,06 Shepherd 600 SQ007 303,35 304,30 0,95 0,62 7,60 LLD 2,62 Shepherd 600 SQ019 394,11 395,22 1,11 0,74 1,01 3,74 3,33 Shepherd 600 BC342 492,35 492,50 0,15 0,08 2,98 0,01 0,12 Shepherd 600 SQ006 284,25 284,84 0,59 0,30 0,77 0,01 0,13 Shepherd 600 SQ008A 295,08 295,24 0,16 0,11 13,90 LLD 0,85 Shepherd 600 SQ009 339,87 340,07 0,20 0,17 0,32 LLD 0,03 Shepherd 600 SQ010 363,00 363,30 0,30 0,21 6,47 LLD 0,75 Shepherd 600 SQ011A 379,32 379,58 0,26 0,15 0,15 LLD 0,01 Shepherd 600 KD970 2,03 2,26 0,23 0,19 31,60 13,90 6,16 Shepherd 602 KD971 2,19 2,35 0,16 0,14 2,70 LLD 0,21 Shepherd 602 KD972 2,55 2,69 0,14 0,13 2,40 LLD 0,17 Shepherd 602 KD976 9,16 9,26 0,10 0,09 0,03 LLD 0,00 Shepherd 602 KD977 9,93 10,08 0,15 0,13 0,65 LLD 0,05 Shepherd 602 KD956 0,15 0,30 0,15 0,13 8,48 0,02 0,63 Shepherd 604 KD957 0,40 0,95 0,55 0,52 122,00 0,02 35,10 Shepherd 604 KD958 0,95 1,20 0,25 0,24 55,50 0,24 7,50 Shepherd 604 KD959 2,12 2,95 0,83 0,76 38,49 6,00 21,10 Shepherd 604 KD960 1,11 1,31 0,20 0,19 89,10 LLD 9,55 Shepherd 604 PD025 5,07 5,41 0,34 0,22 21,40 LLD 2,61 Shepherd 605 PD027 7,01 7,14 0,13 0,12 0,77 LLD 0,05 Shepherd 605 PD028 5,47 6,14 0,67 0,39 117,00 LLD 25,22 Shepherd 605 PD019 9,66 9,77 0,11 0,09 0,56 LLD 0,03 Shepherd 606 PD024 21,90 22,10 0,20 0,06 1,09 0,02 0,04 Shepherd 606 PD032 0,00 0,32 0,32 0,20 64,80 0,01 7,24 Shepherd 606 PD033 6,29 7,00 0,71 0,60 18,02 LLD 6,02 Shepherd 606 PD034 8,21 10,46 2,25 1,56 36,90 0,02 32,04 Shepherd 606 PD036 7,43 7,95 0,52 0,29 797,00 LLD 127,52 Shepherd 606 PD019 4,14 4,28 0,14 0,11 19,20 0,02 1,21 Shepherd 607 PD020 6,51 6,77 0,26 0,20 31,01 LLD 3,37 Shepherd 607 PD024 8,59 8,88 0,29 0,09 4,88 LLD 0,24 Shepherd 607 PD033 2,46 2,72 0,26 0,22 36,60 0,03 4,47 Shepherd 607 PD034 1,56 1,87 0,31 0,22 26,40 LLD 3,19 Shepherd 607 KD945 22,23 22,48 0,25 0,23 0,56 LLD 0,07 Shepherd 609 KD946 27,19 27,54 0,35 0,27 0,31 LLD 0,05 Shepherd 609 KD947 30,57 30,97 0,40 0,25 0,33 LLD 0,05 Shepherd 609 KD948 28,89 29,06 0,17 0,13 0,43 LLD 0,03 Shepherd 609 KD949 42,26 42,47 0,21 0,11 1,72 LLD 0,10 Shepherd 609 KD950 40,30 40,50 0,20 0,11 29,20 LLD 1,78 Shepherd 609 KD961 79,45 80,90 1,45 0,47 18,29 0,23 4,93 Shepherd 609 KD964A 64,66 66,00 1,34 0,47 20,35 0,02 5,37 Shepherd 609 KD965 54,68 56,38 1,70 0,72 6,87 0,04 2,79 Shepherd 609 KD979 55,85 56,70 0,85 0,40 494,06 0,45 109,81 Shepherd 609 KD980 40,10 40,22 0,12 0,07 0,15 LLD 0,01 Shepherd 609 KD992A 81,29 82,10 0,81 0,22 7,13 LLD 0,86 Shepherd 609 KD995 9,35 9,63 0,28 0,14 2,59 LLD 0,20 Shepherd 609 KD997 26,39 26,53 0,14 0,06 0,41 LLD 0,01 Shepherd 609 KD999 38,90 39,51 0,61 0,15 20,77 LLD 1,69 Shepherd 609 PD002 55,68 56,97 1,29 0,25 28,39 0,01 4,02 Shepherd 609 PD003 34,67 35,00 0,33 0,06 3,07 LLD 0,11 Shepherd 609 PD004 25,38 25,85 0,47 0,18 128,00 0,01 12,86 Shepherd 609 PD037 20,72 20,92 0,20 0,14 4,06 LLD 0,31 Shepherd 609 PD038 19,94 20,12 0,18 0,15 45,30 LLD 3,71 Shepherd 609 PD072 25,43 25,69 0,26 0,21 0,27 LLD 0,03 Shepherd 609 PD073 25,20 25,46 0,26 0,18 11,70 0,09 1,17 Shepherd 609 SQ012 387,40 387,52 0,12 0,08 0,20 LLD 0,01 Shepherd 609 BC340 416,95 417,60 0,65 0,44 0,24 0,03 0,07 Shepherd 620 BC344 375,86 376,67 0,81 0,52 2,25 0,41 0,88 Shepherd 620 BC345 426,05 426,42 0,37 0,22 0,89 LLD 0,11 Shepherd 620 BC346 95,19 95,40 0,21 0,13 30,90 10,20 3,70 Shepherd 620 BC347 64,84 65,00 0,16 0,13 1,34 25,20 3,45 Shepherd 620 BC348 105,68 105,79 0,11 0,06 0,88 LLD 0,03 Shepherd 620 BC349 91,92 92,20 0,28 0,17 10,70 3,65 1,66 Shepherd 620 BC352A 334,28 334,38 0,10 0,07 42,20 0,28 1,66 Shepherd 620 BC363 175,34 175,62 0,28 0,26 10,50 LLD 1,53 Shepherd 620 BC368 107,71 107,81 0,10 0,07 0,00 LLD 0,00 Shepherd 620 BC369 154,14 154,28 0,14 0,08 0,01 LLD 0,00 Shepherd 620 BC370 154,78 155,44 0,66 0,35 0,00 LLD 0,00 Shepherd 620 BC371 108,81 109,08 0,27 0,24 98,90 0,01 13,13 Shepherd 620 BC375 180,81 181,77 0,96 0,48 0,00 LLD 0,00 Shepherd 620 KD924 18,98 19,08 0,10 0,10 0,23 LLD 0,01 Shepherd 620 KD936 42,51 42,89 0,38 0,15 0,80 0,00 0,07 Shepherd 620 KD947 139,90 141,99 2,09 1,32 2,46 9,60 15,31 Shepherd 620 KD948 97,22 97,49 0,27 0,22 200,00 0,06 24,89 Shepherd 620 PD006A 27,78 27,91 0,13 0,13 15,20 14,70 3,11 Shepherd 620 PD007 33,69 33,81 0,12 0,09 4,18 0,12 0,23 Shepherd 620 PD011 10,34 10,47 0,13 0,13 10,90 LLD 0,77 Shepherd 620 PD012 15,25 15,54 0,29 0,22 0,06 LLD 0,01 Shepherd 620 PD013 16,77 16,93 0,16 0,10 0,13 LLD 0,01 Shepherd 620 PD015 14,70 14,81 0,11 0,08 0,05 LLD 0,00 Shepherd 620 PD016 9,98 10,12 0,14 0,13 0,16 LLD 0,01 Shepherd 620 PD017 22,88 23,23 0,35 0,25 1,95 0,01 0,27 Shepherd 620 PD018 20,60 20,74 0,14 0,12 0,43 LLD 0,03 Shepherd 620 PD021 26,53 26,66 0,13 0,13 0,00 0,05 0,01 Shepherd 620 PD042 32,79 33,16 0,37 0,20 11,30 LLD 1,25 Shepherd 620 PD043 19,08 19,39 0,31 0,26 7,97 LLD 1,16 Shepherd 620 PD044 33,16 33,35 0,19 0,10 6,76 LLD 0,39 Shepherd 620 PD049 68,68 69,15 0,47 0,32 0,05 LLD 0,01 Shepherd 620 PD050 84,82 85,11 0,29 0,16 4,53 5,21 1,30 Shepherd 620 PD057 44,38 44,63 0,25 0,25 47,97 5,21 7,90 Shepherd 620 PD058 48,24 48,48 0,24 0,23 62,90 4,80 9,08 Shepherd 620 PD059 67,24 67,44 0,20 0,16 117,00 20,10 13,72 Shepherd 620 PD060 79,47 80,15 0,68 0,41 0,57 LLD 0,13 Shepherd 620 PD061 60,36 60,50 0,14 0,10 0,00 0,01 0,00 Shepherd 620 PD062 78,43 78,85 0,42 0,27 0,11 LLD 0,02 Shepherd 620 PD063 12,54 12,82 0,28 0,25 0,41 LLD 0,06 Shepherd 620 PD064 16,34 16,85 0,51 0,44 7,64 0,01 1,88 Shepherd 620 PD066 23,91 24,08 0,17 0,13 1,13 LLD 0,08 Shepherd 620 PD067 24,76 24,90 0,14 0,10 1,51 LLD 0,08 Shepherd 620 PD072 123,68 123,83 0,15 0,10 0,00 0,01 0,00 Shepherd 620 PD073 137,84 138,21 0,37 0,25 0,01 0,01 0,00 Shepherd 620 PD074 132,56 132,96 0,40 0,25 9,96 10,50 4,13 Shepherd 620 PD075 33,59 33,78 0,19 0,16 109,00 7,90 11,24 Shepherd 620 PD076 28,05 28,31 0,26 0,26 1,95 0,03 0,29 Shepherd 620 SQ001 263,81 264,26 0,45 0,30 0,19 LLD 0,03 Shepherd 620 SQ003 304,69 304,84 0,15 0,09 0,10 LLD 0,01 Shepherd 620 SQ007 259,42 259,80 0,38 0,28 77,60 1,85 12,72 Shepherd 620 SQ012 310,45 310,86 0,41 0,25 203,00 0,76 27,97 Shepherd 620 SQ014 345,56 345,70 0,14 0,08 0,05 LLD 0,00 Shepherd 620 SQ016 401,59 402,06 0,47 0,24 40,20 42,40 16,40 Shepherd 620 SQ019 311,63 312,39 0,76 0,62 8,53 1,09 3,65 Shepherd 620 SQ020 413,98 415,37 1,39 0,63 26,04 39,96 35,83 Shepherd 620 SQ022 368,95 369,31 0,36 0,26 16,30 1,44 2,74 Shepherd 620 BC342W1 324,58 325,07 0,27 0,15 46,70 LLD 3,89 Shepherd 620 BC374 236,23 236,53 0,30 0,30 1,98 LLD 0,33 Shepherd 620 PD023 45,90 46,02 0,12 0,10 10,60 LLD 0,59 Shepherd 620 SQ004 265,36 265,59 0,23 0,15 6,25 0,01 0,52 Shepherd 620 SQ005 209,70 210,17 0,47 0,30 1,11 0,01 0,19 Shepherd 620 SQ006 215,55 215,82 0,27 0,22 7,08 0,01 0,87 Shepherd 620 SQ008A 244,50 244,61 0,11 0,10 2,42 0,01 0,14 Shepherd 620 SQ011A 345,96 346,11 0,15 0,10 0,13 LLD 0,01 Shepherd 620 SQ017 375,58 375,68 1,66 1,07 2,15 0,62 1,98 Shepherd 620 SQ023 330,48 330,68 0,20 0,14 5,44 0,02 0,43 Shepherd 620 SQ027 397,54 398,65 1,11 0,94 3,42 0,01 1,80 Shepherd 620 SQ025 364,90 365,00 0,40 0,30 5,70 0,20 1,01 Shepherd 620 SQ024 321,62 322,49 0,87 0,78 3,80 LLD 1,64 Shepherd 620 SQ026 340,60 343,37 2,77 1,74 4,90 10,35 23,85 Shepherd 620 SQ028A 243,04 243,17 0,13 0,09 2,99 LLD 0,15 Shepherd 620 SQ031 423,49 424,53 1,04 0,82 0,53 0,01 0,25 Shepherd 620 SQ033 403,28 403,43 0,15 0,10 1,34 2,41 0,32 Shepherd 620 SQ029 204,15 204,45 0,30 0,27 24,40 LLD 3,66 Shepherd 620 BC304 218,37 218,51 0,14 0,11 6,13 LLD 0,36 Shepherd 620 BC303 208,94 209,05 0,11 0,08 3,54 LLD 0,16 Shepherd 620 BC373 250,52 250,82 0,30 0,15 0,21 0,01 0,02 Shepherd 620 BC379 155,00 155,26 0,26 0,15 0,99 0,01 0,08 Shepherd 620 BC368 149,34 149,45 0,11 0,07 0,00 0,03 0,00 Shepherd 621 PD011 23,30 23,41 0,11 0,11 33,60 LLD 1,97 Shepherd 623 PD012 27,68 27,85 0,17 0,14 0,50 LLD 0,04 Shepherd 623 KD939 2,21 2,46 0,25 0,25 89,80 0,15 12,32 Shepherd 624 KD940 2,84 3,24 0,40 0,30 196,00 0,02 32,35 Shepherd 624 PD030 2,07 2,23 0,16 0,14 0,34 LLD 0,03 Shepherd 624 PD031 7,19 7,52 0,33 0,30 9,57 LLD 1,58 Shepherd 624 PD042 15,33 16,16 0,83 0,52 0,23 LLD 0,07 Shepherd 624 PD044 12,21 12,54 0,33 0,20 6,64 LLD 0,75 Shepherd 624 BC347 106,75 106,87 0,12 0,09 0,38 0,02 0,02 Shepherd 630 PD050 99,98 100,42 0,44 0,38 0,01 0,05 0,02 Shepherd 630 PD060 99,29 99,61 0,32 0,28 0,18 LLD 0,03 Shepherd 630 PD062 98,52 98,72 0,20 0,17 38,10 15,30 6,52 Shepherd 630 SQ003 267,12 267,95 0,83 0,42 2,00 LLD 0,47 Shepherd 630 SQ007 224,97 225,26 0,29 0,19 0,56 LLD 0,06 Shepherd 630 SQ011A 308,00 308,84 0,84 0,36 10,70 LLD 2,14 Shepherd 630 SQ019 277,51 278,73 1,22 0,61 54,14 0,06 18,38 Shepherd 630 Anteckningar



1. AuEq-halten (guldekvivalenter) beräknas med hjälp av följande formel:

AuEq g per t=Au g per t+Sb%× (Sb-pris per 10 kg × Sb-återvinning vid bearbetning) (Au-pris per g×Au-återvinning vid bearbetning)

De priser och återvinningar som använts: Au $/oz = 1 900; Sb $/t = 11 700; återvinning av Au = 93 % och återvinning av Sb = 92 % 2. LLD innebär en odetekterbar mängd antimon. Detektionsgränsen för den använda analysen är 0,01 % 3. Sammansättningar som inte tolkas vara kopplade till en namngiven ådra och som är lägre än 1 g/t AuEq vid utvidgning till 1,8 m anses inte vara betydelsefulla och redovisas inte här.





















Tabell 2. Detaljer för borrhål

Borrningsprogram ID för borrhål Östra Norra Höjd Djup Stup Azimut Datum slutfört Söder utvidgning av Shepherd BC340 15379 6754 958 480,0 -43,2 222,8 2022-08-05 Utfyllnad av Shepherd-reserven BC341 15061 7175 634 403,9 -6,4 152,6 2022-09-14 Utvidgning av Shepherds djup BC342 15330 7087 736 608,0 -58,4 222,7 2022-09-03 Utvidgning av Shepherds djup BC342W1 15330 7087 736 549,9 -58,7 222,4 2022-08-22 Söder utvidgning av Shepherd BC344 15378 6753 958 527,1 -39,1 234,3 2022-08-14 Söder utvidgning av Shepherd BC345 15379 6755 958 499,8 -32,2 220,8 2022-08-22 Utfyllnad av Shepherd-reserven BC346 15243 6892 712 115,1 -32,8 227,8 2022-08-19 Utfyllnad av Shepherd-reserven BC347 15242 6894 712 119,9 -36,1 274,1 2022-08-25 Utfyllnad av Shepherd-reserven BC348 15242 6893 712 162,8 -47,3 231,9 2022-08-30 Utfyllnad av Shepherd-reserven BC349 15242 6894 712 140,0 -50,9 272,4 2022-09-07 Söder utvidgning av Shepherd BC352A 15378 6753 958 485,2 -42,4 238,0 2022-08-30 Utfyllnad av Shepherd-reserven BC363 15059 7180 632 253,7 -33,5 62,8 2022-09-21 Utfyllnad av 620-reserven BC368 15128 7231 612 229,7 -21,5 49,6 2022-12-02 Utfyllnad av 620-reserven BC369 15127 7231 610 155,7 -28,8 36,8 2022-12-06 Utfyllnad av 620-reserven BC370 15127 7231 610 180,6 -41,1 40,2 2022-12-04 Utfyllnad av 620-reserven BC371 15127 7231 610 119,7 -43,7 66,1 2022-12-21 Norra utvidgning av 620 BC373 15127 7231 610 317,6 -36,5 28,7 2022-12-22 Norra utvidgning av 620 BC374 15127 7231 610 245,8 -33,5 20,6 2023-01-11 Norra utvidgning av 620 BC375 15127 7231 610 377,6 -22,3 25,5 2022-12-16 Brunswick Deeps BD348 14974 6020 967 458,3 -41,7 248,9 2022-10-02 Brunswick Deeps BD349 14974 6021 967 450,0 -48,2 283,7 2022-10-11 Brunswick Deeps BD350 14817 5773 922 269,8 -50,6 279,7 2022-10-18 Brunswick Deeps BD351 14817 5772 922 338,7 -55,1 260,5 2022-11-02 Brunswick Deeps BD352 14974 6020 968 647,5 -58,2 241,7 2023-02-03 Brunswick Deeps BD353A 14971 6023 967 576,1 -53,0 257,1 2023-02-13 Brunswick Deeps BD354 14974 6021 968 596,3 -53,5 278,9 2023-02-27 Brunswick Deeps BD355 14974 6022 967 506,3 -53,8 307,1 2023-03-08 Brunswick Deeps BD356A 14931 5910 965 551,2 -52,0 297,0 2023-03-17 Brunswick Deeps BD357 14820 5770 922 458,5 -42,2 340,4 2023-03-19 Brunswick Deeps BD358A 14971 6023 967 521,5 -57,4 264,9 2023-05-17 Brunswick Deeps BD359 14971 6023 967 599,4 -60,4 284,6 2023-05-30 Brunswick Deeps BD359A 14971 6023 967 456,0 -60,4 284,6 2023-06-04 Brunswick Deeps BD360 14971 6023 967 462,0 -58,9 297,9 2023-06-16 Brunswick Deeps BD361 14971 6023 967 497,3 -59,5 307,8 2023-06-29 Brunswick Deeps BD362 14971 6023 967 449,2 -54,1 314,2 2023-07-07 Brunswick Deeps BD363 14971 6023 967 497,0 -55,7 277,6 2023-07-15 Brunswick Deeps BD364 14971 6023 967 527,3 -56,3 284,4 2023-07-25 Brunswick Deeps BD365W1 14971 6023 967 485,2 -56,5 325,5 2023-08-10 Brunswick Deeps BD366 14817 5773 922 388,9 -49,5 281,4 2023-09-03 Brunswick Deeps BD367 14976 6023 968 460,0 -47,3 325,6 2023-08-18 Brunswick Deeps BD368 14976 6021 968 480,0 -60,0 265,6 2023-08-25 Brunswick Deeps BD369 14817 5772 922 300,0 -61,4 272,5 2023-09-08 Produktionsoptimeringsborrning KD924 15240 7105 653 35,5 -14,5 258,3 2022-10-11 Produktionsoptimeringsborrning KD936 15230 7042 654 44,5 -25,2 219,0 2022-09-30 Produktionsoptimeringsborrning KD939 15238 7025 683 15,7 13,4 270,2 2022-10-17 Produktionsoptimeringsborrning KD940 15238 7025 682 14,7 -38,1 265,6 2022-10-17 Produktionsoptimeringsborrning KD942 15263 6822 715 24,1 20,5 270,0 2022-10-20 Produktionsoptimeringsborrning KD945 15263 6821 714 38,5 -12,3 264,4 2022-10-25 Produktionsoptimeringsborrning KD946 15262 6822 713 49,7 -29,6 278,5 2022-10-28 Produktionsoptimeringsborrning KD947 15264 6821 714 154,0 -5,5 226,2 2022-11-08 Produktionsoptimeringsborrning KD948 15263 6821 713 134,1 -28,1 253,5 2022-12-08 Produktionsoptimeringsborrning KD949 15264 6821 714 83,7 -20,2 224,8 2022-11-09 Produktionsoptimeringsborrning KD950 15264 6821 714 91,3 -31,1 227,2 2022-11-10 Produktionsoptimeringsborrning KD952 15236 7008 674 12,4 4,2 246,9 2022-11-11 Produktionsoptimeringsborrning KD953 15237 7006 674 21,2 5,0 209,2 2022-11-11 Produktionsoptimeringsborrning KD956 15252 7120 673 6,9 29,4 271,7 2022-11-15 Produktionsoptimeringsborrning KD957 15252 7120 672 11,2 -8,9 269,6 2022-11-15 Produktionsoptimeringsborrning KD958 15251 7115 672 6,5 -0,2 267,3 2022-11-15 Produktionsoptimeringsborrning KD959 15250 7110 672 12,6 -13,1 269,7 2022-11-15 Produktionsoptimeringsborrning KD960 15249 7104 672 8,7 0,0 267,0 2022-11-17 Produktionsoptimeringsborrning KD961 15265 6825 713 130,1 -24,9 331,1 2023-02-03 Produktionsoptimeringsborrning KD964 15263 6825 713 110,0 -35,1 321,2 2022-11-23 Produktionsoptimeringsborrning KD964A 15264 6825 713 80,1 -36,0 322,0 2022-11-25 Produktionsoptimeringsborrning KD965 15263 6824 713 105,0 -46,6 302,3 2022-11-30 Produktionsoptimeringsborrning KD970 15248 6916 732 11,6 27,3 93,2 2023-01-17 Produktionsoptimeringsborrning KD971 15248 6916 730 13,0 -33,9 105,8

Produktionsoptimeringsborrning KD972 15248 6925 731 10,1 15,2 99,7

Produktionsoptimeringsborrning KD976 15247 6907 748 18,2 -19,7 115,6 2023-01-26 Produktionsoptimeringsborrning KD977 15247 6908 749 19,1 15,4 112,2 2023-01-25 Produktionsoptimeringsborrning KD979 15266 6822 713 86,1 -49,4 288,6 2023-02-09 Produktionsoptimeringsborrning KD980 15265 6821 713 98,5 -44,0 248,7 2023-02-13 Produktionsoptimeringsborrning KD995 15222 6940 658 44,0 39,4 124,6 2023-03-08 Produktionsoptimeringsborrning KD996 15223 6940 657 40,0 -24,6 125,2 2023-03-06 Produktionsoptimeringsborrning KD997 15220 6933 658 32,6 19,2 146,0 2023-02-23 Produktionsoptimeringsborrning KD999 15220 6932 658 56,2 8,9 160,7 2023-03-22 Produktionsoptimeringsborrning PD007 15222 6991 656 48,1 8,8 239,9 2023-03-21 Produktionsoptimeringsborrning PD011 15226 7093 622 31,3 4,8 245,8 2023-03-25 Produktionsoptimeringsborrning PD012 15227 7093 621 38,2 -38,5 246,8 2023-04-10 Produktionsoptimeringsborrning PD013 15228 7111 620 35,9 -40,2 255,5 2023-04-03 Produktionsoptimeringsborrning PD016 15232 7122 620 16,2 -15,4 273,6 2023-04-07 Produktionsoptimeringsborrning PD017 15243 7160 620 34,2 -20,2 240,4 2023-03-30 Produktionsoptimeringsborrning PD018 15243 7160 621 30,8 24,3 258,8 2023-04-02 Produktionsoptimeringsborrning PD019 15253 7184 620 16,1 14,1 85,1 2023-04-07 Produktionsoptimeringsborrning PD020 15252 7184 619 16,2 -35,1 86,6 2023-04-07 Produktionsoptimeringsborrning PD021 15249 7184 620 41,7 -10,8 275,5 2023-04-04 Produktionsoptimeringsborrning PD023 15249 7184 619 67,3 -29,5 299,8 2023-04-11 Produktionsoptimeringsborrning PD024 15252 7185 620 35,2 10,5 43,4 2023-04-02 Produktionsoptimeringsborrning PD025 15239 6962 701 13,1 -44,3 110,4 2023-04-12 Produktionsoptimeringsborrning PD027 15238 6974 702 13,1 21,3 90,8 2023-04-13 Produktionsoptimeringsborrning PD028 15238 6974 700 17,6 -55,7 90,7 2023-04-13 Produktionsoptimeringsborrning PD030 15240 6994 702 5,6 31,9 271,2 2023-04-14 Produktionsoptimeringsborrning PD031 15244 7016 701 19,3 -18,9 250,1 2023-04-20 Produktionsoptimeringsborrning PD032 15248 7167 643 11,6 34,5 75,1 2023-04-14 Produktionsoptimeringsborrning PD033 15253 7184 642 10,2 -25,7 91,5 2023-04-19 Produktionsoptimeringsborrning PD034 15254 7184 644 14,3 33,5 87,0 2023-04-17 Produktionsoptimeringsborrning PD036 15260 7192 643 20,0 9,3 60,7 2023-04-25 Produktionsoptimeringsborrning PD049 15243 6862 704 90,0 13,6 241,3 2023-05-05 Produktionsoptimeringsborrning PD050 15243 6862 704 110,0 14,5 232,1 2023-05-19 Produktionsoptimeringsborrning PD057 15241 6882 703 67,0 -5,9 276,2 2023-05-11 Produktionsoptimeringsborrning PD058 15241 6882 703 70,1 -16,8 273,0 2023-05-12 Produktionsoptimeringsborrning PD059 15241 6882 703 95,6 -7,9 230,2 2023-05-16 Produktionsoptimeringsborrning PD060 15243 6862 704 109,6 8,3 233,0 2023-05-24 Produktionsoptimeringsborrning PD061 15243 6862 704 92,0 8,5 245,2 2023-05-26 Produktionsoptimeringsborrning PD062 15243 6862 703 115,1 -4,8 231,2 2023-05-31 Produktionsoptimeringsborrning PD072 15264 6821 714 158,0 -4,1 234,3 2023-06-22 Produktionsoptimeringsborrning PD073 15264 6821 714 161,9 4,8 229,4 2023-06-27 Produktionsoptimeringsborrning PD074 15263 6821 714 146,0 -12,4 229,3 2023-07-05 Produktionsoptimeringsborrning PD075 15220 6986 644 47,0 5,0 238,0 2023-07-21 Produktionsoptimeringsborrning PD076 15220 6986 644 35,0 6,8 267,0 2023-07-20 Utvidgning av Shepherds djup SQ001 14996 7050 637 341,6 -0,8 136,0 2023-03-30 Utvidgning av Shepherds djup SQ002 14996 7050 637 338,6 -5,0 132,5 2023-04-04 Utvidgning av Shepherds djup SQ003 14984 7035 637 372,1 0,0 136,3 2023-03-30 Utvidgning av Shepherds djup SQ004 14996 7050 637 374,7 -5,9 138,1 2023-04-11 Utvidgning av Shepherds djup SQ005 14997 7050 637 317,6 -14,1 124,0 2023-04-15 Utvidgning av Shepherds djup SQ006 14997 7050 637 313,1 -16,4 130,9 2023-04-21 Utvidgning av Shepherds djup SQ007 14985 7035 638 362,9 3,0 130,2 2023-04-29 Utvidgning av Shepherds djup SQ008A 14997 7050 637 356,0 -12,4 134,4 2023-04-28 Utvidgning av Shepherds djup SQ009 14984 7035 637 377,8 -13,0 137,7 2023-04-06 Utvidgning av Shepherds djup SQ010 14984 7035 637 419,4 -4,4 143,3 2023-04-14 Utvidgning av Shepherds djup SQ011A 14984 7035 638 450,0 2,4 145,2 2023-05-14 Utvidgning av Shepherds djup SQ012 14984 7035 638 428,1 8,4 140,4 2023-04-24 Söder utvidgning av Shepherd SQ014 14984 7035 638 380,0 17,4 143,8 2023-05-21 Söder utvidgning av Shepherd SQ016 14984 7035 638 458,9 14,0 151,7 2023-06-10 Söder utvidgning av Shepherd SQ017 14984 7035 638 410,8 13,4 148,5 2023-06-22 Söder utvidgning av Shepherd SQ019 14984 7035 638 470,6 7,4 144,8 2023-07-11 Söder utvidgning av Shepherd SQ020 14984 7035 638 464,3 8,4 151,6 2023-07-22 Söder utfyllnad av 620-reserven SQ022 15380 6754 958 399,9 -44,9 237,5 2023-07-30 Söder utfyllnad av 620-reserven SQ023 15377 6753 958 479,1 -38,8 237,2 2023-08-07 Söder utfyllnad av 620-reserven SQ024 15379 6753 958 425,2 -42,3 244,9 2023-08-22 Söder utfyllnad av 620-reserven SQ025 15379 6753 958 391,7 -35,6 229,4 2023-08-30 Söder utfyllnad av 620-reserven SQ026 15379 6753 958 380,0 -49,5 249,4 2023-09-09 Söder utfyllnad av 620-reserven SQ027 15379 6753 958 425,2 -42,1 231,3 2023-09-17 Utvidgning av Shepherds djup SQ028A 14997 7050 636 389,7 -26,6 137,3 2023-09-21 Utvidgning av Shepherds djup SQ029 14997 7050 636 290,4 -25,5 100,0 2023-09-27 Söder utfyllnad av 620-reserven SQ031 15379 6753 958 490,0 -35,2 220,4 2023-09-25

